https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/nato-genel-sekreteri-rutte-ukraynanin-ittifaka-katilimi-geri-dondurulemez-1097298707.html
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'nın ittifaka katılımı geri döndürülemez
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'nın ittifaka katılımı geri döndürülemez
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Vladimir Zelenskiy'ye Ukrayna'nın ittifaka katılımının ‘geri döndürülemez’ olduğunu söyledi. 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T20:16+0300
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2025-06-24T20:14+0300
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Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen iki günlük NATO Zirvesi kapsamında Zelenskiy ile bir araya gelen Rutte, 2024 yılında ABD'de düzenlenen zirvede yapılan toplantı çerçevesinde alınan kararlara uygun olarak Ukrayna'nın ittifaka katılımının ‘geri dönüşü olmayan' bir süreç olduğunu söyledi.Rutte, "Bugün ve yarın birçok görüşmeniz olacak, akşam da bir akşam yemeği var. Önümüzde, Ukrayna ile ilgili önemli kararların alınacağı önemli bir zirve var. Bu kararlar, geçen yıl Washington'da yapılan zirvede aldığımız, Ukrayna'nın NATO'ya katılımının geri dönüşü olmayan bir süreç olduğu yönündeki karara dayanıyor. Ve şu anda, bu köprüyü inşa ediyoruz" dedi. Ancak bu yönde atılacak sonraki adımlara ilişkin herhangi bir somut vaatte bulunmadı.Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte'nin bu hafta yapılacak NATO ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerinde Ukrayna'nın ittifaka ve AB’ye entegrasyonunu engellemeye çalışacağını, aksi takdirde bu durumun gerginliğin tırmanacağını ve ekonomik kaosa yol açacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/trump-nato-genel-sekreteri-ruttenin-ozel-mesajini-ifsa-etti-avrupa-buyuk-bir-bedel-odeyecek-1097293136.html
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mark rutte, vladimir zelenskiy, nato, avrupa birliği, ab, ukrayna, abd, washington, viktor orban
mark rutte, vladimir zelenskiy, nato, avrupa birliği, ab, ukrayna, abd, washington, viktor orban
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'nın ittifaka katılımı geri döndürülemez
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Vladimir Zelenskiy'ye Ukrayna'nın ittifaka katılımının ‘geri döndürülemez’ olduğunu söyledi.
Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen iki günlük NATO Zirvesi kapsamında Zelenskiy ile bir araya gelen Rutte, 2024 yılında ABD'de düzenlenen zirvede yapılan toplantı çerçevesinde alınan kararlara uygun olarak Ukrayna'nın ittifaka katılımının ‘geri dönüşü olmayan' bir süreç olduğunu söyledi.
Rutte, "Bugün ve yarın birçok görüşmeniz olacak, akşam da bir akşam yemeği var. Önümüzde, Ukrayna ile ilgili önemli kararların alınacağı önemli bir zirve var. Bu kararlar, geçen yıl Washington'da yapılan zirvede aldığımız, Ukrayna'nın NATO'ya katılımının geri dönüşü olmayan bir süreç olduğu yönündeki karara dayanıyor. Ve şu anda, bu köprüyü inşa ediyoruz" dedi. Ancak bu yönde atılacak sonraki adımlara ilişkin herhangi bir somut vaatte bulunmadı.
Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte'nin bu hafta yapılacak NATO ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerinde Ukrayna'nın ittifaka ve AB’ye entegrasyonunu engellemeye çalışacağını, aksi takdirde bu durumun gerginliğin tırmanacağını ve ekonomik kaosa yol açacağını belirtmişti.