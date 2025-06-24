Kredi kartlarında limit düzenlemesi olacak mı? Faizler düşecek mi? Uzman isim açıkladı
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© İHA
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Kredi kartı harcamaları rekor seviyelere ulaştı. Uzmanlar, yaz ayları ve nakit taşımanın zorluğu nedeniyle harcamaların arttığını belirtiyor. Faizlerin düşmesi ise jeopolitik gelişmelere bağlı. Limit düzenlemesi ise şimdilik masada değil.
Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemeler, 2024 yılı Mayıs ayında geçen yıla göre yüzde 57 artarak 1 trilyon 993,1 milyar TL’ye ulaştı. BKM verilerine göre, tüketici harcamalarında yaşanan bu artış, ekonomik baskılara rağmen kart kullanımının artış trendini sürdürdüğünü gösteriyor.
İnternetten yapılan kartlı ödemeler, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 65 oranında artarak 617 milyar TL’ye ulaştı. Araştırmalar, mağaza içi her beş kartlı ödemenin dördünün temassız olarak gerçekleştiğini ortaya koydu.
Kredi kartları ödemelerde başrolü üstlendi
Kartlı harcamaların büyük çoğunluğu kredi kartları ile yapıldı. Toplamda 1 trilyon 698 milyar TL kredi kartlarıyla, 275,7 milyar TL banka kartlarıyla, 19,4 milyar TL ise ön ödemeli kartlarla gerçekleşti. Kredi kartı kullanımındaki artış oranı yüzde 58 oldu.
Kredi kartı faizleri yüksek seyrediyor
Güncel verilere göre, alışveriş faiz oranları yüzde 3,50-4,75, nakit avans faizleri yüzde 5,00, gecikme faizleri ise yüzde 4,55-5,30 aralığında. Bu oranlar, önceki dönemlere kıyasla oldukça yüksek.
Harcamalar neden arttı?
Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, artışın mevsimsel etkilerle ilgili olduğunu belirtiyor:
“Yaz aylarına girilmesiyle birlikte vatandaşların harcama iştahı artıyor desek yanlış bir tabir kullanmamış oluruz. Bir diğer önemli etken de nakit kullanma alışkanlıklarının yavaş yavaş terkediliyor oluşudur.”
“Yaz aylarına girilmesiyle birlikte vatandaşların harcama iştahı artıyor desek yanlış bir tabir kullanmamış oluruz. Bir diğer önemli etken de nakit kullanma alışkanlıklarının yavaş yavaş terkediliyor oluşudur.”
Nakit kullanımı azalıyor
Kurtuluş, fiziksel para taşımanın zorlaştığını ve bu nedenle kartla alışverişin arttığını vurguluyor:
“Tedavülde bulunan en yüksek paranın 200 TL olduğu bir ortamda nakit ile dolaşmak fiziki anlamda da zorlaşıyor.”
“Tedavülde bulunan en yüksek paranın 200 TL olduğu bir ortamda nakit ile dolaşmak fiziki anlamda da zorlaşıyor.”
Kartlı ödemelerle birlikte kayıt dışı ekonominin denetlenmesi kolaylaşıyor. Uzmanlar, bu durumun hükümet politikalarıyla da desteklenerek devam edeceğini öngörüyor.
Kredi kartı faizleri ne zaman düşer?
Kurtuluş’a göre faiz indirimi, Merkez Bankası’nın para politikalarına ve dış gelişmelere bağlı:
“Savaş eğer bir sonraki toplantıya kadar sonlanırsa Merkez Bankası faiz düşürecektir. Ancak savaş sürer veya farklı bir duruma evrilirse yine sabit tutma, hatta faiz artırımından bile söz ediyor olacağız.”
“Savaş eğer bir sonraki toplantıya kadar sonlanırsa Merkez Bankası faiz düşürecektir. Ancak savaş sürer veya farklı bir duruma evrilirse yine sabit tutma, hatta faiz artırımından bile söz ediyor olacağız.”
Merkez Bankası, politika faizini yüzde 46’da sabit tuttu. Bu kararın arkasında, İsrail-İran savaşının ekonomilere etkilerini gözlemleme isteği olduğu düşünülüyor.
Limit düzenlemesi yolda mı?
Yasalara göre kredi kartı limiti, kişinin gelirinin dört katını geçemiyor. Ancak uygulamada bu kural delinmiş durumda. Kurtuluş şöyle diyor:
“Her banka kendi bünyesindeki kredi kartına göre değerlendiriyor ve kişinin ne kadar fazla kartı varsa o oranda yüksek limiti oluyor.”
“Her banka kendi bünyesindeki kredi kartına göre değerlendiriyor ve kişinin ne kadar fazla kartı varsa o oranda yüksek limiti oluyor.”
Yakın vadede düzenleme beklenmiyor
Kurtuluş, kısa vadede bir yasal düzenleme beklenmediğini belirtiyor:
“Enflasyonun hızı düşmezse ekonomi yönetimi belki bu sınırlamanın uygulanmasını sağlayacaktır. Ancak yakın vadede bir düzenleme yapılmasını düşünmüyoruz.”
“Enflasyonun hızı düşmezse ekonomi yönetimi belki bu sınırlamanın uygulanmasını sağlayacaktır. Ancak yakın vadede bir düzenleme yapılmasını düşünmüyoruz.”