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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/kredi-kartlarinda-limit-duzenlemesi-olacak-mi-faizler-dusecek-mi-uzman-isim-acikladi-1097273030.html
Kredi kartlarında limit düzenlemesi olacak mı? Faizler düşecek mi? Uzman isim açıkladı
Kredi kartlarında limit düzenlemesi olacak mı? Faizler düşecek mi? Uzman isim açıkladı
Sputnik Türkiye
Kredi kartı harcamaları rekor seviyelere ulaştı. Uzmanlar, yaz ayları ve nakit taşımanın zorluğu nedeniyle harcamaların arttığını belirtiyor. Faizlerin düşmesi... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T09:22+0300
2025-06-24T09:22+0300
ekonomi̇
kredi kartı
kredi kartı limiti
faiz
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Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemeler, 2024 yılı Mayıs ayında geçen yıla göre yüzde 57 artarak 1 trilyon 993,1 milyar TL’ye ulaştı. BKM verilerine göre, tüketici harcamalarında yaşanan bu artış, ekonomik baskılara rağmen kart kullanımının artış trendini sürdürdüğünü gösteriyor.İnternetten yapılan kartlı ödemeler, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 65 oranında artarak 617 milyar TL’ye ulaştı. Araştırmalar, mağaza içi her beş kartlı ödemenin dördünün temassız olarak gerçekleştiğini ortaya koydu.Kredi kartları ödemelerde başrolü üstlendiKartlı harcamaların büyük çoğunluğu kredi kartları ile yapıldı. Toplamda 1 trilyon 698 milyar TL kredi kartlarıyla, 275,7 milyar TL banka kartlarıyla, 19,4 milyar TL ise ön ödemeli kartlarla gerçekleşti. Kredi kartı kullanımındaki artış oranı yüzde 58 oldu.Kredi kartı faizleri yüksek seyrediyorGüncel verilere göre, alışveriş faiz oranları yüzde 3,50-4,75, nakit avans faizleri yüzde 5,00, gecikme faizleri ise yüzde 4,55-5,30 aralığında. Bu oranlar, önceki dönemlere kıyasla oldukça yüksek.Harcamalar neden arttı?Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, artışın mevsimsel etkilerle ilgili olduğunu belirtiyor:“Yaz aylarına girilmesiyle birlikte vatandaşların harcama iştahı artıyor desek yanlış bir tabir kullanmamış oluruz. Bir diğer önemli etken de nakit kullanma alışkanlıklarının yavaş yavaş terkediliyor oluşudur.”Nakit kullanımı azalıyorKurtuluş, fiziksel para taşımanın zorlaştığını ve bu nedenle kartla alışverişin arttığını vurguluyor:“Tedavülde bulunan en yüksek paranın 200 TL olduğu bir ortamda nakit ile dolaşmak fiziki anlamda da zorlaşıyor.”Kartlı ödemelerle birlikte kayıt dışı ekonominin denetlenmesi kolaylaşıyor. Uzmanlar, bu durumun hükümet politikalarıyla da desteklenerek devam edeceğini öngörüyor.Kredi kartı faizleri ne zaman düşer?Kurtuluş’a göre faiz indirimi, Merkez Bankası’nın para politikalarına ve dış gelişmelere bağlı:“Savaş eğer bir sonraki toplantıya kadar sonlanırsa Merkez Bankası faiz düşürecektir. Ancak savaş sürer veya farklı bir duruma evrilirse yine sabit tutma, hatta faiz artırımından bile söz ediyor olacağız.”Merkez Bankası, politika faizini yüzde 46’da sabit tuttu. Bu kararın arkasında, İsrail-İran savaşının ekonomilere etkilerini gözlemleme isteği olduğu düşünülüyor.Limit düzenlemesi yolda mı?Yasalara göre kredi kartı limiti, kişinin gelirinin dört katını geçemiyor. Ancak uygulamada bu kural delinmiş durumda. Kurtuluş şöyle diyor:“Her banka kendi bünyesindeki kredi kartına göre değerlendiriyor ve kişinin ne kadar fazla kartı varsa o oranda yüksek limiti oluyor.”Yakın vadede düzenleme beklenmiyorKurtuluş, kısa vadede bir yasal düzenleme beklenmediğini belirtiyor:“Enflasyonun hızı düşmezse ekonomi yönetimi belki bu sınırlamanın uygulanmasını sağlayacaktır. Ancak yakın vadede bir düzenleme yapılmasını düşünmüyoruz.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/kredi-karti-duzenlemesi-iddiasi-limit-ve-taksitte-esneklik-plani-gundemde-1097182438.html
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kredi kartı, kredi kartı limiti, faiz
kredi kartı, kredi kartı limiti, faiz

Kredi kartlarında limit düzenlemesi olacak mı? Faizler düşecek mi? Uzman isim açıkladı

09:22 24.06.2025
© İHAKredi kartı
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
© İHA
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Kredi kartı harcamaları rekor seviyelere ulaştı. Uzmanlar, yaz ayları ve nakit taşımanın zorluğu nedeniyle harcamaların arttığını belirtiyor. Faizlerin düşmesi ise jeopolitik gelişmelere bağlı. Limit düzenlemesi ise şimdilik masada değil.
Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemeler, 2024 yılı Mayıs ayında geçen yıla göre yüzde 57 artarak 1 trilyon 993,1 milyar TL’ye ulaştı. BKM verilerine göre, tüketici harcamalarında yaşanan bu artış, ekonomik baskılara rağmen kart kullanımının artış trendini sürdürdüğünü gösteriyor.
İnternetten yapılan kartlı ödemeler, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 65 oranında artarak 617 milyar TL’ye ulaştı. Araştırmalar, mağaza içi her beş kartlı ödemenin dördünün temassız olarak gerçekleştiğini ortaya koydu.

Kredi kartları ödemelerde başrolü üstlendi

Kartlı harcamaların büyük çoğunluğu kredi kartları ile yapıldı. Toplamda 1 trilyon 698 milyar TL kredi kartlarıyla, 275,7 milyar TL banka kartlarıyla, 19,4 milyar TL ise ön ödemeli kartlarla gerçekleşti. Kredi kartı kullanımındaki artış oranı yüzde 58 oldu.

Kredi kartı faizleri yüksek seyrediyor

Güncel verilere göre, alışveriş faiz oranları yüzde 3,50-4,75, nakit avans faizleri yüzde 5,00, gecikme faizleri ise yüzde 4,55-5,30 aralığında. Bu oranlar, önceki dönemlere kıyasla oldukça yüksek.

Harcamalar neden arttı?

Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, artışın mevsimsel etkilerle ilgili olduğunu belirtiyor:

“Yaz aylarına girilmesiyle birlikte vatandaşların harcama iştahı artıyor desek yanlış bir tabir kullanmamış oluruz. Bir diğer önemli etken de nakit kullanma alışkanlıklarının yavaş yavaş terkediliyor oluşudur.”

Nakit kullanımı azalıyor

Kurtuluş, fiziksel para taşımanın zorlaştığını ve bu nedenle kartla alışverişin arttığını vurguluyor:
“Tedavülde bulunan en yüksek paranın 200 TL olduğu bir ortamda nakit ile dolaşmak fiziki anlamda da zorlaşıyor.”
Kartlı ödemelerle birlikte kayıt dışı ekonominin denetlenmesi kolaylaşıyor. Uzmanlar, bu durumun hükümet politikalarıyla da desteklenerek devam edeceğini öngörüyor.

Kredi kartı faizleri ne zaman düşer?

Kurtuluş’a göre faiz indirimi, Merkez Bankası’nın para politikalarına ve dış gelişmelere bağlı:
“Savaş eğer bir sonraki toplantıya kadar sonlanırsa Merkez Bankası faiz düşürecektir. Ancak savaş sürer veya farklı bir duruma evrilirse yine sabit tutma, hatta faiz artırımından bile söz ediyor olacağız.”
Merkez Bankası, politika faizini yüzde 46’da sabit tuttu. Bu kararın arkasında, İsrail-İran savaşının ekonomilere etkilerini gözlemleme isteği olduğu düşünülüyor.

Limit düzenlemesi yolda mı?

Yasalara göre kredi kartı limiti, kişinin gelirinin dört katını geçemiyor. Ancak uygulamada bu kural delinmiş durumda. Kurtuluş şöyle diyor:

“Her banka kendi bünyesindeki kredi kartına göre değerlendiriyor ve kişinin ne kadar fazla kartı varsa o oranda yüksek limiti oluyor.”

Yakın vadede düzenleme beklenmiyor

Kurtuluş, kısa vadede bir yasal düzenleme beklenmediğini belirtiyor:

“Enflasyonun hızı düşmezse ekonomi yönetimi belki bu sınırlamanın uygulanmasını sağlayacaktır. Ancak yakın vadede bir düzenleme yapılmasını düşünmüyoruz.”
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
EKONOMİ
Kredi kartı düzenlemesi iddiası: Limit ve taksitte esneklik planı gündemde
20 Haziran , 10:58
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