https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/kredi-karti-duzenlemesi-iddiasi-limit-ve-taksitte-esneklik-plani-gundemde-1097182438.html
Kredi kartı düzenlemesi iddiası: Limit ve taksitte esneklik planı gündemde
Kredi kartı düzenlemesi iddiası: Limit ve taksitte esneklik planı gündemde
Sputnik Türkiye
BDDK'nın kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren yeni düzenleme üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Mevcut 25 bin TL olan nakit avans limitinin yüzde 50... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T10:58+0300
2025-06-20T10:58+0300
2025-06-20T10:58+0300
ekonomi̇
kredi kartı
bddk
banka
nakit avans
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089290960_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_a83e0c4b19957427394ada9f9f7e02ba.jpg
Kredi kartı kullanıcıları için dikkat çeken bir gelişme gündemde. Sözcü'nün haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Bu düzenleme kapsamında, mevcutta 25 bin TL olan kredi kartı nakit avans limiti, yüzde 50 artırılarak 50 bin TL’ye çıkarılabilir.İddiaya göre yapılacak düzenlemeyle birlikte kredi kartı sahipleri, acil ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut limitin iki katına yakın bir miktarda nakit çekim yapabilecek. Bu durum, özellikle ekonomik dalgalanmalardan etkilenen bireylerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.Taksi̇t süresi̇ 6 aya çikabi̇li̇rSöz konusu düzenleme yalnızca nakit limitle sınırlı değil. Aynı zamanda taksitli nakit avans işlemlerinde de bir genişleme yapılması planlanıyor. Şu anda en fazla 3 ay olan taksit süresi, yeni düzenleme ile birlikte 6 aya kadar çıkarılabilir. Böylece, kredi kartı kullanıcılarına daha esnek ödeme koşulları sunulmuş olacak.Bankalar güncellemeye hazirlaniyorYeni düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, bankaların kredi kartı limitleri ve taksit planlarını güncellemesi bekleniyor. Ancak bu değişikliğin resmiyet kazanacağı tarih henüz açıklanmadı. Bankalar, sürece göre kullanıcılarını bilgilendirecek.Kredi kartı sahiplerinin, mevcut nakit avans limitlerini ve taksit seçeneklerini öğrenmeleri için mobil bankacılık uygulamaları veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçmeleri öneriliyor. Bu yolla, kişisel limit bilgilerine hızlıca ulaşmak mümkün.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/merkez-bankasi-sabit-tuttu-bankalar-yarista-en-yuksek-mevduat-faizi-veren-bankalar-belli-oldu-1097180128.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089290960_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_f2cf0dab3b19b0f7e741b08b045fa465.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kredi kartı nakit avans limiti, bddk yeni düzenleme, nakit avans 50 bin tl, kredi kartı taksit süresi, 3 ay 6 ay taksit avans, kredi kartı esnek ödeme, nakit çekim limiti artışı, mobil bankacılık limit sorgulama
kredi kartı nakit avans limiti, bddk yeni düzenleme, nakit avans 50 bin tl, kredi kartı taksit süresi, 3 ay 6 ay taksit avans, kredi kartı esnek ödeme, nakit çekim limiti artışı, mobil bankacılık limit sorgulama
Kredi kartı düzenlemesi iddiası: Limit ve taksitte esneklik planı gündemde
BDDK'nın kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren yeni düzenleme üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Mevcut 25 bin TL olan nakit avans limitinin yüzde 50 artırılarak 50 bin TL’ye çıkarılması ve 3 ay olan taksit süresinin 6 aya uzatılması gündeme getirildi.
Kredi kartı kullanıcıları için dikkat çeken bir gelişme gündemde. Sözcü'nün haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Bu düzenleme kapsamında, mevcutta 25 bin TL olan kredi kartı nakit avans limiti, yüzde 50 artırılarak 50 bin TL’ye çıkarılabilir.
İddiaya göre yapılacak düzenlemeyle birlikte kredi kartı sahipleri, acil ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut limitin iki katına yakın bir miktarda nakit çekim yapabilecek. Bu durum, özellikle ekonomik dalgalanmalardan etkilenen bireylerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.
Taksi̇t süresi̇ 6 aya çikabi̇li̇r
Söz konusu düzenleme yalnızca nakit limitle sınırlı değil. Aynı zamanda taksitli nakit avans işlemlerinde de bir genişleme yapılması planlanıyor. Şu anda en fazla 3 ay olan taksit süresi, yeni düzenleme ile birlikte 6 aya kadar çıkarılabilir. Böylece, kredi kartı kullanıcılarına daha esnek ödeme koşulları sunulmuş olacak.
Bankalar güncellemeye hazirlaniyor
Yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, bankaların kredi kartı limitleri ve taksit planlarını güncellemesi bekleniyor. Ancak bu değişikliğin resmiyet kazanacağı tarih henüz açıklanmadı. Bankalar, sürece göre kullanıcılarını bilgilendirecek.
Kredi kartı sahiplerinin, mevcut nakit avans limitlerini ve taksit seçeneklerini öğrenmeleri için mobil bankacılık uygulamaları veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçmeleri öneriliyor. Bu yolla, kişisel limit bilgilerine hızlıca ulaşmak mümkün.