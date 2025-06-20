https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/kredi-karti-duzenlemesi-iddiasi-limit-ve-taksitte-esneklik-plani-gundemde-1097182438.html

Kredi kartı düzenlemesi iddiası: Limit ve taksitte esneklik planı gündemde

Kredi kartı düzenlemesi iddiası: Limit ve taksitte esneklik planı gündemde

Sputnik Türkiye

BDDK'nın kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren yeni düzenleme üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Mevcut 25 bin TL olan nakit avans limitinin yüzde 50... 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T10:58+0300

2025-06-20T10:58+0300

2025-06-20T10:58+0300

ekonomi̇

kredi kartı

bddk

banka

nakit avans

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Kredi kartı kullanıcıları için dikkat çeken bir gelişme gündemde. Sözcü'nün haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Bu düzenleme kapsamında, mevcutta 25 bin TL olan kredi kartı nakit avans limiti, yüzde 50 artırılarak 50 bin TL’ye çıkarılabilir.İddiaya göre yapılacak düzenlemeyle birlikte kredi kartı sahipleri, acil ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut limitin iki katına yakın bir miktarda nakit çekim yapabilecek. Bu durum, özellikle ekonomik dalgalanmalardan etkilenen bireylerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.Taksi̇t süresi̇ 6 aya çikabi̇li̇rSöz konusu düzenleme yalnızca nakit limitle sınırlı değil. Aynı zamanda taksitli nakit avans işlemlerinde de bir genişleme yapılması planlanıyor. Şu anda en fazla 3 ay olan taksit süresi, yeni düzenleme ile birlikte 6 aya kadar çıkarılabilir. Böylece, kredi kartı kullanıcılarına daha esnek ödeme koşulları sunulmuş olacak.Bankalar güncellemeye hazirlaniyorYeni düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, bankaların kredi kartı limitleri ve taksit planlarını güncellemesi bekleniyor. Ancak bu değişikliğin resmiyet kazanacağı tarih henüz açıklanmadı. Bankalar, sürece göre kullanıcılarını bilgilendirecek.Kredi kartı sahiplerinin, mevcut nakit avans limitlerini ve taksit seçeneklerini öğrenmeleri için mobil bankacılık uygulamaları veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçmeleri öneriliyor. Bu yolla, kişisel limit bilgilerine hızlıca ulaşmak mümkün.

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