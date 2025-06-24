https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/donbassta-bir-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1097282991.html
Donbass’ta bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Donbass’ta bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Donbass'taki özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı bir yerleşim merkezinin kontrolünü... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T13:01+0300
2025-06-24T13:01+0300
2025-06-24T12:57+0300
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donetsk halk cumhuriyeti
ukrayna
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusuna bağlı 'Yug' (Güney) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sayesinde DHC’deki Dıleyevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Rus birlikler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukraynalı silahlı oluşumların verdiği kayıp bin 125 asker, bir tank ve 12 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın deniz limanı altyapısı vuruldu, İHA montaj atölyeleri ve depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 2 adet JDAM güdümlü uçak bombası, bir adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 168 uçak tipi İHA engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/lavrov-iranin-israile-saldirmaya-calistigina-iliskin-tek-bir-delil-yoktu-1097281592.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, özel askeri harekat
Donbass’ta bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Donbass'taki özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusuna bağlı 'Yug' (Güney) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sayesinde DHC’deki Dıleyevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Rus birlikler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukraynalı silahlı oluşumların verdiği kayıp bin 125 asker, bir tank ve 12 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın deniz limanı altyapısı vuruldu, İHA montaj atölyeleri ve depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 2 adet JDAM güdümlü uçak bombası, bir adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 168 uçak tipi İHA engelledi.