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Lavrov: İran’ın İsrail’e saldırmaya çalıştığına ilişkin tek bir delil yoktu
Lavrov: İran’ın İsrail’e saldırmaya çalıştığına ilişkin tek bir delil yoktu
Sputnik Türkiye
İran’ın İsrail’e saldırdığı veya buna hazırlandığı yönünde tek bir delil sunulmadığına dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran ve İsrail arasındaki... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Ulusal Araştırma Enstitüsü’nün düzenlediği Primakov Okumaları forumunda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran’ın İsrail’e saldırı hazırlığı içinde olduğuna dair tek bir delilin gösterilmediğini söyledi.Lavrov, “Meşru müdafaa hakkına yapılan atıfların kimseyi yanıltamayacağını düşünüyorum. Çünkü İran'ın İsrail'e saldırdığı veya saldırmaya hazırlandığı yönündeki versiyona ilişkin tek bir olgu, tek bir şüphe bile sunulmadı” şeklinde konuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, çatışmaya doğrudan katılan tarafların ilgi duyması ve bir talepte bulunması halinde yardımcı olmaya hazır oldukları yönündeki sözlerini anımsatan Dışişleri Bakanı, “Ama özellikle vurgulamak isterim ki, biz hiçbir şekilde kendimizi bir arabulucu olarak dayatmıyoruz” ifadesini kullandı.İran ve İsrail arasında varılan ateşkesi değerlendiren Lavrov, “Şu anda kesin bir sonuca varmak ve net bir tablo elde etmek çok zor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Rus diplomat, “Biz barıştan yanayız” diye vurguladı.Rusya’nın daha önce Ortadoğu’daki çatışmaya barışçıl çözüm bulmak için kendi önerilerini ABD, İran ve İsrail’e sunduğunu anlatan Lavrov, “Washington, Tel Aviv ve Tahran’dan olumlu yanıt alsak da uygulamada hiçbir gelişme yaşanmadı” diye ekledi.Lavrov, sundukların çözümün, ABD ile İsrail'in, İran'ın barışçıl nükleer programlarını hayata geçirme bağlamında uranyum zenginleştirme konusundaki temel hakkını ihlal ederek anlaşmaya varma isteği olan temel çelişkiyi aşmayı amaçladığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/iran-ordusu-katar-ve-iraktaki-abd-uslerine-saldiri-baslatti-1097263555.html
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rusya, sergey lavrov, i̇srail, i̇ran, abd, ortadoğu, ateşkes

Lavrov: İran’ın İsrail’e saldırmaya çalıştığına ilişkin tek bir delil yoktu

12:14 24.06.2025 (güncellendi: 12:20 24.06.2025)
© Sputnik / İlya PitalevRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
© Sputnik / İlya Pitalev
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İran’ın İsrail’e saldırdığı veya buna hazırlandığı yönünde tek bir delil sunulmadığına dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran ve İsrail arasındaki çatışmanın çözümüne katılmaya hazır olduklarını belirtti.
Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Ulusal Araştırma Enstitüsü’nün düzenlediği Primakov Okumaları forumunda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran’ın İsrail’e saldırı hazırlığı içinde olduğuna dair tek bir delilin gösterilmediğini söyledi.
Lavrov, “Meşru müdafaa hakkına yapılan atıfların kimseyi yanıltamayacağını düşünüyorum. Çünkü İran'ın İsrail'e saldırdığı veya saldırmaya hazırlandığı yönündeki versiyona ilişkin tek bir olgu, tek bir şüphe bile sunulmadı” şeklinde konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, çatışmaya doğrudan katılan tarafların ilgi duyması ve bir talepte bulunması halinde yardımcı olmaya hazır oldukları yönündeki sözlerini anımsatan Dışişleri Bakanı, “Ama özellikle vurgulamak isterim ki, biz hiçbir şekilde kendimizi bir arabulucu olarak dayatmıyoruz” ifadesini kullandı.
İran ve İsrail arasında varılan ateşkesi değerlendiren Lavrov, “Şu anda kesin bir sonuca varmak ve net bir tablo elde etmek çok zor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Amerikalıların İsrail'i ateşkesi kabul etmeye ve süresiz bir ateşkes tesis etmeye ikna ettiğini, Katarlı dostlarımızın da Tahran yönünde benzer bir rol oynadığını bildiriyorlar. Ancak ateşkes duyurulduktan sonra İsrail ve İran arasında karşılıklı saldırılar olduğuna dair haberler geldi. Bu nedenle, şimdi yarım yamalak bilgilere dayanarak aceleci sonuçlar çıkarmayalım.
Ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Rus diplomat, “Biz barıştan yanayız” diye vurguladı.
Rusya’nın daha önce Ortadoğu’daki çatışmaya barışçıl çözüm bulmak için kendi önerilerini ABD, İran ve İsrail’e sunduğunu anlatan Lavrov, “Washington, Tel Aviv ve Tahran’dan olumlu yanıt alsak da uygulamada hiçbir gelişme yaşanmadı” diye ekledi.
Lavrov, sundukların çözümün, ABD ile İsrail'in, İran'ın barışçıl nükleer programlarını hayata geçirme bağlamında uranyum zenginleştirme konusundaki temel hakkını ihlal ederek anlaşmaya varma isteği olan temel çelişkiyi aşmayı amaçladığını kaydetti.
Beerşeba - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
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