https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/dev-firmalara-uretim-yapiyordu-konkordato-ilan-eden-sirket-fabrikasini-satisa-cikardi-1097286931.html

Dev firmalara üretim yapıyordu: Konkordato ilan eden şirket, fabrikasını satışa çıkardı

Dev firmalara üretim yapıyordu: Konkordato ilan eden şirket, fabrikasını satışa çıkardı

Sputnik Türkiye

Massimo Dutti, LC Waikiki ve DeFacto gibi firmalara üretim yapan ve konkordato ilan eden Aysunzade Tekstil, fabrikasını satışa çıkardı. 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T13:36+0300

2025-06-24T13:36+0300

2025-06-24T13:36+0300

ekonomi̇

lc waikiki

konkordato

iflas

fabrika

i̇flas erteleme

aysunzade tekstil

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Mali darboğazdan kurtulamayarak konkordato ilan eden ve Massimo Dutti, LC Waikiki ve DeFacto gibi dünyaca ünlü markalara üretim yapan Aysunzade Tekstil, fabrikasını 115 milyon TL'ye satışa sundu. Fabrikasını satışa çıkardıMassimo Dutti, LC Waikiki ve DeFacto gibi ünlü markalara üretim yapan hazır giyim ve hızlı moda sektöründe önemli bir tedarikçi konumunda olan Aysunzade Tekstil mali sıkıntılarını aşamadı ve konkordato ilan etti. Dev şirket, Samsun Bafra Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan modern fabrikasını 115 milyon TL'ye satışa sundu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/subat-ayinda-konkordato-ilan-etmisti-borsada-islem-goren-insaat-devi-icin-ek-sure-verildi-1096937804.html

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Sputnik Türkiye

lc waikiki, konkordato, iflas, fabrika, i̇flas erteleme, aysunzade tekstil