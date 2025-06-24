https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/dev-firmalara-uretim-yapiyordu-konkordato-ilan-eden-sirket-fabrikasini-satisa-cikardi-1097286931.html
Dev firmalara üretim yapıyordu: Konkordato ilan eden şirket, fabrikasını satışa çıkardı
Dev firmalara üretim yapıyordu: Konkordato ilan eden şirket, fabrikasını satışa çıkardı
Sputnik Türkiye
Massimo Dutti, LC Waikiki ve DeFacto gibi firmalara üretim yapan ve konkordato ilan eden Aysunzade Tekstil, fabrikasını satışa çıkardı. 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T13:36+0300
2025-06-24T13:36+0300
2025-06-24T13:36+0300
ekonomi̇
lc waikiki
konkordato
iflas
fabrika
i̇flas erteleme
aysunzade tekstil
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Mali darboğazdan kurtulamayarak konkordato ilan eden ve Massimo Dutti, LC Waikiki ve DeFacto gibi dünyaca ünlü markalara üretim yapan Aysunzade Tekstil, fabrikasını 115 milyon TL'ye satışa sundu. Fabrikasını satışa çıkardıMassimo Dutti, LC Waikiki ve DeFacto gibi ünlü markalara üretim yapan hazır giyim ve hızlı moda sektöründe önemli bir tedarikçi konumunda olan Aysunzade Tekstil mali sıkıntılarını aşamadı ve konkordato ilan etti. Dev şirket, Samsun Bafra Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan modern fabrikasını 115 milyon TL'ye satışa sundu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/subat-ayinda-konkordato-ilan-etmisti-borsada-islem-goren-insaat-devi-icin-ek-sure-verildi-1096937804.html
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lc waikiki, konkordato, iflas, fabrika, i̇flas erteleme, aysunzade tekstil
lc waikiki, konkordato, iflas, fabrika, i̇flas erteleme, aysunzade tekstil
Dev firmalara üretim yapıyordu: Konkordato ilan eden şirket, fabrikasını satışa çıkardı
Massimo Dutti, LC Waikiki ve DeFacto gibi firmalara üretim yapan ve konkordato ilan eden Aysunzade Tekstil, fabrikasını satışa çıkardı.
Mali darboğazdan kurtulamayarak konkordato ilan eden ve Massimo Dutti, LC Waikiki ve DeFacto gibi dünyaca ünlü markalara üretim yapan Aysunzade Tekstil, fabrikasını 115 milyon TL'ye satışa sundu.
Fabrikasını satışa çıkardı
Massimo Dutti, LC Waikiki ve DeFacto gibi ünlü markalara üretim yapan hazır giyim ve hızlı moda sektöründe önemli bir tedarikçi konumunda olan Aysunzade Tekstil mali sıkıntılarını aşamadı ve konkordato ilan etti. Dev şirket, Samsun Bafra Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan modern fabrikasını 115 milyon TL'ye satışa sundu