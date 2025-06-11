https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/subat-ayinda-konkordato-ilan-etmisti-borsada-islem-goren-insaat-devi-icin-ek-sure-verildi-1096937804.html
Şubat ayında konkordato ilan etmişti: Borsada işlem gören inşaat devi için ek süre verildi
Şubat ayında konkordato ilan etmişti: Borsada işlem gören inşaat devi için ek süre verildi
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul'da işlem gören ve şubat ayında konkordato ilan eden Yeşil Gayrimenkul için mahkeme üç ay daha geçici süre verdi. 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T11:05+0300
2025-06-11T11:05+0300
2025-06-11T11:05+0300
ekonomi̇
borsa i̇stanbul
kamuyu aydınlatma platformu (kap)
kap
yeşil gayrimenkul yatırım ortaklığı
konkordato
iflas
i̇flas erteleme
i̇cra ve i̇flas kanunu
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İnnovio 4 isimli konut projesindeki imar sorunları nedeniyle ekonomik darboğaza düşen, şubat ayında konkordato ilan eden ve Borsa İstanbul'da işlem gören Yeşil Gayrimenkul hakkında İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından konkordato için üç ay geçici süre verildi.KAP'a açıklama yapıldıKamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hakkında; İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından, 2025/499 Esas sayılı dosya ile 10/06/2025 tarihinden başlamak üzere konkordato için üç ay geçici süre verildiği, bu süre zarfında görev yapmak üzere konkordato komiserlerinin görevlendirildiği belirtildi.İflas etmemek için konkordato talep etmiştiŞirket 5 Şubat 2025 tarihinde yaptığı açıklamada müşterilerin iflas istemli alacak davası açtığı ve şirketi iflas etme tehdidi altında tuttuğu, Şirketin 16 milyar TL öz varlıklarını korumak, müşterilerin alacaklarını makul bir vadeye yayarak ve devam eden projesini tamamlayarak şirketi bu güç durumdan sorunsuz bir şekilde geçirme hedefiyle konkordato talepli başvuru yaptığını açıklamış ve sonrasında 31 Mayıs günü geçici mühletin kaldırılmasına, komiser heyetinin görevine son verilmesine ve konkordato tedbirlerinin kaldırılmasına ilişkin mahkeme kararını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/borsada-islem-goruyor-yesil-gyo-konkordato-ilan-etti-1093417703.html
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borsa i̇stanbul, kamuyu aydınlatma platformu (kap), kap, yeşil gayrimenkul yatırım ortaklığı , konkordato, iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu
borsa i̇stanbul, kamuyu aydınlatma platformu (kap), kap, yeşil gayrimenkul yatırım ortaklığı , konkordato, iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu
Şubat ayında konkordato ilan etmişti: Borsada işlem gören inşaat devi için ek süre verildi
Borsa İstanbul'da işlem gören ve şubat ayında konkordato ilan eden Yeşil Gayrimenkul için mahkeme üç ay daha geçici süre verdi.
İnnovio 4 isimli konut projesindeki imar sorunları nedeniyle ekonomik darboğaza düşen, şubat ayında konkordato ilan eden ve Borsa İstanbul'da işlem gören Yeşil Gayrimenkul hakkında İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından konkordato için üç ay geçici süre verildi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hakkında; İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından, 2025/499 Esas sayılı dosya ile 10/06/2025 tarihinden başlamak üzere konkordato için üç ay geçici süre verildiği, bu süre zarfında görev yapmak üzere konkordato komiserlerinin görevlendirildiği belirtildi.
İflas etmemek için konkordato talep etmişti
Şirket 5 Şubat 2025 tarihinde yaptığı açıklamada müşterilerin iflas istemli alacak davası açtığı ve şirketi iflas etme tehdidi altında tuttuğu, Şirketin 16 milyar TL öz varlıklarını korumak, müşterilerin alacaklarını makul bir vadeye yayarak ve devam eden projesini tamamlayarak şirketi bu güç durumdan sorunsuz bir şekilde geçirme hedefiyle konkordato talepli başvuru yaptığını açıklamış ve sonrasında 31 Mayıs günü geçici mühletin kaldırılmasına, komiser heyetinin görevine son verilmesine ve konkordato tedbirlerinin kaldırılmasına ilişkin mahkeme kararını duyurmuştu.