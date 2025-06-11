https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/subat-ayinda-konkordato-ilan-etmisti-borsada-islem-goren-insaat-devi-icin-ek-sure-verildi-1096937804.html

Şubat ayında konkordato ilan etmişti: Borsada işlem gören inşaat devi için ek süre verildi

Şubat ayında konkordato ilan etmişti: Borsada işlem gören inşaat devi için ek süre verildi

Sputnik Türkiye

Borsa İstanbul'da işlem gören ve şubat ayında konkordato ilan eden Yeşil Gayrimenkul için mahkeme üç ay daha geçici süre verdi. 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T11:05+0300

2025-06-11T11:05+0300

2025-06-11T11:05+0300

ekonomi̇

borsa i̇stanbul

kamuyu aydınlatma platformu (kap)

kap

yeşil gayrimenkul yatırım ortaklığı

konkordato

iflas

i̇flas erteleme

i̇cra ve i̇flas kanunu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/15/1088281513_0:0:1980:1114_1920x0_80_0_0_dbcc00f1391017ab94344cdd6549beed.jpg

İnnovio 4 isimli konut projesindeki imar sorunları nedeniyle ekonomik darboğaza düşen, şubat ayında konkordato ilan eden ve Borsa İstanbul'da işlem gören Yeşil Gayrimenkul hakkında İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından konkordato için üç ay geçici süre verildi.KAP'a açıklama yapıldıKamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hakkında; İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından, 2025/499 Esas sayılı dosya ile 10/06/2025 tarihinden başlamak üzere konkordato için üç ay geçici süre verildiği, bu süre zarfında görev yapmak üzere konkordato komiserlerinin görevlendirildiği belirtildi.İflas etmemek için konkordato talep etmiştiŞirket 5 Şubat 2025 tarihinde yaptığı açıklamada müşterilerin iflas istemli alacak davası açtığı ve şirketi iflas etme tehdidi altında tuttuğu, Şirketin 16 milyar TL öz varlıklarını korumak, müşterilerin alacaklarını makul bir vadeye yayarak ve devam eden projesini tamamlayarak şirketi bu güç durumdan sorunsuz bir şekilde geçirme hedefiyle konkordato talepli başvuru yaptığını açıklamış ve sonrasında 31 Mayıs günü geçici mühletin kaldırılmasına, komiser heyetinin görevine son verilmesine ve konkordato tedbirlerinin kaldırılmasına ilişkin mahkeme kararını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/borsada-islem-goruyor-yesil-gyo-konkordato-ilan-etti-1093417703.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

borsa i̇stanbul, kamuyu aydınlatma platformu (kap), kap, yeşil gayrimenkul yatırım ortaklığı , konkordato, iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu