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CHP'nin asgari ücret talebi ortaya çıktı: Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
CHP'nin asgari ücret talebi ortaya çıktı: Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin 30 bin 205 TL’ye yükseltilmesi gerektiğini açıkladı. TÜİK’in verilerine göre dahi mevcut asgari ücretin yetersiz... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
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CHP lideri Özgür Özel, asgari ücretin 30 bin 205 TL’ye çıkarılması çağrısında bulundu.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında asgari ücret hakkında konuştu. TÜİK verilerine göre bile asgari ücretin 28 bin 267 TL olması gerektiğini söyleyen Özel, gerçek enflasyonla birlikte bu rakamın 30 bin 205 TL olması gerektiğini açıkladı.Küçük işletmelere destek için çalışan başına 6 bin 250 TL teşvik paketi hazırladıklarını açıklayan Özel, bu artışla devletin SGK prim gelirinin 51.5 milyar TL artacağını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/dervisoglu-iyi-partinin-asgari-ucret-ve-en-dusuk-emekli-ayligi-talebini-acikladi-1097131742.html
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chp, tüi̇k, tl, ara zam, asgari ücret, asgari geçim, asgari ücret tespit komisyonu, asgari geçim i̇ndirimi (agi̇), brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025, özgür özel

CHP'nin asgari ücret talebi ortaya çıktı: Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

17:10 24.06.2025
© AA / Özkan BilginCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
© AA / Özkan Bilgin
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin 30 bin 205 TL’ye yükseltilmesi gerektiğini açıkladı. TÜİK’in verilerine göre dahi mevcut asgari ücretin yetersiz kaldığını belirten Özel, Temmuz ayında ara zam talebini yineledi.
CHP lideri Özgür Özel, asgari ücretin 30 bin 205 TL’ye çıkarılması çağrısında bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında asgari ücret hakkında konuştu. TÜİK verilerine göre bile asgari ücretin 28 bin 267 TL olması gerektiğini söyleyen Özel, gerçek enflasyonla birlikte bu rakamın 30 bin 205 TL olması gerektiğini açıkladı.
Küçük işletmelere destek için çalışan başına 6 bin 250 TL teşvik paketi hazırladıklarını açıklayan Özel, bu artışla devletin SGK prim gelirinin 51.5 milyar TL artacağını ifade etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
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Dervişoğlu, İYİ Parti'nin asgari ücret ve en düşük emekli aylığı talebini açıkladı
18 Haziran , 21:22
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