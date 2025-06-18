https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/dervisoglu-iyi-partinin-asgari-ucret-ve-en-dusuk-emekli-ayligi-talebini-acikladi-1097131742.html
Dervişoğlu, İYİ Parti'nin asgari ücret ve en düşük emekli aylığı talebini açıkladı
Dervişoğlu, İYİ Parti'nin asgari ücret ve en düşük emekli aylığı talebini açıkladı
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM’de yaptığı konuşmada, asgari ücretin açlık sınırının 3 bin 500 TL altına düştüğünü belirterek, yıl sonunda bu... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T21:22+0300
2025-06-18T21:22+0300
2025-06-18T21:22+0300
ekonomi̇
i̇yi̇ parti
müsavat dervişoğlu
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İYİ Parti, daha önce 2025 için 28 bin TL önerdiği asgari ücreti, enflasyon hedeflerindeki sapma nedeniyle 29 bin 850 TL’ye revize ettiğini açıkladı.TBMM’de yaptığı konuşmada ekonomi üzerine açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu asgari ücretin açlık sınırının 3 bin 500 TL altına düştüğünü belirterek, yıl sonunda bu farkın 8 bin TL’ye ulaşacağını söyledi.Dervişoğlu, en düşük emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesi önerisinde bulunarak maaşların 29 bin 850 TL’ye çıkarılması gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/asgari-ucrete-ara-zamda-son-durum-temmuz-zammi-gelir-mi-beklenti-ne-son-tahmin-geldi-1097105993.html
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i̇yi̇ parti, müsavat dervişoğlu, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, asgari geçim i̇ndirimi (agi̇), brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025, emekli, emekli maaşı
Dervişoğlu, İYİ Parti'nin asgari ücret ve en düşük emekli aylığı talebini açıkladı
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM’de yaptığı konuşmada, asgari ücretin açlık sınırının 3 bin 500 TL altına düştüğünü belirterek, yıl sonunda bu farkın 8 bin TL’ye ulaşacağını ve acilen 29 bin 850 TL’ye çıkarılması gerektiğini vurguladı. Dervişoğlu, en düşük emekli aylığının ise asgari ücrete eşitlenmesi önerisinde bulundu.
İYİ Parti, daha önce 2025 için 28 bin TL önerdiği asgari ücreti, enflasyon hedeflerindeki sapma nedeniyle 29 bin 850 TL’ye revize ettiğini açıkladı.
TBMM’de yaptığı konuşmada ekonomi üzerine açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu asgari ücretin açlık sınırının 3 bin 500 TL altına düştüğünü belirterek, yıl sonunda bu farkın 8 bin TL’ye ulaşacağını söyledi.
Dervişoğlu, en düşük emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesi önerisinde bulunarak maaşların 29 bin 850 TL’ye çıkarılması gerektiğini vurguladı.