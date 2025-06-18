https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/dervisoglu-iyi-partinin-asgari-ucret-ve-en-dusuk-emekli-ayligi-talebini-acikladi-1097131742.html

Dervişoğlu, İYİ Parti'nin asgari ücret ve en düşük emekli aylığı talebini açıkladı

Dervişoğlu, İYİ Parti'nin asgari ücret ve en düşük emekli aylığı talebini açıkladı

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM’de yaptığı konuşmada, asgari ücretin açlık sınırının 3 bin 500 TL altına düştüğünü belirterek, yıl sonunda bu... 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T21:22+0300

2025-06-18T21:22+0300

2025-06-18T21:22+0300

ekonomi̇

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müsavat dervişoğlu

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İYİ Parti, daha önce 2025 için 28 bin TL önerdiği asgari ücreti, enflasyon hedeflerindeki sapma nedeniyle 29 bin 850 TL’ye revize ettiğini açıkladı.TBMM’de yaptığı konuşmada ekonomi üzerine açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu asgari ücretin açlık sınırının 3 bin 500 TL altına düştüğünü belirterek, yıl sonunda bu farkın 8 bin TL’ye ulaşacağını söyledi.Dervişoğlu, en düşük emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesi önerisinde bulunarak maaşların 29 bin 850 TL’ye çıkarılması gerektiğini vurguladı.

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Sputnik Türkiye

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