https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/bakan-isikhan-duyurdu-600-bin-kamu-iscisini-ilgilendiren-yeni-zam-teklifinde-tarih-belli-oldu-1097292439.html
Bakan Işıkhan duyurdu: 600 bin kamu işçisini ilgilendiren yeni zam teklifinde tarih belli oldu
Bakan Işıkhan duyurdu: 600 bin kamu işçisini ilgilendiren yeni zam teklifinde tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaklaşık 600 bin kamu işçisinin beklediği ikinci zam teklifi görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T16:21+0300
2025-06-24T16:21+0300
2025-06-24T17:26+0300
ekonomi̇
kamu
kamu görevlisi
vedat ışıkhan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096967920_0:158:3031:1863_1920x0_80_0_0_9026f8adc3f416d5082c1a4d81ed44b9.jpg
Türkiye genelinde çalışan yaklaşık 600 bin kamu işçisi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ikinci aşamaya geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu hafta hükümetin ikinci zam teklifini sunacağını açıkladı.Bakan Işıkhan, gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlarken önemli bir detayı paylaştı:"Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında bu hafta TÜHİS aracılığıyla ikinci teklifimizi vereceğiz" dedi. Bu açıklama, işçi sendikaları ile yürütülen pazarlık sürecinin yeni bir evreye girdiğini gösteriyor.Toplu sözleşme süreci devam ediyorToplu sözleşme sürecinin ilk teklifinde hükümetin zam oranı, sendikalar tarafından yeterli bulunmamıştı. Gözler şimdi ikinci teklifin içeriğinde olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/600-bin-kamu-iscisi-merakla-bekliyordu-hukumetin-zam-teklifi-belli-oldu-1097013520.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096967920_168:0:2863:2021_1920x0_80_0_0_1507cca66e9a8378706e5b1ec5a3f5bf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kamu, kamu görevlisi, vedat ışıkhan
kamu, kamu görevlisi, vedat ışıkhan
Bakan Işıkhan duyurdu: 600 bin kamu işçisini ilgilendiren yeni zam teklifinde tarih belli oldu
16:21 24.06.2025 (güncellendi: 17:26 24.06.2025)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaklaşık 600 bin kamu işçisinin beklediği ikinci zam teklifi görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, bu hafta ikinci teklifi vereceklerini açıkladı.
Türkiye genelinde çalışan yaklaşık 600 bin kamu işçisi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ikinci aşamaya geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu hafta hükümetin ikinci zam teklifini sunacağını açıkladı.
Bakan Işıkhan, gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlarken önemli bir detayı paylaştı:
"Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında bu hafta TÜHİS aracılığıyla ikinci teklifimizi vereceğiz" dedi. Bu açıklama, işçi sendikaları ile yürütülen pazarlık sürecinin yeni bir evreye girdiğini gösteriyor.
Toplu sözleşme süreci devam ediyor
Toplu sözleşme sürecinin ilk teklifinde hükümetin zam oranı, sendikalar tarafından yeterli bulunmamıştı. Gözler şimdi ikinci teklifin içeriğinde olacak.