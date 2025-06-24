https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/bakan-isikhan-duyurdu-600-bin-kamu-iscisini-ilgilendiren-yeni-zam-teklifinde-tarih-belli-oldu-1097292439.html

Bakan Işıkhan duyurdu: 600 bin kamu işçisini ilgilendiren yeni zam teklifinde tarih belli oldu

Bakan Işıkhan duyurdu: 600 bin kamu işçisini ilgilendiren yeni zam teklifinde tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaklaşık 600 bin kamu işçisinin beklediği ikinci zam teklifi görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan... 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T16:21+0300

2025-06-24T16:21+0300

2025-06-24T17:26+0300

ekonomi̇

kamu

kamu görevlisi

vedat ışıkhan

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Türkiye genelinde çalışan yaklaşık 600 bin kamu işçisi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ikinci aşamaya geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu hafta hükümetin ikinci zam teklifini sunacağını açıkladı.Bakan Işıkhan, gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlarken önemli bir detayı paylaştı:"Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında bu hafta TÜHİS aracılığıyla ikinci teklifimizi vereceğiz" dedi. Bu açıklama, işçi sendikaları ile yürütülen pazarlık sürecinin yeni bir evreye girdiğini gösteriyor.Toplu sözleşme süreci devam ediyorToplu sözleşme sürecinin ilk teklifinde hükümetin zam oranı, sendikalar tarafından yeterli bulunmamıştı. Gözler şimdi ikinci teklifin içeriğinde olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/600-bin-kamu-iscisi-merakla-bekliyordu-hukumetin-zam-teklifi-belli-oldu-1097013520.html

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Sputnik Türkiye

kamu, kamu görevlisi, vedat ışıkhan