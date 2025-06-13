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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/600-bin-kamu-iscisi-merakla-bekliyordu-hukumetin-zam-teklifi-belli-oldu-1097013520.html
600 bin kamu işçisi merakla bekliyordu: Hükümetin zam teklifi belli oldu
600 bin kamu işçisi merakla bekliyordu: Hükümetin zam teklifi belli oldu
Sputnik Türkiye
Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme zam teklifi açıklandı. Hükümet, 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda ise yüzde 8 zam... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T16:01+0300
2025-06-13T16:05+0300
ekonomi̇
kamu
işçi
memur zammı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerine yönelik zam teklifini Kurban Bayramı sonrası yapılacağını belirtmişti. Beklenen açıklama geldi. Hükümet, toplu iş sözleşmesi kapsamında 2025 yılı için zam oranlarını resmen duyurdu.İlk 6 ayda yüzde 16, i̇kinci 6 ayda yüzde 8 zamHükümet, 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda ise yüzde 8 zam teklifinde bulundu. Bu oranlar, hastane, bakanlık, santral, demiryolu, karayolu ve daha pek çok kurumda çalışan yaklaşık 600 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiriyor.2026 için zam teklifi2026 yılı için ise teklif daha düşük seviyelerde. Hükümetin önerisi ilk 6 ay için yüzde 7, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam şeklinde oldu.Sendikaların talebi daha yüksekToplu sözleşme masasında işçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve Hak-İş sendikaları, 2025’in ilk 6 ayı için en düşük günlük ücretin bin 800 TL’ye çıkarılmasını ve yüzde 50 oranında zam yapılmasını talep etmişti. Bu taleplerin karşılanmadığı görülüyor.Görüşmelerin henüz sona ermediğini belirten TÜRK-İŞ, hükümetten ikinci bir teklif bekliyor.
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kamu, işçi, memur zammı
kamu, işçi, memur zammı

600 bin kamu işçisi merakla bekliyordu: Hükümetin zam teklifi belli oldu

16:01 13.06.2025 (güncellendi: 16:05 13.06.2025)
© AAMemur ve emekli zammı
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© AA
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Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme zam teklifi açıklandı. Hükümet, 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda ise yüzde 8 zam teklifinde bulundu. TÜRK-İŞ ikinci bir teklifin yapılmasını bekliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerine yönelik zam teklifini Kurban Bayramı sonrası yapılacağını belirtmişti. Beklenen açıklama geldi. Hükümet, toplu iş sözleşmesi kapsamında 2025 yılı için zam oranlarını resmen duyurdu.

İlk 6 ayda yüzde 16, i̇kinci 6 ayda yüzde 8 zam

Hükümet, 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda ise yüzde 8 zam teklifinde bulundu. Bu oranlar, hastane, bakanlık, santral, demiryolu, karayolu ve daha pek çok kurumda çalışan yaklaşık 600 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiriyor.

2026 için zam teklifi

2026 yılı için ise teklif daha düşük seviyelerde. Hükümetin önerisi ilk 6 ay için yüzde 7, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam şeklinde oldu.

Sendikaların talebi daha yüksek

Toplu sözleşme masasında işçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve Hak-İş sendikaları, 2025’in ilk 6 ayı için en düşük günlük ücretin bin 800 TL’ye çıkarılmasını ve yüzde 50 oranında zam yapılmasını talep etmişti. Bu taleplerin karşılanmadığı görülüyor.
Görüşmelerin henüz sona ermediğini belirten TÜRK-İŞ, hükümetten ikinci bir teklif bekliyor.
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EKONOMİ
600 bin kamu işçisi için kritik tarih belli oldu: Gözler zam teklifinde
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