https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/600-bin-kamu-iscisi-merakla-bekliyordu-hukumetin-zam-teklifi-belli-oldu-1097013520.html
600 bin kamu işçisi merakla bekliyordu: Hükümetin zam teklifi belli oldu
600 bin kamu işçisi merakla bekliyordu: Hükümetin zam teklifi belli oldu
Sputnik Türkiye
Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme zam teklifi açıklandı. Hükümet, 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda ise yüzde 8 zam... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T16:01+0300
2025-06-13T16:01+0300
2025-06-13T16:05+0300
ekonomi̇
kamu
işçi
memur zammı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerine yönelik zam teklifini Kurban Bayramı sonrası yapılacağını belirtmişti. Beklenen açıklama geldi. Hükümet, toplu iş sözleşmesi kapsamında 2025 yılı için zam oranlarını resmen duyurdu.İlk 6 ayda yüzde 16, i̇kinci 6 ayda yüzde 8 zamHükümet, 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda ise yüzde 8 zam teklifinde bulundu. Bu oranlar, hastane, bakanlık, santral, demiryolu, karayolu ve daha pek çok kurumda çalışan yaklaşık 600 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiriyor.2026 için zam teklifi2026 yılı için ise teklif daha düşük seviyelerde. Hükümetin önerisi ilk 6 ay için yüzde 7, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam şeklinde oldu.Sendikaların talebi daha yüksekToplu sözleşme masasında işçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve Hak-İş sendikaları, 2025’in ilk 6 ayı için en düşük günlük ücretin bin 800 TL’ye çıkarılmasını ve yüzde 50 oranında zam yapılmasını talep etmişti. Bu taleplerin karşılanmadığı görülüyor.Görüşmelerin henüz sona ermediğini belirten TÜRK-İŞ, hükümetten ikinci bir teklif bekliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/600-bin-kamu-iscisi-icin-kritik-tarih-belli-oldu-1096967633.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1924c8926d08ee499b6e21dabcfac545.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kamu, işçi, memur zammı
600 bin kamu işçisi merakla bekliyordu: Hükümetin zam teklifi belli oldu
16:01 13.06.2025 (güncellendi: 16:05 13.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme zam teklifi açıklandı. Hükümet, 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda ise yüzde 8 zam teklifinde bulundu. TÜRK-İŞ ikinci bir teklifin yapılmasını bekliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerine yönelik zam teklifini Kurban Bayramı sonrası yapılacağını belirtmişti. Beklenen açıklama geldi. Hükümet, toplu iş sözleşmesi kapsamında 2025 yılı için zam oranlarını resmen duyurdu.
İlk 6 ayda yüzde 16, i̇kinci 6 ayda yüzde 8 zam
Hükümet, 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda ise yüzde 8 zam teklifinde bulundu. Bu oranlar, hastane, bakanlık, santral, demiryolu, karayolu ve daha pek çok kurumda çalışan yaklaşık 600 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiriyor.
2026 yılı için ise teklif daha düşük seviyelerde. Hükümetin önerisi ilk 6 ay için yüzde 7, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam şeklinde oldu.
Sendikaların talebi daha yüksek
Toplu sözleşme masasında işçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve Hak-İş sendikaları, 2025’in ilk 6 ayı için en düşük günlük ücretin bin 800 TL’ye çıkarılmasını ve yüzde 50 oranında zam yapılmasını talep etmişti. Bu taleplerin karşılanmadığı görülüyor.
Görüşmelerin henüz sona ermediğini belirten TÜRK-İŞ, hükümetten ikinci bir teklif bekliyor.