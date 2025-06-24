https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/antalyada-trafikteki-kadin-surucuye-silah-cekildi-valilikten-ilk-aciklama-geldi-1097300354.html
Antalya'da trafikteki kadın sürücüye silah çekildi: Emniyetten ilk açıklama geldi
Antalya'da trafikteki kadın sürücüye silah çekildi: Emniyetten ilk açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Antalya’da trafikte yaşanan bir tartışma sırasında, bir şahsın kadınlara silah çekerek araçtan inmelerini istemesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olay... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T22:27+0300
2025-06-24T22:27+0300
2025-06-24T22:28+0300
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Trafikte tartıştığı kadınlara silah çeken G.T. isimli şahıs, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 24 Haziran 2025 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında 'Antalya'da bir şahıs, trafikte tartışma yaşadığı kadınlara silah çekti' şeklinde paylaşımlar yapıldığı belirtildi. Yapılan çalışmalarda, olaya karıştığı tespit edilen G.T. isimli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/trafik-kavgasi-bicakla-alevlendi-yangin-sondurme-tupuyle-bastirildi-1096489517.html
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antalya, trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, trafik cezaları, trafik polisi, trafik para cezası, sosyal medya, silahlı saldırı, silahlı kavga, silahlı saldırgan, silahlı şiddet
Antalya'da trafikteki kadın sürücüye silah çekildi: Emniyetten ilk açıklama geldi
22:27 24.06.2025 (güncellendi: 22:28 24.06.2025)
Antalya’da trafikte yaşanan bir tartışma sırasında, bir şahsın kadınlara silah çekerek araçtan inmelerini istemesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olay anına ait görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılırken şahıs gözaltına alındı.
Trafikte tartıştığı kadınlara silah çeken G.T. isimli şahıs, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından gözaltına alındı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 24 Haziran 2025 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında 'Antalya'da bir şahıs, trafikte tartışma yaşadığı kadınlara silah çekti' şeklinde paylaşımlar yapıldığı belirtildi.
Yapılan çalışmalarda, olaya karıştığı tespit edilen G.T. isimli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı.