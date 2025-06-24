https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/antalyada-trafikteki-kadin-surucuye-silah-cekildi-valilikten-ilk-aciklama-geldi-1097300354.html

Antalya'da trafikteki kadın sürücüye silah çekildi: Emniyetten ilk açıklama geldi

Antalya'da trafikteki kadın sürücüye silah çekildi: Emniyetten ilk açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Antalya’da trafikte yaşanan bir tartışma sırasında, bir şahsın kadınlara silah çekerek araçtan inmelerini istemesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olay... 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T22:27+0300

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Trafikte tartıştığı kadınlara silah çeken G.T. isimli şahıs, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 24 Haziran 2025 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında 'Antalya'da bir şahıs, trafikte tartışma yaşadığı kadınlara silah çekti' şeklinde paylaşımlar yapıldığı belirtildi. Yapılan çalışmalarda, olaya karıştığı tespit edilen G.T. isimli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/trafik-kavgasi-bicakla-alevlendi-yangin-sondurme-tupuyle-bastirildi-1096489517.html

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