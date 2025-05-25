Trafik kavgası bıçakla alevlendi, yangın söndürme tüpüyle bastırıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
09:03
15 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir Jazz Efsanesi: Duke Ellington
10:03
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Güce karşı sessiz saygı
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
13:11
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tivriz’den gelen deyim ne anlatıyor?
14:08
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
16:14
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tarık'ın ateşi ve dönüşü olmayan karar
17:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Kaldırımlar Şairi' olarak tanınan ünlü şairin hayatına yolculuk
10:30
7 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
10:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:37
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek sunan sosyal girişim
12:51
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
13:12
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Söz de kısa, aba da
14:05
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Helikopter hayatımıza onunla girdi
14:32
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:01
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir taş, bir kuyu, bir karar: Aklın kestiği yer
18:05
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
19:06
15 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/trafik-kavgasi-bicakla-alevlendi-yangin-sondurme-tupuyle-bastirildi-1096489517.html
Trafik kavgası bıçakla alevlendi, yangın söndürme tüpüyle bastırıldı
Trafik kavgası bıçakla alevlendi, yangın söndürme tüpüyle bastırıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul, Ataşehir’de yol verme tartışması bıçakla alevlendi, yangın söndürme tüpüyle bastırıldı. Elinde bıçak olan sürücünün üzerine yangın tüpü püskürten... 25.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-25T09:40+0300
2025-05-25T10:24+0300
yaşam
ataşehir
i̇stanbul
trafik
kavga
yol verme kavgası
yangın söndürme tüpü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/19/1096489346_0:268:2650:1760_1920x0_80_0_0_c918948257f8b4784c2957fea1182ff8.png
Ataşehir, Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde'de trafikte tansiyon bir anda yükseldi, ama klasik kornalı tartışmaların ötesine geçti. Aracından bıçakla inerek diğer sürücüye yönelen şahıs, beklemediği bir hamleyle karşılaştı. Diğer sürücü, yangın söndürme tüpünü kapıp saldırganın üzerine püskürttü ve yoğun toz bulutuyla müdahale etti. O anlar bir başka aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.Tartışma, elinde bıçak olan sürücünün aracına binip uzaklaşmasıyla son buldu.Sürücülerin bıçak ve yangın tüplü tartışması araç kamerası tarafından kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/yenikapida-galatasarayin-sampiyonluk-kutlamasi-yarin-hangi-yollar-trafige-kapali-olacak-1096485380.html
ataşehir
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/19/1096489346_0:0:2650:1988_1920x0_80_0_0_7a68050cd0678703925d1eeaf974c927.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ataşehir, i̇stanbul, trafik, kavga, yol verme kavgası, yangın söndürme tüpü
ataşehir, i̇stanbul, trafik, kavga, yol verme kavgası, yangın söndürme tüpü

Trafik kavgası bıçakla alevlendi, yangın söndürme tüpüyle bastırıldı

09:40 25.05.2025 (güncellendi: 10:24 25.05.2025)
© AATrafik kavgası bıçakla alevlendi, yangın tüpüyle bastırıldı
Trafik kavgası bıçakla alevlendi, yangın tüpüyle bastırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
© AA
Abone ol
İstanbul, Ataşehir’de yol verme tartışması bıçakla alevlendi, yangın söndürme tüpüyle bastırıldı. Elinde bıçak olan sürücünün üzerine yangın tüpü püskürten diğer sürücünün ilginç müdahalesi, başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.
Ataşehir, Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde'de trafikte tansiyon bir anda yükseldi, ama klasik kornalı tartışmaların ötesine geçti. Aracından bıçakla inerek diğer sürücüye yönelen şahıs, beklemediği bir hamleyle karşılaştı.
Diğer sürücü, yangın söndürme tüpünü kapıp saldırganın üzerine püskürttü ve yoğun toz bulutuyla müdahale etti. O anlar bir başka aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
Tartışma, elinde bıçak olan sürücünün aracına binip uzaklaşmasıyla son buldu.
Sürücülerin bıçak ve yangın tüplü tartışması araç kamerası tarafından kaydedildi.
Trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2025
TÜRKİYE
Yenikapı'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması: Yarın hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
Dün, 18:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала