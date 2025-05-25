https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/trafik-kavgasi-bicakla-alevlendi-yangin-sondurme-tupuyle-bastirildi-1096489517.html

Trafik kavgası bıçakla alevlendi, yangın söndürme tüpüyle bastırıldı

Trafik kavgası bıçakla alevlendi, yangın söndürme tüpüyle bastırıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul, Ataşehir’de yol verme tartışması bıçakla alevlendi, yangın söndürme tüpüyle bastırıldı. Elinde bıçak olan sürücünün üzerine yangın tüpü püskürten... 25.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-25T09:40+0300

2025-05-25T09:40+0300

2025-05-25T10:24+0300

yaşam

ataşehir

i̇stanbul

trafik

kavga

yol verme kavgası

yangın söndürme tüpü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/19/1096489346_0:268:2650:1760_1920x0_80_0_0_c918948257f8b4784c2957fea1182ff8.png

Ataşehir, Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde'de trafikte tansiyon bir anda yükseldi, ama klasik kornalı tartışmaların ötesine geçti. Aracından bıçakla inerek diğer sürücüye yönelen şahıs, beklemediği bir hamleyle karşılaştı. Diğer sürücü, yangın söndürme tüpünü kapıp saldırganın üzerine püskürttü ve yoğun toz bulutuyla müdahale etti. O anlar bir başka aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.Tartışma, elinde bıçak olan sürücünün aracına binip uzaklaşmasıyla son buldu.Sürücülerin bıçak ve yangın tüplü tartışması araç kamerası tarafından kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/yenikapida-galatasarayin-sampiyonluk-kutlamasi-yarin-hangi-yollar-trafige-kapali-olacak-1096485380.html

ataşehir

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ataşehir, i̇stanbul, trafik, kavga, yol verme kavgası, yangın söndürme tüpü