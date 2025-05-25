https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/trafik-kavgasi-bicakla-alevlendi-yangin-sondurme-tupuyle-bastirildi-1096489517.html
Trafik kavgası bıçakla alevlendi, yangın söndürme tüpüyle bastırıldı
Trafik kavgası bıçakla alevlendi, yangın söndürme tüpüyle bastırıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul, Ataşehir’de yol verme tartışması bıçakla alevlendi, yangın söndürme tüpüyle bastırıldı. Elinde bıçak olan sürücünün üzerine yangın tüpü püskürten... 25.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-25T09:40+0300
2025-05-25T09:40+0300
2025-05-25T10:24+0300
yaşam
ataşehir
i̇stanbul
trafik
kavga
yol verme kavgası
yangın söndürme tüpü
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Ataşehir, Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde'de trafikte tansiyon bir anda yükseldi, ama klasik kornalı tartışmaların ötesine geçti. Aracından bıçakla inerek diğer sürücüye yönelen şahıs, beklemediği bir hamleyle karşılaştı. Diğer sürücü, yangın söndürme tüpünü kapıp saldırganın üzerine püskürttü ve yoğun toz bulutuyla müdahale etti. O anlar bir başka aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.Tartışma, elinde bıçak olan sürücünün aracına binip uzaklaşmasıyla son buldu.Sürücülerin bıçak ve yangın tüplü tartışması araç kamerası tarafından kaydedildi.
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ataşehir, i̇stanbul, trafik, kavga, yol verme kavgası, yangın söndürme tüpü
ataşehir, i̇stanbul, trafik, kavga, yol verme kavgası, yangın söndürme tüpü
Trafik kavgası bıçakla alevlendi, yangın söndürme tüpüyle bastırıldı
09:40 25.05.2025 (güncellendi: 10:24 25.05.2025)
İstanbul, Ataşehir’de yol verme tartışması bıçakla alevlendi, yangın söndürme tüpüyle bastırıldı. Elinde bıçak olan sürücünün üzerine yangın tüpü püskürten diğer sürücünün ilginç müdahalesi, başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.
Ataşehir, Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde'de trafikte tansiyon bir anda yükseldi, ama klasik kornalı tartışmaların ötesine geçti. Aracından bıçakla inerek diğer sürücüye yönelen şahıs, beklemediği bir hamleyle karşılaştı.
Diğer sürücü, yangın söndürme tüpünü kapıp saldırganın üzerine püskürttü ve yoğun toz bulutuyla müdahale etti. O anlar bir başka aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
Tartışma, elinde bıçak olan sürücünün aracına binip uzaklaşmasıyla son buldu.
Sürücülerin bıçak ve yangın tüplü tartışması araç kamerası tarafından kaydedildi.