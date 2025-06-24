https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/akom-uyardi-istanbulda-bu-saatler-arasinda-disari-cikmayin-1097281925.html

AKOM uyardı: İstanbul'da bu saatler arasında dışarı çıkmayın

AKOM uyardı: İstanbul'da bu saatler arasında dışarı çıkmayın

Sputnik Türkiye

İstanbul kavrulacak!

2025-06-24T12:23+0300

2025-06-24T12:23+0300

2025-06-24T12:28+0300

türki̇ye

i̇stanbul

akom

sıcaklık

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hissedilen sıcaklık

hava durumu

istanbul hava durumu

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İstanbul'da çarşamba gününden cuma gününe kadar etkili olacak sıcak hava dalgasıyla ilgili AKOM uyarı yayımladı. Hava sıcaklıklarının 37 dereceye kadar yükseleceği belirtilirken risk grubunda olanların saat 11.00-16.00 arasında dışarı çıkmamaları gerektiğini vurguladı. Sıcaklıklar 37 dereceye kadar çıkacakAKOM, yarından itibaren sıcak hava dalgasının etkili olacağı İstanbul'da yaşlı, hamile, çocuk, astım ve kalp rahatsızlıkları olanların 11.00-16.00 arası güneşe çıkmaması gerektiğini duyurdu. Uyarıda sıcaklıkların 34 derece ile 37 derece arasında olacağı belirtilirken, güneş çarpmalarının tehlikeli olabileceği vurgusu yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/meteoroloji-uyardi-sicakliklar-mevsim-normallerinin-6-9-derece-ustune-cikiyor-1097270009.html

türki̇ye

i̇stanbul

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istanbul sıcaklık, istanbul hava durumu, istanbul akom uyarı