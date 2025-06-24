https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/akom-uyardi-istanbulda-bu-saatler-arasinda-disari-cikmayin-1097281925.html
AKOM uyardı: İstanbul'da bu saatler arasında dışarı çıkmayın
AKOM uyardı: İstanbul'da bu saatler arasında dışarı çıkmayın
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İstanbul kavrulacak!
2025-06-24T12:23+0300
2025-06-24T12:23+0300
2025-06-24T12:28+0300
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İstanbul'da çarşamba gününden cuma gününe kadar etkili olacak sıcak hava dalgasıyla ilgili AKOM uyarı yayımladı. Hava sıcaklıklarının 37 dereceye kadar yükseleceği belirtilirken risk grubunda olanların saat 11.00-16.00 arasında dışarı çıkmamaları gerektiğini vurguladı. Sıcaklıklar 37 dereceye kadar çıkacakAKOM, yarından itibaren sıcak hava dalgasının etkili olacağı İstanbul'da yaşlı, hamile, çocuk, astım ve kalp rahatsızlıkları olanların 11.00-16.00 arası güneşe çıkmaması gerektiğini duyurdu. Uyarıda sıcaklıkların 34 derece ile 37 derece arasında olacağı belirtilirken, güneş çarpmalarının tehlikeli olabileceği vurgusu yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/meteoroloji-uyardi-sicakliklar-mevsim-normallerinin-6-9-derece-ustune-cikiyor-1097270009.html
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istanbul sıcaklık, istanbul hava durumu, istanbul akom uyarı
istanbul sıcaklık, istanbul hava durumu, istanbul akom uyarı
AKOM uyardı: İstanbul'da bu saatler arasında dışarı çıkmayın
12:23 24.06.2025 (güncellendi: 12:28 24.06.2025)
İstanbul'da yarın başlayacak sıcak hava dalgası nedeniyle AKOM uyarı yayımladı ve saat 11.00-16.00 saatleri arasında risk gruplarının güneşe çıkmaması gerektiğini duyurdu.
İstanbul'da çarşamba gününden cuma gününe kadar etkili olacak sıcak hava dalgasıyla ilgili AKOM uyarı yayımladı. Hava sıcaklıklarının 37 dereceye kadar yükseleceği belirtilirken risk grubunda olanların saat 11.00-16.00 arasında dışarı çıkmamaları gerektiğini vurguladı.
Sıcaklıklar 37 dereceye kadar çıkacak
AKOM, yarından itibaren sıcak hava dalgasının etkili olacağı İstanbul'da yaşlı, hamile, çocuk, astım ve kalp rahatsızlıkları olanların 11.00-16.00 arası güneşe çıkmaması gerektiğini duyurdu. Uyarıda sıcaklıkların 34 derece ile 37 derece arasında olacağı belirtilirken, güneş çarpmalarının tehlikeli olabileceği vurgusu yapıldı.