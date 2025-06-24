AKOM uyardı: İstanbul'da bu saatler arasında dışarı çıkmayın

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Fatih Altaylı’nın sözleri tarihi bir anekdot içeriyordu'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Okullarda forma zorunluluğu geri geliyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
6 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İran’dan Hürmüz Boğazı hamlesi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
16 milyar veri açığa çıktı
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Osmanlı pazaryerlerinden günümüze bir mecaz
15:15
3 dk
SESLİ HABER
Politico: Trump, Avrupa internetinin fişini çekebilir
15:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Amerikancılık yaparken İsrail karşıtı olamazsınız'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Savaş teknolojisinin kısa tarihi: Füzenin izinde
17:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Yalanla ışık kapatılmaz: Güneş balçıkla sıvanmaz’
18:10
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’in ‘demir kubbesini’ delen İran füzeleri
18:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
'İran saldırılarında hedefin nükleerden çok daha fazlası olduğunu görüyoruz'
19:08
82 dk
SESLİ HABER
Trump’ın ikiyüzlülüğü: İran’ı nasıl vurdular
20:41
4 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın hava savunma gücü
22:34
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Amerika'nın hayat damarları petrolle ilgilidir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni madencilik yasası neleri götürecek?
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ilgın Su: 'Babam kendi kuşağının babasıydı'
11:05
69 dk
GÜN ORTASI
İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandı mı?
12:15
73 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Orhun Yazıtlarından, Ahilik teşkilatına dayanışmanın hikâyesi
14:05
2 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/akom-uyardi-istanbulda-bu-saatler-arasinda-disari-cikmayin-1097281925.html
AKOM uyardı: İstanbul'da bu saatler arasında dışarı çıkmayın
AKOM uyardı: İstanbul'da bu saatler arasında dışarı çıkmayın
Sputnik Türkiye
İstanbul kavrulacak!
2025-06-24T12:23+0300
2025-06-24T12:28+0300
türki̇ye
i̇stanbul
akom
sıcaklık
yüksek sıcaklık
hissedilen sıcaklık
hava durumu
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/12/1073667943_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_d3179db4f46582ac40dc31989a438660.jpg
İstanbul'da çarşamba gününden cuma gününe kadar etkili olacak sıcak hava dalgasıyla ilgili AKOM uyarı yayımladı. Hava sıcaklıklarının 37 dereceye kadar yükseleceği belirtilirken risk grubunda olanların saat 11.00-16.00 arasında dışarı çıkmamaları gerektiğini vurguladı. Sıcaklıklar 37 dereceye kadar çıkacakAKOM, yarından itibaren sıcak hava dalgasının etkili olacağı İstanbul'da yaşlı, hamile, çocuk, astım ve kalp rahatsızlıkları olanların 11.00-16.00 arası güneşe çıkmaması gerektiğini duyurdu. Uyarıda sıcaklıkların 34 derece ile 37 derece arasında olacağı belirtilirken, güneş çarpmalarının tehlikeli olabileceği vurgusu yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/meteoroloji-uyardi-sicakliklar-mevsim-normallerinin-6-9-derece-ustune-cikiyor-1097270009.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/12/1073667943_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_d0cd9c3bd2cc5c01b19d824b15529e9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
istanbul sıcaklık, istanbul hava durumu, istanbul akom uyarı
istanbul sıcaklık, istanbul hava durumu, istanbul akom uyarı

AKOM uyardı: İstanbul'da bu saatler arasında dışarı çıkmayın

12:23 24.06.2025 (güncellendi: 12:28 24.06.2025)
© AADünya Meteoroloji Örgütü: Daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalıyız
Dünya Meteoroloji Örgütü: Daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalıyız - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
© AA
Abone ol
İstanbul'da yarın başlayacak sıcak hava dalgası nedeniyle AKOM uyarı yayımladı ve saat 11.00-16.00 saatleri arasında risk gruplarının güneşe çıkmaması gerektiğini duyurdu.
İstanbul'da çarşamba gününden cuma gününe kadar etkili olacak sıcak hava dalgasıyla ilgili AKOM uyarı yayımladı. Hava sıcaklıklarının 37 dereceye kadar yükseleceği belirtilirken risk grubunda olanların saat 11.00-16.00 arasında dışarı çıkmamaları gerektiğini vurguladı.

Sıcaklıklar 37 dereceye kadar çıkacak

AKOM, yarından itibaren sıcak hava dalgasının etkili olacağı İstanbul'da yaşlı, hamile, çocuk, astım ve kalp rahatsızlıkları olanların 11.00-16.00 arası güneşe çıkmaması gerektiğini duyurdu. Uyarıda sıcaklıkların 34 derece ile 37 derece arasında olacağı belirtilirken, güneş çarpmalarının tehlikeli olabileceği vurgusu yapıldı.
İspanya'nın Bask bölgesinde sıcaklık - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
YAŞAM
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-9 derece üstüne çıkıyor
07:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала