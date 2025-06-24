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Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-9 derece üstüne çıkıyor

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-9 derece üstüne çıkıyor

Sputnik Türkiye

Meteorolojiye göre sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-9 derece üzerine çıkacak. Aydın 44, Güneydoğu 42 dereceyi görebilir. Türkiye genelinde yağış yok.

2025-06-24T07:30+0300

2025-06-24T07:30+0300

2025-06-24T07:30+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Haziran Salı günü hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava az bulutlu ve açık ancak sıcaklık batı ve güney bölgelerinden itibaren hızla yükseliyor. Termometreler 44 dereceyi görebilirMeteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sıcaklıkların bugünden itibaren yükseleceğini ve Ankara'da 34, İstanbul'da 35, İzmir'de 39, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 41-42, Aydın'da 44 dereceye kadar çıkacağını vurguladı.Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-5 derece üzerine çıkacağını aktaran Çelik, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklenmediğini ve açık havanın etkili olacağını söyledi.MARMARABalıkesir – 35°CEdirne – 36°Cİstanbul – 31°CKırklareli – 33°CEGEAfyonkarahisar – 31°Cİzmir – 36°CMuğla – 36°CUşak – 34°CAKDENİZAdana – 38°CAntalya – 37°CHatay – 32°CIsparta – 33°CİÇ ANADOLUAnkara – 31°CEskişehir – 33°CKonya – 31°CSivas – 27°CBATI KARADENİZBolu – 30°CDüzce – 32°CSinop – 28°CZonguldak – 27°CORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya – 31°CRize – 27°CSamsun – 26°CTrabzon – 24°CDOĞU ANADOLUErzurum – 25°CKars – 23°CMalatya – 33°CVan – 24°CGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır – 37°CGaziantep – 36°CMardin – 34°CSiirt – 36°C

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