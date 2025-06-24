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Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-9 derece üstüne çıkıyor
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-9 derece üstüne çıkıyor
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Meteorolojiye göre sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-9 derece üzerine çıkacak. Aydın 44, Güneydoğu 42 dereceyi görebilir. Türkiye genelinde yağış yok.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Haziran Salı günü hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava az bulutlu ve açık ancak sıcaklık batı ve güney bölgelerinden itibaren hızla yükseliyor. Termometreler 44 dereceyi görebilirMeteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sıcaklıkların bugünden itibaren yükseleceğini ve Ankara'da 34, İstanbul'da 35, İzmir'de 39, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 41-42, Aydın'da 44 dereceye kadar çıkacağını vurguladı.Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-5 derece üzerine çıkacağını aktaran Çelik, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklenmediğini ve açık havanın etkili olacağını söyledi.MARMARABalıkesir – 35°CEdirne – 36°Cİstanbul – 31°CKırklareli – 33°CEGEAfyonkarahisar – 31°Cİzmir – 36°CMuğla – 36°CUşak – 34°CAKDENİZAdana – 38°CAntalya – 37°CHatay – 32°CIsparta – 33°CİÇ ANADOLUAnkara – 31°CEskişehir – 33°CKonya – 31°CSivas – 27°CBATI KARADENİZBolu – 30°CDüzce – 32°CSinop – 28°CZonguldak – 27°CORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya – 31°CRize – 27°CSamsun – 26°CTrabzon – 24°CDOĞU ANADOLUErzurum – 25°CKars – 23°CMalatya – 33°CVan – 24°CGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır – 37°CGaziantep – 36°CMardin – 34°CSiirt – 36°C
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hava durumu 24 haziran, meteoroloji uyarısı, sıcak hava dalgası, aydın 44 derece, i̇stanbul sıcaklık, türkiye genelinde yağış yok, sıcaklık artışı, 2025 hava durumu, mevsim normalleri üstü sıcaklık
hava durumu 24 haziran, meteoroloji uyarısı, sıcak hava dalgası, aydın 44 derece, i̇stanbul sıcaklık, türkiye genelinde yağış yok, sıcaklık artışı, 2025 hava durumu, mevsim normalleri üstü sıcaklık

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-9 derece üstüne çıkıyor

07:30 24.06.2025
© AP Photo / Alvaro Barrientosİspanya'nın Bask bölgesinde sıcaklık
İspanya'nın Bask bölgesinde sıcaklık - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Alvaro Barrientos
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Türkiye genelinde hava sıcaklığı bugünden itibaren artacak ve mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacak. Meteroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yetkililer, aşırı sıcakların batı ve güney bölgelerinde etkili olacağını duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Haziran Salı günü hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava az bulutlu ve açık ancak sıcaklık batı ve güney bölgelerinden itibaren hızla yükseliyor.

Termometreler 44 dereceyi görebilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sıcaklıkların bugünden itibaren yükseleceğini ve Ankara'da 34, İstanbul'da 35, İzmir'de 39, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 41-42, Aydın'da 44 dereceye kadar çıkacağını vurguladı.
Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-5 derece üzerine çıkacağını aktaran Çelik, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklenmediğini ve açık havanın etkili olacağını söyledi.
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