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Savaş ortamı faiz dengelerini sarstı: Merkez Bankası harekete geçti
Savaş ortamı faiz dengelerini sarstı: Merkez Bankası harekete geçti
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası politika faizini sabit tutsa da TL’yi desteklemek için yeni adımlar attı. Mevduat hedefleri artırıldı, bazı bankalar faiz düşürse de tablo... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
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İran-İsrail çatışmasına ABD'nin dahil olmasıyla piyasalar hassaslaşıyor. Geçen hafta politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit bırakan Merkez Bankası, bankalara yönelik yeni düzenlemelere gitti. Mevduat hedef oranları artırıldı. Bu durum, bankaların TL mevduatları daha cazip hale getirmek zorunda kalabileceği anlamına geliyor.Bazı bankalar faizi düşürmüştü, şimdi yeniden artabilirMevduat faizleri son haftalarda yüzde 53 seviyelerine kadar yükselse de bazı bankalar oranlarını 1 puan civarında düşürmüştü. Ancak yeni hedefler, bu düşüşü tersine çevirebilir.3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, Milliyet haber sitesine konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:Baydar, TL mevduat hedefinin artırılmasının döviz mevduatlarını azaltmayı amaçladığını belirterek, şunları söyledi:Bankalar hedefi tutturmak için faizi yükseltebilirYeni dönemde bankaların daha fazla TL mevduat toplaması gerektiğine dikkat çeken Baydar, “Oranları tutturamayan bankalar daha yüksek mevduat faizi verebilirler. Ancak bu durum daha yüksek kredi faizi anlamına da gelmektedir” dedi.Jeopolitik riskler faiz indiriminin önünde engelBaydar, faiz indirimi için uygun ortam olmadığını belirtti:1 milyon TL’ye ne kadar faiz getirisi var?Şu anda bankalarda yüzde 53 faiz oranıyla 1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi yaklaşık 37.241 TL. Brüt getiri 43.813 TL olurken, bu tutardan 6.572 TL vergi kesiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/merkez-bankasi-sabit-tuttu-bankalar-yarista-en-yuksek-mevduat-faizi-veren-bankalar-belli-oldu-1097180128.html
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merkez bankası, i̇ran, abd, tl, faiz, faiz oranı, faiz oranları
merkez bankası, i̇ran, abd, tl, faiz, faiz oranı, faiz oranları

Savaş ortamı faiz dengelerini sarstı: Merkez Bankası harekete geçti

08:15 23.06.2025
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
© AA
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Merkez Bankası politika faizini sabit tutsa da TL’yi desteklemek için yeni adımlar attı. Mevduat hedefleri artırıldı, bazı bankalar faiz düşürse de tablo değişiyor. Uzmanlar yeni dönemde faiz artışlarının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.
İran-İsrail çatışmasına ABD'nin dahil olmasıyla piyasalar hassaslaşıyor. Geçen hafta politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit bırakan Merkez Bankası, bankalara yönelik yeni düzenlemelere gitti. Mevduat hedef oranları artırıldı. Bu durum, bankaların TL mevduatları daha cazip hale getirmek zorunda kalabileceği anlamına geliyor.

Bazı bankalar faizi düşürmüştü, şimdi yeniden artabilir

Mevduat faizleri son haftalarda yüzde 53 seviyelerine kadar yükselse de bazı bankalar oranlarını 1 puan civarında düşürmüştü. Ancak yeni hedefler, bu düşüşü tersine çevirebilir.
3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, Milliyet haber sitesine konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:
“KKM için karşılık oranının artması bankaların KKM’de daha düşük faiz vererek mevduat sahibinin KKM’den çıkmasına zorlayıcı bir etki yapacaktır.”
Baydar, TL mevduat hedefinin artırılmasının döviz mevduatlarını azaltmayı amaçladığını belirterek, şunları söyledi:
“Bu durum döviz mevduat sahiplerinin paralarını mevduattan emanet kasaya çekmelerine bile neden olabilir. Atılan adımlar ‘KKM’yi azaltın, TL mevduatını oransal olarak artırın’ mesajıdır.”

Bankalar hedefi tutturmak için faizi yükseltebilir

Yeni dönemde bankaların daha fazla TL mevduat toplaması gerektiğine dikkat çeken Baydar, “Oranları tutturamayan bankalar daha yüksek mevduat faizi verebilirler. Ancak bu durum daha yüksek kredi faizi anlamına da gelmektedir” dedi.

Jeopolitik riskler faiz indiriminin önünde engel

Baydar, faiz indirimi için uygun ortam olmadığını belirtti:
“Merkez Bankası’nın faizleri düşürmemesinin sebebi jeopolitik risklerdi. Şimdi ABD de İran’ı bombalayarak savaşta taraf olmuştur. Bu durumda riskler azalacağına artmıştır.”

1 milyon TL’ye ne kadar faiz getirisi var?

Şu anda bankalarda yüzde 53 faiz oranıyla 1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi yaklaşık 37.241 TL. Brüt getiri 43.813 TL olurken, bu tutardan 6.572 TL vergi kesiliyor.
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EKONOMİ
Merkez Bankası sabit tuttu, bankalar yarışta: En yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu
20 Haziran , 09:37
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