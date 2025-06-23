https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/savas-ortami-faiz-dengelerini-sarsti-merkez-bankasi-harekete-gecti--1097235813.html

Savaş ortamı faiz dengelerini sarstı: Merkez Bankası harekete geçti

Savaş ortamı faiz dengelerini sarstı: Merkez Bankası harekete geçti

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası politika faizini sabit tutsa da TL’yi desteklemek için yeni adımlar attı. Mevduat hedefleri artırıldı, bazı bankalar faiz düşürse de tablo... 23.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-23T08:15+0300

2025-06-23T08:15+0300

2025-06-23T08:15+0300

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İran-İsrail çatışmasına ABD'nin dahil olmasıyla piyasalar hassaslaşıyor. Geçen hafta politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit bırakan Merkez Bankası, bankalara yönelik yeni düzenlemelere gitti. Mevduat hedef oranları artırıldı. Bu durum, bankaların TL mevduatları daha cazip hale getirmek zorunda kalabileceği anlamına geliyor.Bazı bankalar faizi düşürmüştü, şimdi yeniden artabilirMevduat faizleri son haftalarda yüzde 53 seviyelerine kadar yükselse de bazı bankalar oranlarını 1 puan civarında düşürmüştü. Ancak yeni hedefler, bu düşüşü tersine çevirebilir.3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, Milliyet haber sitesine konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:Baydar, TL mevduat hedefinin artırılmasının döviz mevduatlarını azaltmayı amaçladığını belirterek, şunları söyledi:Bankalar hedefi tutturmak için faizi yükseltebilirYeni dönemde bankaların daha fazla TL mevduat toplaması gerektiğine dikkat çeken Baydar, “Oranları tutturamayan bankalar daha yüksek mevduat faizi verebilirler. Ancak bu durum daha yüksek kredi faizi anlamına da gelmektedir” dedi.Jeopolitik riskler faiz indiriminin önünde engelBaydar, faiz indirimi için uygun ortam olmadığını belirtti:1 milyon TL’ye ne kadar faiz getirisi var?Şu anda bankalarda yüzde 53 faiz oranıyla 1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi yaklaşık 37.241 TL. Brüt getiri 43.813 TL olurken, bu tutardan 6.572 TL vergi kesiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/merkez-bankasi-sabit-tuttu-bankalar-yarista-en-yuksek-mevduat-faizi-veren-bankalar-belli-oldu-1097180128.html

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