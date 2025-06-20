https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/merkez-bankasi-sabit-tuttu-bankalar-yarista-en-yuksek-mevduat-faizi-veren-bankalar-belli-oldu-1097180128.html
Merkez Bankası sabit tuttu, bankalar yarışta: En yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu
Merkez Bankası sabit tuttu, bankalar yarışta: En yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu
Sputnik Türkiye
TCMB, politika faizini yüzde 46'da sabit tuttu. Bu kararla birlikte mevduat faizlerinde kısa vadede düşüş beklentisi azaldı. Bankaların sunduğu en yüksek... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T09:37+0300
2025-06-20T09:37+0300
2025-06-20T09:37+0300
ekonomi̇
mevduat
mevduat faizi
merkez bankası
faiz
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
tl
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından dün açıklanan faiz kararı, özellikle mevduat yatırımcıları tarafından yakından izlendi. Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 46, gecelik borç verme faizini ise yüzde 49 düzeyinde sabit tuttu. Böylece, kısa vadede mevduat faizlerinde düşüş beklentisi de azaldı.Mevduat fai̇zleri̇ yi̇ne zi̇rvedeTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, son haftalarda bazı bankalarda küçük oranlı düşüşler yaşansa da, mevduat faizleri halen son 6 haftanın zirvesi olan yüzde 53 seviyesinde seyrediyor. Pek çok banka, müşterilerine bu yüksek oranları sunmayı sürdürüyor. Güncel olarak bankaların en yüksek faiz oranları şöyle:Mevduat hesaplarinda net geti̇ri̇ler ne kadar?Yüzde 53 faiz oranı üzerinden yapılan hesaplamalara göre, 32 gün vadeli mevduat yatırımlarında yatırımcıların elde edebileceği net getiriler şöyle:
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faiz kararı, mevduat faizleri, tcmb faiz oranı, yüksek faiz veren bankalar, mevduat getirisi hesaplama, 32 gün vadeli mevduat, yüzde 53 faiz oranı, mevduat kazancı
faiz kararı, mevduat faizleri, tcmb faiz oranı, yüksek faiz veren bankalar, mevduat getirisi hesaplama, 32 gün vadeli mevduat, yüzde 53 faiz oranı, mevduat kazancı
Merkez Bankası sabit tuttu, bankalar yarışta: En yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu
TCMB, politika faizini yüzde 46'da sabit tuttu. Bu kararla birlikte mevduat faizlerinde kısa vadede düşüş beklentisi azaldı. Bankaların sunduğu en yüksek mevduat faiz oranı yüzde 53 seviyesinde seyrederken, 1 milyon TL’lik yatırımla 32 günde 37 bin TL’nin üzerinde net getiri sağlanabiliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından dün açıklanan faiz kararı, özellikle mevduat yatırımcıları tarafından yakından izlendi. Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 46, gecelik borç verme faizini ise yüzde 49 düzeyinde sabit tuttu. Böylece, kısa vadede mevduat faizlerinde düşüş beklentisi de azaldı.
Mevduat fai̇zleri̇ yi̇ne zi̇rvede
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, son haftalarda bazı bankalarda küçük oranlı düşüşler yaşansa da, mevduat faizleri halen son 6 haftanın zirvesi olan yüzde 53 seviyesinde seyrediyor. Pek çok banka, müşterilerine bu yüksek oranları sunmayı sürdürüyor. Güncel olarak bankaların en yüksek faiz oranları şöyle:
Alternatif Bank VOV Hesap:
yüzde 53,00
Türkiye Finans Günlük Hesap (Kâr Payı):
yüzde 53,00
Anadolubank Renkli Hesap:
yüzde 53,00
Denizbank Kaptan Hesap:
yüzde 52,00
Fibabanka Kiraz Hesap:
yüzde 52,00
Odea Bank Oksijen Hesap:
yüzde 52,00
ING Turuncu Hesap:
yüzde 51,00
HSBC Modern Hesap:
yüzde 51,00
Mevduat hesaplarinda net geti̇ri̇ler ne kadar?
Yüzde 53 faiz oranı üzerinden yapılan hesaplamalara göre, 32 gün vadeli mevduat yatırımlarında yatırımcıların elde edebileceği net getiriler şöyle:
Mevduat Tutarı
Vade
Faiz Oranı
Net Getiri
500.000 TL
32 gün
yüzde 53
18.621 TL
1.000.000 TL
32 gün
yüzde 53
37.241 TL
1.500.000 TL
32 gün
yüzde 53
55.359 TL