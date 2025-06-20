https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/merkez-bankasi-sabit-tuttu-bankalar-yarista-en-yuksek-mevduat-faizi-veren-bankalar-belli-oldu-1097180128.html

Merkez Bankası sabit tuttu, bankalar yarışta: En yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu

Merkez Bankası sabit tuttu, bankalar yarışta: En yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu

Sputnik Türkiye

TCMB, politika faizini yüzde 46'da sabit tuttu. Bu kararla birlikte mevduat faizlerinde kısa vadede düşüş beklentisi azaldı. Bankaların sunduğu en yüksek... 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T09:37+0300

2025-06-20T09:37+0300

2025-06-20T09:37+0300

ekonomi̇

mevduat

mevduat faizi

merkez bankası

faiz

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

tl

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından dün açıklanan faiz kararı, özellikle mevduat yatırımcıları tarafından yakından izlendi. Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 46, gecelik borç verme faizini ise yüzde 49 düzeyinde sabit tuttu. Böylece, kısa vadede mevduat faizlerinde düşüş beklentisi de azaldı.Mevduat fai̇zleri̇ yi̇ne zi̇rvedeTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, son haftalarda bazı bankalarda küçük oranlı düşüşler yaşansa da, mevduat faizleri halen son 6 haftanın zirvesi olan yüzde 53 seviyesinde seyrediyor. Pek çok banka, müşterilerine bu yüksek oranları sunmayı sürdürüyor. Güncel olarak bankaların en yüksek faiz oranları şöyle:Mevduat hesaplarinda net geti̇ri̇ler ne kadar?Yüzde 53 faiz oranı üzerinden yapılan hesaplamalara göre, 32 gün vadeli mevduat yatırımlarında yatırımcıların elde edebileceği net getiriler şöyle:

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Sputnik Türkiye

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