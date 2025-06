https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-iran-ve-israil-arasindaki-muzakere-masasina-fuzeler-1097233564.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: İran ve İsrail arasındaki müzakere masasına füzeler düştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi’nin müzakerelere bir an önce dönülmesi gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Zaharova, İran ve İsrail arasındaki müzakere masasına füzelerin isabet ettiğini ve bunların nereden geldiğinin görülmemesinin imkansız olduğunu ifade etti.Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Zaharova, “Bugün müzakere masasına füzeler isabet etti. Nereden geldiklerini görmemek neredeyse imkansızdı. Peki neden bu kez de tüm açıklamalar yine yumuşatılmış ve kimliksizleştirilmiş durumda?”dedi.ABD 22 Haziran gecesi İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki üç nükleer tesisini vurmuştu. Washington, saldırının İran'ın nükleer programını yok etmek ya da ciddi şekilde zayıflatmak için tasarlandığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’ın “bu savaşı sona erdirmeyi” kabul etmesi gerektiğini; aksi takdirde çok daha ciddi sonuçlarla karşılaşacağını belirtirken, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise İran’ın saldırıları barbarca ve canice olarak nitelendirmesine rağmen, ABD’nin İslam Cumhuriyeti ile savaş halinde olmadığını ifade etmişti.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise “Diplomasi kapısı her zaman açık olmalı, ancak şu anda durum böyle değil” diyerek diplomasiyi ihanet eden tarafın ABD olduğunu savunmuş ve ülkesinin güvenliği ile çıkarlarını korumak için her türlü tedbiri alacaklarını vurgulamıştı. İran Atom Enerjisi Kurumu, nükleer sanayi geliştirme çalışmalarının durdurulmayacağını açıklarken, ABD’nin saldırısı uluslararası alanda olumsuz tepkilere yol açmıştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırıları bölgede tehlikeli bir tırmanma ve uluslararası barış ile güvenlik için doğrudan bir tehdit olarak nitelendirmişti. Rusya ise ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını kararlılıkla kınayarak, bu eylemlerin uluslararası hukuku, BM Antlaşması’nı ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını ağır şekilde ihlal ettiğini vurgulamış; Moskova, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) olaylara dürüst ve adil bir tepki beklediğini açıklamıştı. Ayrıca Küba ve Çin de ABD operasyonunu sert bir şekilde kınamıştı.

