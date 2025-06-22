https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/rusya-daimi-temsilcisi-ulyanov-abd-nukleer-silahlarin-yayilmasini-onleme-rejimine-darbe-vurdu--1097233599.html

Rusya Daimi Temsilcisi Ulyanov: ABD nükleer silahların yayılmasını önleme rejimine darbe vurdu

Rusya Daimi Temsilcisi Ulyanov: ABD nükleer silahların yayılmasını önleme rejimine darbe vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov ABD'nin İran'a yönelik saldırısının nükleer silahların yayılmasını... 22.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-22T23:52+0300

2025-06-22T23:52+0300

2025-06-23T00:07+0300

mihail ulyanov

türki̇ye

abd

i̇ran

i̇sfahan

güvenlik konseyi

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

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Rusya'nın Viyana Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “ABD sadece İran'a değil, aynı zamanda nükleer silahların yayılmasını önleme rejimine de bir darbe indirdi” ifadelerini kullandı. ABD Pazar gecesi İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki üç nükleer tesisine yönelik bir saldırı gerçekleştirmişti. Bu saldırı uluslararası alanda sert tepkilere yol açtı.Rusya, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği ve uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Şartını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ağır bir şekilde ihlal eden saldırıları şiddetle kınamıştı. Moskova ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan (UAEA) olaylara dürüst bir tepki vermesini beklediğini de ifade etmişti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ABD saldırılarını bölgede tehlikeli bir tırmanma ve uluslararası barış ve güvenliğe doğrudan bir tehdit olarak nitelendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/nebenzya-abd-irana-yonelik-saldirilariyla-pandoranin-kutusunu-acti-1097233523.html

türki̇ye

i̇ran

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mihail ulyanov, abd, i̇ran, i̇sfahan, güvenlik konseyi, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)