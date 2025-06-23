https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/marmaray-kapali-mi-neden-calismiyor-aciklama-geldi-1097245757.html

Marmaray kapalı mı, neden çalışmıyor? Açıklama geldi

Marmaray kapalı mı, neden çalışmıyor? Açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Sabah işe gitmek üzere Marmaray'ı kullanan İstanbul sakinleri Marmaray seferleri aksaklıkları nedeniyle zorlandı. Marmaray'ın sosyal medya hesabından açıklama... 23.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-23T11:54+0300

2025-06-23T11:54+0300

2025-06-23T12:13+0300

türki̇ye

marmaray

i̇stanbul

ulaşım

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Marmaray seferleri bu sabah saatlerinde bir süre aksama yaşadı.Marmaray neden kapalı?23 Haziran 2025 Pazartesi seferler bir süre yapılamadı. Yapılan açıklama şu şekildeMarmaray Sefer Saatleri 20251. Gebze: 06:05 | 22:502. Darıca: 06:08 | 22:533. Osmangazi: 06:10 | 22:554. Fatih: 06:12 | 22:575. Çayırova: 06:14 | 22:596. Tuzla: 06:03 | 23:037. İçmeler: 06:06 | 23:068. Aydıntepe: 06:07 | 23:079. Güzelyalı: 06:09 | 23:0910. Tersane: 06:11 | 23:1111. Kaynarca: 06:14 | 23:1412.Pendik: 06:02 | 23:1713. Yunus: 06:04 | 23:1914. Kartal: 06:07 | 23:2215. Başak: 06:09 | 23:2416. Atalar: 06:11 | 23:2617. Cevizli: 06:14 | 23:2918. Maltepe: 06:02 | 23:3219. Süreyya Plajı: 06:04 | 23:3420. İdealtepe: 06:06 | 23:3621. Küçükyalı: 06:08 | 23:3822. Bostancı: 06:10 | 23:4023. Suadiye: 06:12 | 23:4224. Erenköy: 06:00 | 23:4525. Göztepe: 06:02 | 23:4726. Feneryolu: 06:04 | 23:4927. Söğütlüçeşme: 06:07 | 23:5228. Ayrılıkçeşmesi: 06:10 | 23:5529. Üsküdar: 05:59 | 23:5930. Sirkeci: 06:03 | 00:0331. Yenikapı: 06:07 | 00:0732. Kazlıçeşme: 06:11 | 00:1133. Zeytinburnu: 06:13 | 00:1334. Yenimahalle: 06:02 | 00:1635. Bakırköy: 06:04 | 00:1836. Ataköy: 06:06 | 00:2037. Yeşilyurt: 06:09 | 00:2338. Yeşilköy: 06:11 | 00:2539. Florya Akvaryum: 06:14 | 00:2840. Florya: 06:16 | 00:2941. Küçükçekmece: 06:19 | 00:3342. Mustafa Kemal: 06:22 | 00:35

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/istanbul-valiligi-duyurdu-hangi-metro-istasyonlari-bugun-kapali-1097227010.html

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marmaray kapalı mı, neden çalışmıyor, marmaray, marmaray kapalı mı