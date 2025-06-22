İstanbul Valiliği duyurdu: Hangi metro istasyonları bugün kapalı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
OZEL HABER
ABD'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisinin tüm detayları
07:18
6 dk
SESLİ HABER
İsrail’in ‘demir kubbesini’ delen İran füzeleri
09:08
4 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılar İstanbul'da down*, Anadolu'da elayn*
09:19
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Dr. Hazar Vural: 'Hedef İran rejimi değil, İran halkı'
09:28
20 dk
ÖZEL HABER
Özdağ’ın duruşmasında okunan İstiklal Marşı akıllara 12 Eylül MHP davasını getirdi
09:55
2 dk
SESLİ HABER
İsrail saldırılarında hangi silahları kullanıyor?
10:04
5 dk
SESLİ HABER
Erdoğan ‘caydırıcılık’ dedi: Türkiye’nin füze ve uçak envanteri ne durumda?
10:17
6 dk
SESLİ HABER
Reklamın yeni mecrası nereye kaydı ?
10:40
5 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın hava savunma gücü
10:50
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Sabahın şekeri, kazancın bereketi’
12:04
2 dk
ÖZEL HABER
Savaş teknolojisinin kısa tarihi: Füzenin izinde
12:14
8 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:40
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Gazeteci Pepe Escobar, Radyo Sputnik’e konuştu
13:12
6 dk
SESLİ HABER
Trump geri döndü, Zelenskiy zora düştü
13:27
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şehrazad'ın bestecisiydi
13:37
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Dr. Hazar Vural: 'Hedef İran rejimi değil, İran halkı'
14:17
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ÖZEL HABER
Turizmde tepki çeken görüntüler için düğmeye basıldı
15:11
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Radyo Sputnik’e konuştu
15:20
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Kehanetten değil, tecrübeden: ‘Abdala malum olur’
16:06
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Tıbbın babası: İbn-i Sina
16:32
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Gürdeniz: ‘Dünya savaşının çıkacağına inananlardan değilim’
17:12
34 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Trump geri döndü, Zelenskiy zora düştü
09:21
2 dk
ÖZEL HABER
Turizmde tepki çeken görüntüler için düğmeye basıldı
09:43
3 dk
SESLİ HABER
İsrail’in ‘demir kubbesini’ delen İran füzeleri
10:30
4 dk
ÖZEL HABER
Özdağ’ın duruşmasında okunan İstiklal Marşı akıllara 12 Eylül MHP davasını getirdi
10:41
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Radyo Sputnik’e konuştu
10:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Gürdeniz: ‘Dünya savaşının çıkacağına inananlardan değilim’
13:07
34 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılar İstanbul'da down*, Anadolu'da elayn*
13:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
19 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın hava savunma gücü
14:24
6 dk
SESLİ HABER
Reklamın yeni mecrası nereye kaydı ?
14:32
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Radyo Sputnik’e konuştu
14:39
4 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Askeri seçenekler Trump’ın masasında
14:46
3 dk
SESLİ HABER
İsrail saldırılarında hangi silahları kullanıyor?
14:52
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Konut seçiminde artık ilk sırada o var.
17:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Gazeteci Pepe Escobar, Radyo Sputnik’e konuştu
18:10
6 dk
OZEL HABER
ABD'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisinin tüm detayları
18:19
6 dk
ÖZEL HABER
Savaş teknolojisinin kısa tarihi: Füzenin izinde
18:28
8 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:48
9 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Radyo Sputnik’e konuştu
19:07
4 dk
ÖZEL HABER
Küresel güç dengesi ve füze kapasiteleri
19:19
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Dr. Hazar Vural: 'Hedef İran rejimi değil, İran halkı'
20:30
20 dk
SESLİ HABER
Erdoğan ‘caydırıcılık’ dedi: Türkiye’nin füze ve uçak envanteri ne durumda?
22:30
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/istanbul-valiligi-duyurdu-hangi-metro-istasyonlari-bugun-kapali-1097227010.html
İstanbul Valiliği duyurdu: Hangi metro istasyonları bugün kapalı?
İstanbul Valiliği duyurdu: Hangi metro istasyonları bugün kapalı?
Sputnik Türkiye
Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda bugün saat 10.00'dan... 22.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-22T13:55+0300
2025-06-22T13:55+0300
yaşam
taksim
i̇stiklal caddesi
i̇stanbul valiliği
metro i̇stanbul
füniküler
metro
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/03/1095882849_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5ee309629a065800b97ab1299302d77f.jpg
Metro İstanbul, İstanbulluları ilgilendiren bir duyuruda bulundu. Yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün bazı metro istasyonlarının ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağını açıkladı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:İstanbul Valiliği ayrıca dünkü açıklamasında şu tedbirleri aldıklarını duyurdu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/hava-sicakligi-dusuyor-saganak-yagis-firtina-ve-toz-firtinasi-uyarilari-var--1097223483.html
taksim
i̇stiklal caddesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/03/1095882849_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ae7a2251b30d5e20391a0dd35a73961e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
taksim, i̇stiklal caddesi, i̇stanbul valiliği, metro i̇stanbul, füniküler, metro
taksim, i̇stiklal caddesi, i̇stanbul valiliği, metro i̇stanbul, füniküler, metro

İstanbul Valiliği duyurdu: Hangi metro istasyonları bugün kapalı?

13:55 22.06.2025
© AAYenikapı-Hacıosman Metro Hattı
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2025
© AA
Abone ol
Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda bugün saat 10.00'dan itibaren işletmeye kapatılacağını açıkladı.
Metro İstanbul, İstanbulluları ilgilendiren bir duyuruda bulundu. Yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün bazı metro istasyonlarının ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağını açıkladı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi ve Refik Saydam girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır"
İstanbul Valiliği ayrıca dünkü açıklamasında şu tedbirleri aldıklarını duyurdu:
Taksim Meydan Cumhuriyet Anıtı’nın bariyerle kapatılması
⁠Taksim Meydan, Gezi Parkı, Sıraselviler Caddesi’nin ve İstiklal Caddesi’nin Tünel Meydanı’na kadar bariyerleme sureti ile bağlı sokaklar da dahil araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü geçiş yapılmasına,
⁠Aynı gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak, ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde farklı noktalarda yaya ve araç trafiğinin kapatılmasına karar verilmiştir.
Rüzgar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2025
YAŞAM
Hava sıcaklığı düşüyor: Sağanak yağış, fırtına ve toz fırtınası uyarıları var
09:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала