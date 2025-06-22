https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/istanbul-valiligi-duyurdu-hangi-metro-istasyonlari-bugun-kapali-1097227010.html

İstanbul Valiliği duyurdu: Hangi metro istasyonları bugün kapalı?

İstanbul Valiliği duyurdu: Hangi metro istasyonları bugün kapalı?

Sputnik Türkiye

Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda bugün saat 10.00'dan... 22.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-22T13:55+0300

2025-06-22T13:55+0300

2025-06-22T13:55+0300

yaşam

taksim

i̇stiklal caddesi

i̇stanbul valiliği

metro i̇stanbul

füniküler

metro

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Metro İstanbul, İstanbulluları ilgilendiren bir duyuruda bulundu. Yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün bazı metro istasyonlarının ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağını açıkladı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:İstanbul Valiliği ayrıca dünkü açıklamasında şu tedbirleri aldıklarını duyurdu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/hava-sicakligi-dusuyor-saganak-yagis-firtina-ve-toz-firtinasi-uyarilari-var--1097223483.html

taksim

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taksim, i̇stiklal caddesi, i̇stanbul valiliği, metro i̇stanbul, füniküler, metro