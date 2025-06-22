https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/istanbul-valiligi-duyurdu-hangi-metro-istasyonlari-bugun-kapali-1097227010.html
İstanbul Valiliği duyurdu: Hangi metro istasyonları bugün kapalı?
İstanbul Valiliği duyurdu: Hangi metro istasyonları bugün kapalı?
Sputnik Türkiye
Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda bugün saat 10.00'dan... 22.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-22T13:55+0300
2025-06-22T13:55+0300
2025-06-22T13:55+0300
yaşam
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metro i̇stanbul
füniküler
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Metro İstanbul, İstanbulluları ilgilendiren bir duyuruda bulundu. Yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün bazı metro istasyonlarının ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağını açıkladı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:İstanbul Valiliği ayrıca dünkü açıklamasında şu tedbirleri aldıklarını duyurdu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/hava-sicakligi-dusuyor-saganak-yagis-firtina-ve-toz-firtinasi-uyarilari-var--1097223483.html
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taksim, i̇stiklal caddesi, i̇stanbul valiliği, metro i̇stanbul, füniküler, metro
taksim, i̇stiklal caddesi, i̇stanbul valiliği, metro i̇stanbul, füniküler, metro
İstanbul Valiliği duyurdu: Hangi metro istasyonları bugün kapalı?
Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda bugün saat 10.00'dan itibaren işletmeye kapatılacağını açıkladı.
Metro İstanbul, İstanbulluları ilgilendiren bir duyuruda bulundu. Yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün bazı metro istasyonlarının ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağını açıkladı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi ve Refik Saydam girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır"
İstanbul Valiliği ayrıca dünkü açıklamasında şu tedbirleri aldıklarını duyurdu:
Taksim Meydan Cumhuriyet Anıtı’nın bariyerle kapatılması
Taksim Meydan, Gezi Parkı, Sıraselviler Caddesi’nin ve İstiklal Caddesi’nin Tünel Meydanı’na kadar bariyerleme sureti ile bağlı sokaklar da dahil araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü geçiş yapılmasına,
Aynı gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak, ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde farklı noktalarda yaya ve araç trafiğinin kapatılmasına karar verilmiştir.