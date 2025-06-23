https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/guney-koreli-fenomeni-canli-yayinda-taciz-etmisti-71-yasindaki-adamin-5-yila-kadar-hapsi-istendi-1097247064.html

Güney Koreli fenomeni canlı yayında taciz etmişti: 71 yaşındaki adamın 5 yıla kadar hapsi istendi

Güney Koreli fenomeni canlı yayında taciz etmişti: 71 yaşındaki adamın 5 yıla kadar hapsi istendi

Sputnik Türkiye

Kadıköy'de canlı yayın yapan Güney Koreli fenomen kadını taciz eden adam hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 23.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-23T12:16+0300

2025-06-23T12:16+0300

2025-06-23T12:21+0300

türki̇ye

taciz

cinsel taciz

kadına yönelik taciz

sosyal medya fenomeni

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Kadıköy'de, yürürken sosyal medyada canlı yayın yapan Güney Koreli sosyal medya fenomeni Hyojeong Park'ı taciz eden şüpheli için istenen ceza belli oldu. 71 yaşındaki Yusuf Ziya A. hakkında 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Canlı yayındaki taciz büyük tepki çekti Sosyal medyada Mhyochi ismiyle tanınan Güney Koreli Hyojeong Park, canlı yayın yaptığı sırada yanındaki yaşlı bir adam tarafından sözlü ve fiziksel tacize uğradı. Genç kadın büyük bir şaşkınlık ve korku yaşarken görüntüleri ihbar sayan İstanbul Emniyeti soruşturma başlattı. Görüntüler büyük tepki çekerken 71 yaşındaki Yusuf Ziya A. gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma tamamlandı: 5 yıl hapsi istendiYusuf Ziya A. hakkındaki soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelinin önce genç fenomenin elini öptüğü daha sonra ise yanında yürüyerek, cinsel yönden rahatsız edici mahiyette sözler sarf ettiği ve müştekinin kalçasına dokunarak göz kırptığı belirtildi. Şüphelinin eylemleri cinsel taciz suçunu oluştursa da, aynı hukuki menfaate yönelik daha ağır bir saldırı sözkonusu olduğundan eyleminin bir bütün halinde sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçunu oluşturduğuna da iddianamede yer verildi.Sanık Yusuf Ziya A.'nın sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Sanık 3 Temmuz Perşembe günü hakim karşısına çıkacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/takipci-sayisi-dusen-kadin-esini-polise-sikayet-etti-reel-cekemiyorum-cunku-surekli-ev-isi-1097147211.html

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taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, sosyal medya fenomeni