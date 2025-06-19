https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/takipci-sayisi-dusen-kadin-esini-polise-sikayet-etti-reel-cekemiyorum-cunku-surekli-ev-isi-1097147211.html

Takipçi sayısı düşen kadın, eşini polise şikayet etti: 'Reel çekemiyorum çünkü sürekli ev işi yapıyorum'

Takipçi sayısı düşen kadın, eşini polise şikayet etti: 'Reel çekemiyorum çünkü sürekli ev işi yapıyorum'

Sputnik Türkiye

Hindistan’da bir kadın, Instagram takipçi sayısının düşmesinden eşini sorumlu tutarak evi terk etti. “Reel çekemiyorum çünkü sürekli ev işi yapıyorum” diyen... 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T12:17+0300

2025-06-19T12:17+0300

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Hindistan’da yaşayan, Instagram’da aktif olarak içerik üreten ve günde iki video paylaştığı belirtilen bir kadın, takipçi sayısının düşmesinden eşini sorumlu tuttu. Gerekçe olarak ise ev işlerinin, içerik üretmesine engel olduğunu ileri sürdü.Eşi uyarınca en işlerine döndüIndependent'da yer alan habere göre, Noida kentinde yaşayan Nisha ve eşi Vijendra arasında gerginlik, Vijendra’nın eşine sosyal medyada daha az zaman geçirmesini ve ev işlerine öncelik vermesini söylemesiyle başladı. Takipçi sayısı hızla düştüBu uyarıyı dikkate alan Nisha, çevrimiçi faaliyetlerini azalttı. Ancak kısa sürede Instagram hesabındaki takipçi sayısının azaldığını fark edince, sorumluluğu eşine yükledi.Evi terk etti, şikayetçi olduAralarında çıkan tartışmanın ardından Nisha, evi terk ederek eyaletin Hapur bölgesine, Pilkhuwa kasabasındaki ailesinin yanına döndü. Burada, Hapur’daki kadın polis karakoluna giderek eşinden şikayetçi oldu.Kadın, polise verdiği ifadede, “Eşim beni bulaşık yıkamak ve evi temizlemekle meşgul ettiği için reel çekmeye zamanım kalmadı. Bu da takipçi kaybına yol açtı” dedi.Hapur Mahila Thana Karakol Memuru Aruna Rai, The Independent’a yaptığı açıklamada, şikâyetin gerçekten alındığını doğruladı. Rai, “Nisha, eşine karşı taciz iddiasında bulundu. Eşi de kendi bakış açısını anlattıktan sonra arabuluculuk yaptık ve çifte danışmanlık hizmeti verdik” ifadelerini kullandı. Nisha’nın, birkaç danışmanlık görüşmesinin ardından şikayetini geri çektiği belirtildi.

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