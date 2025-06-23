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CANLI ABD'nin dahil olduğu İran-İsrail çatışmasında 11. gün: İran Dışişleri Bakanı Arakçi Moskova'ya geldi
CANLI ABD'nin dahil olduğu İran-İsrail çatışmasında 11. gün: İran Dışişleri Bakanı Arakçi Moskova'ya geldi
Sputnik Türkiye
İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik başlattığı hava saldırıları yeni bir güne daha girdi. Saldırılar devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin ile... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
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İsrail - Sputnik Türkiye

CANLI ABD'nin dahil olduğu İran-İsrail çatışmasında 11. gün: İran Dışişleri Bakanı Arakçi Moskova'ya geldi

07:19 23.06.2025 (güncellendi: 07:23 23.06.2025)
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İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik başlattığı hava saldırıları yeni bir güne daha girdi. Saldırılar devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini açıklayan İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Moskova'ya gitti. ABD Başkanı Trump, İran'da 'rejim değişikliği' açıklaması yaptı.
13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan çatışmalar, ABD'nin de doğrudan müdahil olmasının ardından onbirinci gününde devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın "rejim değişikliği" açıklamaları gündem olurken İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına onay verdi. Nihai onayın İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney ve Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından verileceği açıklandı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ni, bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi bekleniyor.

İlk kez Hayber füzesi kullanıldı

ABD'nin İran-İsrail çatışmasına dahil olması sonrasında İran 22 Haziran sabahı füzelerle İsrail'i vurdu. Tel Aviv ve Hayfa'nın isabet aldığı saldırılarda İran, ilk kez Hayber füzesini kullandı.

Rusya'dan uyarı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a füze ve bomba saldırısı düzenleme yönündeki sorumsuz kararının uluslararası hukuka ve BM Tüzüğü'ne aykırı olduğunu, saldırıların BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi bir ülke tarafından gerçekleştirilmesinin ise ayrı bir endişe kaynağı olduğunu belirtti.

İsrail-İran geriliminin 11. gününden önemli gelişmeler, Sputnik'in canlı anlatımında:

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08:21 23.06.2025
ABD'nin İran'a saldırıları Tahran'da protesto edildi
ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise yönelik saldırısının ardından başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplananlar, saldırıları protesto etti.
İnkılap Meydanı'nda toplumun birçok kesiminden İranlının katıldığı gösterilerde, kalabalık gruplar ellerinde İran bayraklarıyla ABD ve İsrail'e öfkelerini dile getirdi. Gösteriye, ailelerin çocuklarıyla birlikte katıldığı görüldü.
07:57 23.06.2025
Hürmüz Boğazı neden önemlidir?
Umman Körfezi ile Basra Körfezi'ni birbirine bağlayan Hürmüz Boğazı, her gün dünya petrol arzının beşte birinden fazlasının ve sıvılaştırılmış gazının çoğunun geçtiği hayati bir deniz ticaret yolu olarak biliniyor.
İran geçmişte ticareti kısıtlayacak ve küresel petrol fiyatlarını etkileyecek şekilde boğazı kapatmakla tehdit etti, ancak hiçbir zaman Hürmüz Boğazı'nı kapatmadı. ABD'nin doğrudan İsrail-İran çatışmasına dahil olmasıyla İran Meclisi, dün Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına onay verdi.
Boğazın kapatılmasına yönelik nihai karar İran Ruhani Lideri Ali Hamaney'de bulunuyor.
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye
© Fotoğraf
07:19 23.06.2025
İsrail'in İran'a saldırıları gece saatlerinde de devam etti
İsrail'in başta başkent Tahran olmak üzere İran'ın çeşitli kentlerine yönelik saldırıları gece saatlerinde de devam etti. İran medyasına göre, gece yerel saatle 01.30 sularında Tahran'ın çeşitli bölgelerinde hava savunma sistemi devreye girdi.
Tahran’ın güney, kuzey ve doğusunda hava savunma sistemleri devreye girerken, insansız hava araçlarının (İHA) düşürüldüğü bildirildi. Düşürüldüğü belirtilen İHA'ların sayısı hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken ilerleyen saatlerde de Tahran'ın kuzeyinde hava savunma sistemleri çalışmaya devam etti.
Yine aynı saatlerde, Tahran'ın doğusundaki Kereç kenti ve Şiraz, Yezd'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve Kereç'te bir patlama sesinin duyulduğu ifade edildi.
07:17 23.06.2025
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
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Lavrov: ABD’nin egemen bir devlet topraklarına saldırısı çatışmada yeni ve tehlikeli bir tırmanmayı temsil ediyor
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07:17 23.06.2025
Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2025
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