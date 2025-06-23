CANLI ABD'nin dahil olduğu İran-İsrail çatışmasında 11. gün: İran Dışişleri Bakanı Arakçi Moskova'ya geldi

13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan çatışmalar, ABD'nin de doğrudan müdahil olmasının ardından onbirinci gününde devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın "rejim değişikliği" açıklamaları gündem olurken İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına onay verdi. Nihai onayın İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney ve Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından verileceği açıklandı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ni, bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi bekleniyor.
İlk kez Hayber füzesi kullanıldı
ABD'nin İran-İsrail çatışmasına dahil olması sonrasında İran 22 Haziran sabahı füzelerle İsrail'i vurdu. Tel Aviv ve Hayfa'nın isabet aldığı saldırılarda İran, ilk kez Hayber füzesini kullandı.
Rusya'dan uyarı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a füze ve bomba saldırısı düzenleme yönündeki sorumsuz kararının uluslararası hukuka ve BM Tüzüğü'ne aykırı olduğunu, saldırıların BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi bir ülke tarafından gerçekleştirilmesinin ise ayrı bir endişe kaynağı olduğunu belirtti.