https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/ispanyadan-abye-tarihi-cagri-israil-ortaklik-anlasmasi-derhal-askiya-alinmali-ab-cesaretli-olmazsa-1097243162.html
İspanya'dan AB'ye tarihi çağrı: 'İsrail ortaklık anlaşması derhal askıya alınmalı, AB cesaretli olmazsa başarısız olur'
İspanya'dan AB'ye tarihi çağrı: 'İsrail ortaklık anlaşması derhal askıya alınmalı, AB cesaretli olmazsa başarısız olur'
Sputnik Türkiye
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, AB'ye çağrı yaptı: “İsrail'e karşı yaptırımlar uygulanmalı, AB cesaret göstermeli.” Brüksel’de tarihi çağrı...
2025-06-23T11:16+0300
2025-06-23T11:16+0300
2025-06-23T11:28+0300
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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi yaptığı açıklamalarda dikkat çekici mesajlar verdi. Albares, Gazze’de yaşanan insani kriz karşısında Avrupa’nın sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayarak, İsrail’e yönelik net yaptırım çağrısında bulundu.'İsrail-AB ortaklık anlaşması derhal askıya alınmalı'Brüksel’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Albares, ilk adım olarak İsrail ile yürürlükte olan Ortaklık Anlaşması’nın askıya alınması gerektiğini ifade etti. “Bu anlaşma artık ahlaki zeminini kaybetmiştir” dedi.Silah ambargosu ve bireysel yaptırımlar gündemdeAlbares, sadece anlaşmaların değil, doğrudan askeri iş birliğinin de gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. AB ülkelerinden İsrail'e yönelik silah ambargosu talep eden Albares, aynı zamanda “sivillere yönelik ihlallerden sorumlu İsrailli yetkililere bireysel yaptırımlar uygulanmalı” ifadelerini kullandı.“AB cesaretli olmazsa başarısız olur”Albares, AB’nin sessizliğinin uzun vadede daha büyük siyasi ve insani krizlere yol açacağını söyledi. “Avrupa Birliği değer temelli bir birlikse, İsrail’e karşı net ve cesur adımlar atmak zorundadır. Aksi takdirde diplomatik çabalarımızın tümü başarısızlıkla sonuçlanacaktır” dedi.İspanya, İsrail'e karşı en net tutumu sergileyen ülkeİspanya, son aylarda İsrail’in Gazze operasyonlarına karşı en sert eleştirileri yönelten AB üyesi ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Albares’in açıklamaları, bu politikanın devam ettiğini gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/abdnin-dahil-olmasiyla-gerilim-buyuyor-iran-israil-catismalarinin-ilk-10-gun-bilancosu-1097235745.html
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i̇spanya dışişleri bakanı i̇srail, jose manuel albares i̇srail açıklaması, ab i̇srail yaptırımı, avrupa birliği i̇srail politikası, gazze yaptırımları, silah ambargosu i̇srail, ortaklık anlaşması i̇srail, i̇srailli yetkililere yaptırım
i̇spanya dışişleri bakanı i̇srail, jose manuel albares i̇srail açıklaması, ab i̇srail yaptırımı, avrupa birliği i̇srail politikası, gazze yaptırımları, silah ambargosu i̇srail, ortaklık anlaşması i̇srail, i̇srailli yetkililere yaptırım
İspanya'dan AB'ye tarihi çağrı: 'İsrail ortaklık anlaşması derhal askıya alınmalı, AB cesaretli olmazsa başarısız olur'
11:16 23.06.2025 (güncellendi: 11:28 23.06.2025)
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Brüksel'deki AB toplantısında, İsrail'e yönelik silah ambargosu, bireysel yaptırımlar ve Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması çağrısında bulundu. “Cesaret göstermezsek her şey başarısız olur” dedi.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi yaptığı açıklamalarda dikkat çekici mesajlar verdi. Albares, Gazze’de yaşanan insani kriz karşısında Avrupa’nın sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayarak, İsrail’e yönelik net yaptırım çağrısında bulundu.
'İsrail-AB ortaklık anlaşması derhal askıya alınmalı'
Brüksel’de
gazetecilerin sorularını yanıtlayan Albares, ilk adım olarak İsrail ile yürürlükte olan Ortaklık Anlaşması’nın askıya alınması gerektiğini ifade etti. “Bu anlaşma artık ahlaki zeminini kaybetmiştir” dedi.
Silah ambargosu ve bireysel yaptırımlar gündemde
Albares, sadece anlaşmaların değil, doğrudan askeri iş birliğinin de gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. AB
ülkelerinden İsrail'e yönelik silah ambargosu
talep eden Albares, aynı zamanda “sivillere yönelik ihlallerden sorumlu İsrailli yetkililere bireysel yaptırımlar uygulanmalı” ifadelerini kullandı.
“AB cesaretli olmazsa başarısız olur”
Albares, AB’nin sessizliğinin uzun vadede daha büyük siyasi ve insani krizlere yol açacağını söyledi. “Avrupa Birliği değer temelli bir birlikse, İsrail’e karşı net ve cesur adımlar atmak zorundadır. Aksi takdirde diplomatik çabalarımızın tümü başarısızlıkla sonuçlanacaktır” dedi.
İspanya, İsrail'e karşı en net tutumu sergileyen ülke
İspanya, son aylarda İsrail’in Gazze operasyonlarına karşı en sert eleştirileri yönelten AB üyesi ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Albares’in açıklamaları, bu politikanın devam ettiğini gösteriyor.