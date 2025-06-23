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Çin’den kritik uyarı: Hürmüz Boğazı’nın güvenliği tüm dünyayı ilgilendiriyor
Çin’den kritik uyarı: Hürmüz Boğazı’nın güvenliği tüm dünyayı ilgilendiriyor
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı’nın olası kapanma senaryosuna ilişkin açıklamasında, bölgenin güvenliğinin uluslararası enerji ve mal ticareti açısından... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
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Çin Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nın kapanması ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamada, bu stratejik su yolunun küresel ekonomik istikrar için vazgeçilmez bir geçiş noktası olduğunu vurguladı. Açıklama, Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen olağan basın toplantısında, Bakanlık Sözcüsü Guo Ciakun tarafından yapıldı.Guo, Basra Körfezi ve çevresindeki suların uluslararası enerji ve mal ticareti için büyük önem taşıdığını belirterek, “Bölgenin güvenliği, uluslararası toplumun ortak çıkarınadır” ifadesini kullandı.Hürmüz Boğazı küresel enerji akışının kalbiGuo Ciakun, Hürmüz Boğazı'nın dünya petrol ticaretinin yüzde 25'ine ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Katar, İran ve Irak’tan çıkan petrol, bu boğazdan geçerek Asya pazarlarına ulaşıyor.Çin’in enerji güvenliği bu güzergaha bağlıÇin’in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45’i Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor. Olası bir kapanma, sadece Çin’i değil, tüm Asya pazarlarını derinden etkileyebilir.Uluslararası topluma “gerilimi azaltın” çağrısıSözcü Guo, özellikle ABD’nin bölgedeki askeri hamleleri sonrası oluşan gerilime dikkat çekerek, “Uluslararası toplum, bölgenin daha büyük bir kaosa sürüklenmesini engellemek için sorumluluk almalı” dedi.İran’ın uyarısı ve olası risklerİran’ın, olası bir saldırı durumunda boğazı kapatacağı yönündeki açıklamaları, enerji piyasalarında büyük endişe yaratıyor. Hürmüz’de tanker trafiğinin kısa süreli kesintiye uğraması bile küresel petrol fiyatlarını ciddi şekilde etkileyebilir.
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hürmüz boğazı, çin, pekin, çin dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanlığı

Çin’den kritik uyarı: Hürmüz Boğazı’nın güvenliği tüm dünyayı ilgilendiriyor

13:08 23.06.2025 (güncellendi: 13:10 23.06.2025)
© REUTERSÇin ve İran bayrakları
Çin ve İran bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
© REUTERS
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Çin Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı’nın olası kapanma senaryosuna ilişkin açıklamasında, bölgenin güvenliğinin uluslararası enerji ve mal ticareti açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Pekin, ABD saldırıları sonrası bölgesel gerilimin düşürülmesi için çağrı yaptı.
Çin Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nın kapanması ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamada, bu stratejik su yolunun küresel ekonomik istikrar için vazgeçilmez bir geçiş noktası olduğunu vurguladı. Açıklama, Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen olağan basın toplantısında, Bakanlık Sözcüsü Guo Ciakun tarafından yapıldı.
Guo, Basra Körfezi ve çevresindeki suların uluslararası enerji ve mal ticareti için büyük önem taşıdığını belirterek, “Bölgenin güvenliği, uluslararası toplumun ortak çıkarınadır” ifadesini kullandı.

Hürmüz Boğazı küresel enerji akışının kalbi

Guo Ciakun, Hürmüz Boğazı'nın dünya petrol ticaretinin yüzde 25'ine ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Katar, İran ve Irak’tan çıkan petrol, bu boğazdan geçerek Asya pazarlarına ulaşıyor.

Çin’in enerji güvenliği bu güzergaha bağlı

Çin’in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45’i Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor. Olası bir kapanma, sadece Çin’i değil, tüm Asya pazarlarını derinden etkileyebilir.

Uluslararası topluma “gerilimi azaltın” çağrısı

Sözcü Guo, özellikle ABD’nin bölgedeki askeri hamleleri sonrası oluşan gerilime dikkat çekerek, “Uluslararası toplum, bölgenin daha büyük bir kaosa sürüklenmesini engellemek için sorumluluk almalı” dedi.

İran’ın uyarısı ve olası riskler

İran’ın, olası bir saldırı durumunda boğazı kapatacağı yönündeki açıklamaları, enerji piyasalarında büyük endişe yaratıyor. Hürmüz’de tanker trafiğinin kısa süreli kesintiye uğraması bile küresel petrol fiyatlarını ciddi şekilde etkileyebilir.
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