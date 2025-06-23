https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/aymden-aday-memurlara-iliskin-onemli-karar-hal-ve-hareketleri-nedeniyle-ilisiklerinin-kesilmesi--1097248444.html

AYM'den aday memurlara ilişkin önemli karar: 'Hal ve hareketleri nedeniyle ilişiklerinin kesilmesi' kuralına iptal

AYM'den aday memurlara ilişkin önemli karar: 'Hal ve hareketleri nedeniyle ilişiklerinin kesilmesi' kuralına iptal

Sputnik Türkiye

Anayasa Mahkemesi (AYM), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 56. maddesinde düzenlenen ve aday memurların, adaylık süresi içinde "hal ve hareketlerinde... 23.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-23T13:30+0300

2025-06-23T13:30+0300

2025-06-23T13:30+0300

türki̇ye

aym

anayasa mahkemesi (aym)

memur

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AYM, aday memurlara ilişkin önemli bir karara imza attı.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, aday memurluktan ilişiği kesilen bir kişinin açtığı davaya bakan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 56. maddesine eklenen "... hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları..." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle AYM'ye başvurdu.Mahkemenin iptal başvurusunda, itiraz konusu kuralın memuriyetten ilişik kesme gibi ağır bir sonuç öngörmesine rağmen, kuralda hangi hal ve hareketlerin memuriyetle bağdaşmayacak nitelikte olduğuna ilişkin belirleme yapılmadığı belirtildi.'Keyfi yorum ve uygulama'Kuralda, bu hal ve hareketlerin nasıl belirleneceğine ilişkin somut ölçütlere de yer verilmediği ifade edilen başvuruda, bu durumun keyfi yorum ve uygulamalara sebep olduğu kaydedildi.Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, ilgili kuralı Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti ve hükmün 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.Ne olmuştu?AYM'nin kararında, itiraz konusu kuralın, "aday memur" statüsünde görev yapan kamu görevlilerinden, adaylık süresi içerisinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla memuriyetten ilişiklerinin kesilmesini öngördüğü aktarıldı.Temel hakları sınırlayan kuralların keyfiliğe izin vermeyecek şekilde belirli, ulaşılabilir ve öngörülebilir düzenlemeler niteliğinde olması gerektiği aktarılan kararda, şu değerlendirme yapıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/aymden-turk-parasinin-kiymetini-koruma-hakkinda-kanuna-iliskin-iptal-karari-1096999941.html

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