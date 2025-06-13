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AYM'den Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'a ilişkin iptal kararı
AYM'den Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'a ilişkin iptal kararı
Sputnik Türkiye
Anayasa Mahkemesi (AYM), belirli kıymetlerin izinsiz ülkeye sokulması ya da ülkeden çıkarılması durumunda uygulanacak yaptırımları düzenleyen 1567 sayılı Türk... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T12:03+0300
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AYM'den Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'a ilişkin iptal kararı.Anayasa'ya aykırı bulunduResmi Gazete'de yer alan karara göre, Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği, yargılamasına baktığı davada düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Yüksek Mahkemeye başvurdu.Başvuruda, ilgili kanunun 1. maddesiyle "bildirim ve izin şartına uymadan döviz, banknot, hisse senetleri ve tahvillerin alım ve satımının ve bunlar ile kıymetli madenler ve kıymetli taşlarla bunlardan yapılmış ya da bunları içeren her türlü eşya ve kıymetlerin ve ticari senetlerle ödeme sağlamak için kullanılan her türlü araç ve belgenin ülke dışına çıkarılması veya ülkeye getirilmesinin" yasaklandığı, buna aykırı davrananlara kanunun 3. maddesiyle yaptırım uygulanmasının öngörüldüğü ifade edildi.Başvuruda, kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasında yer verilen hükümle, söz konusu kabahati işleyenlere yaptırım uygulanmasına ilişkin düzenlemenin "mahkemelerin somut olayın şartlarını değerlendirmesine imkan tanımadığı" belirtilerek, bunun mülkiyet hakkına aykırı olduğu bildirildi.AYM'den iptal kararıAYM, 1567 sayılı kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasında yer alan "Fiil, 1. maddede yazılı kıymetlerin izinsiz olarak yurttan çıkarılması veya yurda sokulması mahiyetinde ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre suç veya kabahat oluşturmadığı takdirde kişi; eşya ve kıymetlerin rayiç bedeli kadar, teşebbüs halinde bu bedelin yarısı kadar idari para cezası ile cezalandırılır." şeklindeki düzenlemeyi iptal etti.İptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.
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aym, türk lirası, iptal
aym, türk lirası, iptal

AYM'den Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'a ilişkin iptal kararı

12:03 13.06.2025
© AA / Mustafa Çiftçiaym
aym - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© AA / Mustafa Çiftçi
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Anayasa Mahkemesi (AYM), belirli kıymetlerin izinsiz ülkeye sokulması ya da ülkeden çıkarılması durumunda uygulanacak yaptırımları düzenleyen 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'un 3. maddesinin 2. fıkrasının iptaline, iptalin 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.
AYM'den Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'a ilişkin iptal kararı.

Anayasa'ya aykırı bulundu

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği, yargılamasına baktığı davada düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Yüksek Mahkemeye başvurdu.
Başvuruda, ilgili kanunun 1. maddesiyle "bildirim ve izin şartına uymadan döviz, banknot, hisse senetleri ve tahvillerin alım ve satımının ve bunlar ile kıymetli madenler ve kıymetli taşlarla bunlardan yapılmış ya da bunları içeren her türlü eşya ve kıymetlerin ve ticari senetlerle ödeme sağlamak için kullanılan her türlü araç ve belgenin ülke dışına çıkarılması veya ülkeye getirilmesinin" yasaklandığı, buna aykırı davrananlara kanunun 3. maddesiyle yaptırım uygulanmasının öngörüldüğü ifade edildi.
Başvuruda, kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasında yer verilen hükümle, söz konusu kabahati işleyenlere yaptırım uygulanmasına ilişkin düzenlemenin "mahkemelerin somut olayın şartlarını değerlendirmesine imkan tanımadığı" belirtilerek, bunun mülkiyet hakkına aykırı olduğu bildirildi.
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AYM'den iptal kararı

AYM, 1567 sayılı kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasında yer alan "Fiil, 1. maddede yazılı kıymetlerin izinsiz olarak yurttan çıkarılması veya yurda sokulması mahiyetinde ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre suç veya kabahat oluşturmadığı takdirde kişi; eşya ve kıymetlerin rayiç bedeli kadar, teşebbüs halinde bu bedelin yarısı kadar idari para cezası ile cezalandırılır." şeklindeki düzenlemeyi iptal etti.
İptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.
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