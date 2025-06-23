https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/ahmet-hakandan-fatih-altayli-yorumu-tamam-gazeteciler-tutuklanmasin-ama-agizlardan-cikani-da-1097243310.html
Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı yorumu: 'Tamam gazeteciler tutuklanmasın ama ağızlardan çıkanı da kulaklar duysun'
Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı yorumu: 'Tamam gazeteciler tutuklanmasın ama ağızlardan çıkanı da kulaklar duysun'
Sputnik Türkiye
ahmet hakan fatih altaylı
2025-06-23T11:20+0300
2025-06-23T11:20+0300
2025-06-23T11:20+0300
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ahmet hakan
fatih altaylı
gazeteci
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YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Fatih Altaylı, "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan tutuklandı.Gazeteci Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında tutuklamaya değindi ve "Tamam, gazeteciler tutuklanmasın. Tamam, ifade özgürlüğü sonsuz olsun. Tamam, eleştiri hakkına saygı gösterilsin." dedi.Ahmet Hakan daha sonra ise uyarılarda bulundu ve şunları ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/tutuklanan-fatih-altaylinin-hakimlik-ifadesi-ortaya-cikti-1097242049.html
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fatih altaylı, ahmet hakan, ahmet hakan fatih altaylı
Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı yorumu: 'Tamam gazeteciler tutuklanmasın ama ağızlardan çıkanı da kulaklar duysun'
Gazeteci Ahmet Hakan, meslektaşı Fatih Altaylı'nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan tutuklanmasını değerlendirdi ve "Tamam tutuklama olmasın ama ağızlardan çıkanı da kulaklar duysun." dedi.
YouTube
kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı
hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle gözaltına
alınan Fatih Altaylı
, "Cumhurbaşkanını tehdit
" suçundan tutuklandı
.
Gazeteci Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında tutuklamaya değindi ve "Tamam, gazeteciler tutuklanmasın. Tamam, ifade özgürlüğü sonsuz olsun. Tamam, eleştiri hakkına saygı gösterilsin." dedi.
Ahmet Hakan daha sonra ise uyarılarda bulundu
ve şunları ekledi:
Bunlara tamam. Ancak bütün bunlar ağzına gelenin sorumsuzca söylenmesi anlamına gelmiyor. Durup dururken “ömür boyu başkanlık” iddiasını dile getirip, “Bu millet çok padişah boğazlamıştır, öldürmüştür. Çok padişah suikaste kurban gitmiştir” falan diyerek aba altından sopa göstermek de kabul edilemez. Tamam tutuklama olmasın ama ağızlardan çıkanı da kulaklar duysun.