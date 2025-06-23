https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/ahmet-hakandan-fatih-altayli-yorumu-tamam-gazeteciler-tutuklanmasin-ama-agizlardan-cikani-da-1097243310.html

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı yorumu: 'Tamam gazeteciler tutuklanmasın ama ağızlardan çıkanı da kulaklar duysun'

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı yorumu: 'Tamam gazeteciler tutuklanmasın ama ağızlardan çıkanı da kulaklar duysun'

Sputnik Türkiye

ahmet hakan fatih altaylı

2025-06-23T11:20+0300

2025-06-23T11:20+0300

2025-06-23T11:20+0300

poli̇ti̇ka

ahmet hakan

fatih altaylı

gazeteci

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YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Fatih Altaylı, "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan tutuklandı.Gazeteci Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında tutuklamaya değindi ve "Tamam, gazeteciler tutuklanmasın. Tamam, ifade özgürlüğü sonsuz olsun. Tamam, eleştiri hakkına saygı gösterilsin." dedi.Ahmet Hakan daha sonra ise uyarılarda bulundu ve şunları ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/tutuklanan-fatih-altaylinin-hakimlik-ifadesi-ortaya-cikti-1097242049.html

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fatih altaylı, ahmet hakan, ahmet hakan fatih altaylı