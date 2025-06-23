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Tutuklanan Fatih Altaylı'nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Tutuklanan Fatih Altaylı'nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Fatih Altaylı, kendi YouTube kanalında yayınlanan bir video nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla tutuklandı. Altaylı, Sulh Ceza... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T11:01+0300
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Gazeteci Fatih Altaylı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resen başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra, “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Altaylı, İstanbul Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Cezaevine gönderildi.'Tehdit algısı oluşturulmak i̇stenmiş'Hakimlik ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Fatih Altaylı, videonun kasıtlı olarak çarpıtıldığını belirtti. Altaylı, “Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum algısı oluşturmak için kurgulanmış ve kamuoyuna sunulmuş videodur” ifadelerini kullandı.'Sadece tarih konuştum' dediAltaylı, söz konusu videonun içeriğinde tehdit barındırmadığını belirterek şunları söyledi:“Söz konusu videoda, Türk halkının kendini yönetenlere karşı her zaman eleştirisel bir tutum takınabildiğini, padişahlar döneminde dahi padişahların eleştirildiğini, tarihe meraklı entelektüel kimliğim ile ifade ettim.”Altaylı, savcılığa sunduğu USB içeriğinde, olayla ilgili videonun orijinal ve kesilmiş hallerini delil olarak sundu.“Yaklaşık 3 dakika olan orijinal video benim açıklama yaptığım ve tarihsel bilgi verdiğim videodur. Diğer yaklaşık 30 saniyelik kısa olan video ise bu videoların kesilerek anlam bütünlüğü bozularak sanki Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum algısı oluşturmak için kurgulanmıştır.”Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tehditte bulunmadığını, sadece eleştiri hakkını kullandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:“Burada kesinlikle tehdit maksadım yoktur, şahsen tanımış olduğum Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştiri hakkımı kullandım, tehdit benim asla yaptığım bir şey değildir.”İfadesinde suçlamanın yasal zemine dayanmadığını söyleyen Altaylı, “Sadece sözlerimden dolayı, suçun maddi unsurları oluşmamıştır” diyerek tutukluluğuna itiraz etti.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı hakkında, kendi YouTube kanalında yayınlanan bir videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit ettiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan Altaylı, işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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fatih altaylı, silivri, silivri cezaevi, tutuklama, tutuklama kararı
fatih altaylı, silivri, silivri cezaevi, tutuklama, tutuklama kararı

Tutuklanan Fatih Altaylı'nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı

11:01 23.06.2025
© FlickrFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
© Flickr
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Gazeteci Fatih Altaylı, kendi YouTube kanalında yayınlanan bir video nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla tutuklandı. Altaylı, Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesinde, “Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum algısı oluşturmak için kurgulanmış bir video” dedi.
Gazeteci Fatih Altaylı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resen başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra, “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Altaylı, İstanbul Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Cezaevine gönderildi.

'Tehdit algısı oluşturulmak i̇stenmiş'

Hakimlik ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Fatih Altaylı, videonun kasıtlı olarak çarpıtıldığını belirtti. Altaylı, “Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum algısı oluşturmak için kurgulanmış ve kamuoyuna sunulmuş videodur” ifadelerini kullandı.

'Sadece tarih konuştum' dedi

Altaylı, söz konusu videonun içeriğinde tehdit barındırmadığını belirterek şunları söyledi:
“Söz konusu videoda, Türk halkının kendini yönetenlere karşı her zaman eleştirisel bir tutum takınabildiğini, padişahlar döneminde dahi padişahların eleştirildiğini, tarihe meraklı entelektüel kimliğim ile ifade ettim.”
Altaylı, savcılığa sunduğu USB içeriğinde, olayla ilgili videonun orijinal ve kesilmiş hallerini delil olarak sundu.

“Yaklaşık 3 dakika olan orijinal video benim açıklama yaptığım ve tarihsel bilgi verdiğim videodur. Diğer yaklaşık 30 saniyelik kısa olan video ise bu videoların kesilerek anlam bütünlüğü bozularak sanki Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum algısı oluşturmak için kurgulanmıştır.”
Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tehditte bulunmadığını, sadece eleştiri hakkını kullandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Burada kesinlikle tehdit maksadım yoktur, şahsen tanımış olduğum Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştiri hakkımı kullandım, tehdit benim asla yaptığım bir şey değildir.”
İfadesinde suçlamanın yasal zemine dayanmadığını söyleyen Altaylı, “Sadece sözlerimden dolayı, suçun maddi unsurları oluşmamıştır” diyerek tutukluluğuna itiraz etti.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı hakkında, kendi YouTube kanalında yayınlanan bir videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit ettiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan Altaylı, işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2025
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Fatih Altaylı tutuklandı
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