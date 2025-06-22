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Valilik saat vererek uyardı: 'Açık alanda bulunmayın'
Valilik saat vererek uyardı: 'Açık alanda bulunmayın'
Sputnik Türkiye
Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine dayanarak önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında ciddi bir artış yaşanacağına dair kamuoyunu... 22.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-22T18:30+0300
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Düzce Valiliği, 24-29 Haziran tarihleri arasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-9 derece üzerine çıkacağı uyarısında bulundu.Yapılan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkmasının beklendiği belirtilirken, Düzce’de sıcaklıkların 37 dereceye kadar yükseleceği kaydedildi. Uyarının geçerlilik süresinin 29 Haziran 2025 saat 16.00’a kadar devam edeceği belirtildi.Yetkililer, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmaktan kaçınmaları konusunda uyardı. Sıcak havaların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine karşı halktan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.Düzce Valiliği, bu süreçte halkın açık alanlarda uzun süre kalmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve mümkünse gölgede kalmaları gerektiğini hatırlattı.
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düzce valiliği, sıcaklık, yüksek sıcaklık, rekor sıcaklık, sıcaklık endeksi, hissedilen sıcaklık, hava, sıcak hava, sıcak hava genel müdürü, hava kirliliği
düzce valiliği, sıcaklık, yüksek sıcaklık, rekor sıcaklık, sıcaklık endeksi, hissedilen sıcaklık, hava, sıcak hava, sıcak hava genel müdürü, hava kirliliği

Valilik saat vererek uyardı: 'Açık alanda bulunmayın'

18:30 22.06.2025 (güncellendi: 18:34 22.06.2025)
© AASıcak hava
Sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2025
© AA
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Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine dayanarak önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında ciddi bir artış yaşanacağına dair kamuoyunu uyardı. 24 Haziran Salı günü saat 11.00’den itibaren etkili olmaya başlayacak sıcak hava dalgasının, özellikle batı kesimlerden başlayarak tüm yurtta etkili olacağı bildirildi.
Düzce Valiliği, 24-29 Haziran tarihleri arasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-9 derece üzerine çıkacağı uyarısında bulundu.
Yapılan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkmasının beklendiği belirtilirken, Düzce’de sıcaklıkların 37 dereceye kadar yükseleceği kaydedildi. Uyarının geçerlilik süresinin 29 Haziran 2025 saat 16.00’a kadar devam edeceği belirtildi.
Yetkililer, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmaktan kaçınmaları konusunda uyardı. Sıcak havaların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine karşı halktan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Düzce Valiliği, bu süreçte halkın açık alanlarda uzun süre kalmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve mümkünse gölgede kalmaları gerektiğini hatırlattı.
Jandarma ve sahil güvenlik uyardı: Sakın denize girmeyin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2025
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