https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/valilik-saat-vererek-uyardi-acik-alanda-bulunmayin-1097230896.html

Valilik saat vererek uyardı: 'Açık alanda bulunmayın'

Valilik saat vererek uyardı: 'Açık alanda bulunmayın'

Sputnik Türkiye

Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine dayanarak önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında ciddi bir artış yaşanacağına dair kamuoyunu... 22.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-22T18:30+0300

2025-06-22T18:30+0300

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Düzce Valiliği, 24-29 Haziran tarihleri arasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-9 derece üzerine çıkacağı uyarısında bulundu.Yapılan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkmasının beklendiği belirtilirken, Düzce’de sıcaklıkların 37 dereceye kadar yükseleceği kaydedildi. Uyarının geçerlilik süresinin 29 Haziran 2025 saat 16.00’a kadar devam edeceği belirtildi.Yetkililer, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmaktan kaçınmaları konusunda uyardı. Sıcak havaların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine karşı halktan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.Düzce Valiliği, bu süreçte halkın açık alanlarda uzun süre kalmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve mümkünse gölgede kalmaları gerektiğini hatırlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/jandarma-ve-sahil-guvenlik-uyardi-sakin-denize-girmeyin-1097228662.html

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