https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/jandarma-ve-sahil-guvenlik-uyardi-sakin-denize-girmeyin-1097228662.html
Jandarma ve sahil güvenlik uyardı: Sakın denize girmeyin
Jandarma ve sahil güvenlik uyardı: Sakın denize girmeyin
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, bugün akşam etkili olcak şiddetli poyraz sebebiyle denize girilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Ekipler... 22.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-22T15:17+0300
2025-06-22T15:17+0300
2025-06-22T15:24+0300
yaşam
sahil güvenlik komutanlığı
i̇l jandarma komutanlığı
tekirdağ
marmaraereğlisi
şarköy
poyraz
boğulma
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Tekirdağ'da, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince, vatandaşlara poyraz nedeniyle denize girmemeleri uyarısında bulunuldu.Kentte Kumbağ, Şarköy ve Marmaraereğlisi başta olmak üzere sahillerde denize girmek isteyenler, 2 gün etkili olacak poyraz nedeniyle olası boğulma vakalarına karşı İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan anonslarla uyarıldı.Sakinlerden denize girmemeleri istenen anonsta, "Değerli vatandaşlarımız, akşam saatlerine kadar bölgemizde beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle denize girilmesi tehlikelidir. Can güvenliğiniz adına uyarıları dikkate almanız önemle rica olunur" ifadesi kullanıldı.Bir kişi hayatını kaybettiDün, Kumbağ Mahallesi'nde arkadaşlarıyla denize giren Özcan Arslan (21) denizde boğulma tehlikesi geçirmiş, sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Arslan, hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/yks-soru-ve-cevap-anahtarlari-ne-zaman-aciklanir-1097225977.html
tekirdağ
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sahil güvenlik komutanlığı, i̇l jandarma komutanlığı, tekirdağ, marmaraereğlisi, şarköy, poyraz, boğulma
sahil güvenlik komutanlığı, i̇l jandarma komutanlığı, tekirdağ, marmaraereğlisi, şarköy, poyraz, boğulma
Jandarma ve sahil güvenlik uyardı: Sakın denize girmeyin
15:17 22.06.2025 (güncellendi: 15:24 22.06.2025)
Tekirdağ'da, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, bugün akşam etkili olcak şiddetli poyraz sebebiyle denize girilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Ekipler, şiddetli poyrazdan dolayı boğulma tehlikesine dikkat çekti.
Tekirdağ'da, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince, vatandaşlara poyraz nedeniyle denize girmemeleri uyarısında bulunuldu.
Kentte Kumbağ, Şarköy ve Marmaraereğlisi başta olmak üzere sahillerde denize girmek isteyenler, 2 gün etkili olacak poyraz nedeniyle olası boğulma vakalarına karşı İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan anonslarla uyarıldı.
Sakinlerden denize girmemeleri istenen anonsta, "Değerli vatandaşlarımız, akşam saatlerine kadar bölgemizde beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle denize girilmesi tehlikelidir. Can güvenliğiniz adına uyarıları dikkate almanız önemle rica olunur" ifadesi kullanıldı.
Bir kişi hayatını kaybetti
Dün, Kumbağ Mahallesi'nde arkadaşlarıyla denize giren Özcan Arslan (21) denizde boğulma tehlikesi geçirmiş, sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Arslan, hayatını kaybetmişti.