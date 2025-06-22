https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/jandarma-ve-sahil-guvenlik-uyardi-sakin-denize-girmeyin-1097228662.html

Jandarma ve sahil güvenlik uyardı: Sakın denize girmeyin

Jandarma ve sahil güvenlik uyardı: Sakın denize girmeyin

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, bugün akşam etkili olcak şiddetli poyraz sebebiyle denize girilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Ekipler... 22.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-22T15:17+0300

2025-06-22T15:17+0300

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yaşam

sahil güvenlik komutanlığı

i̇l jandarma komutanlığı

tekirdağ

marmaraereğlisi

şarköy

poyraz

boğulma

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Tekirdağ'da, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince, vatandaşlara poyraz nedeniyle denize girmemeleri uyarısında bulunuldu.Kentte Kumbağ, Şarköy ve Marmaraereğlisi başta olmak üzere sahillerde denize girmek isteyenler, 2 gün etkili olacak poyraz nedeniyle olası boğulma vakalarına karşı İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan anonslarla uyarıldı.Sakinlerden denize girmemeleri istenen anonsta, "Değerli vatandaşlarımız, akşam saatlerine kadar bölgemizde beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle denize girilmesi tehlikelidir. Can güvenliğiniz adına uyarıları dikkate almanız önemle rica olunur" ifadesi kullanıldı.Bir kişi hayatını kaybettiDün, Kumbağ Mahallesi'nde arkadaşlarıyla denize giren Özcan Arslan (21) denizde boğulma tehlikesi geçirmiş, sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Arslan, hayatını kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/yks-soru-ve-cevap-anahtarlari-ne-zaman-aciklanir-1097225977.html

tekirdağ

marmaraereğlisi

şarköy

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sahil güvenlik komutanlığı, i̇l jandarma komutanlığı, tekirdağ, marmaraereğlisi, şarköy, poyraz, boğulma