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TÜİK duyurdu: Türkiye'de trafikteki her bin otomobilden 15'i elektrikli oldu
TÜİK duyurdu: Türkiye'de trafikteki her bin otomobilden 15'i elektrikli oldu
Sputnik Türkiye
TÜİK verilerine göre, Türkiye’de elektrikli otomobil sayısı Mayıs 2025 itibarıyla geçen yıla göre yüzde 115 artarak 245 bin 205’e ulaştı. Her bin otomobilden... 22.06.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye’de trafikte bulunan her bin otomobilden 15’inin artık elektrikli olduğu açıklandı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs 2025 itibarıyla Türkiye’de elektrikli otomobil sayısı geçen yıla göre yüzde 115 artarak 245 bin 205’e ulaştı ve trafikteki her bin otomobilden 15’i elektrikli oldu. 2024 yılının sonunda elektrikli araçların toplam otomobiller içindeki payı yüzde 1.1 iken, Mayıs 2025 itibarıyla bu oran yüzde 1.5’e yükseldi.Toplam otomobil sayısı ise 16.6 milyonu geçerken hibrit araç sayısı da ilk kez 500 bini aşarak 513 bin 382’ye çıktı ve toplam otomobiller içindeki payı yüzde 3.1’e geldi.
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tüi̇k, araba, i̇kinci el araba satıcısı, spor araba, klasik araba, yerli araba, elektrikli araç, elektrikli otomobil, elektrikli otobüs, elektrikli bisiklet
tüi̇k, araba, i̇kinci el araba satıcısı, spor araba, klasik araba, yerli araba, elektrikli araç, elektrikli otomobil, elektrikli otobüs, elektrikli bisiklet

TÜİK duyurdu: Türkiye'de trafikteki her bin otomobilden 15'i elektrikli oldu

15:09 22.06.2025
© AAElektrikli araç
Elektrikli araç - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2025
© AA
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TÜİK verilerine göre, Türkiye’de elektrikli otomobil sayısı Mayıs 2025 itibarıyla geçen yıla göre yüzde 115 artarak 245 bin 205’e ulaştı. Her bin otomobilden 15’i elektrikli olurken, hibrit araç sayısı da ilk kez 500 bini aştı.
Türkiye’de trafikte bulunan her bin otomobilden 15’inin artık elektrikli olduğu açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs 2025 itibarıyla Türkiye’de elektrikli otomobil sayısı geçen yıla göre yüzde 115 artarak 245 bin 205’e ulaştı ve trafikteki her bin otomobilden 15’i elektrikli oldu.
2024 yılının sonunda elektrikli araçların toplam otomobiller içindeki payı yüzde 1.1 iken, Mayıs 2025 itibarıyla bu oran yüzde 1.5’e yükseldi.
Toplam otomobil sayısı ise 16.6 milyonu geçerken hibrit araç sayısı da ilk kez 500 bini aşarak 513 bin 382’ye çıktı ve toplam otomobiller içindeki payı yüzde 3.1’e geldi.
elektrikli araç şarj - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
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