https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/tuik-duyurdu-turkiyede-trafikteki-her-bin-otomobilden-15i-elektrikli-oldu-1097228315.html

TÜİK duyurdu: Türkiye'de trafikteki her bin otomobilden 15'i elektrikli oldu

TÜİK duyurdu: Türkiye'de trafikteki her bin otomobilden 15'i elektrikli oldu

Sputnik Türkiye

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de elektrikli otomobil sayısı Mayıs 2025 itibarıyla geçen yıla göre yüzde 115 artarak 245 bin 205’e ulaştı. Her bin otomobilden... 22.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-22T15:09+0300

2025-06-22T15:09+0300

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Türkiye’de trafikte bulunan her bin otomobilden 15’inin artık elektrikli olduğu açıklandı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs 2025 itibarıyla Türkiye’de elektrikli otomobil sayısı geçen yıla göre yüzde 115 artarak 245 bin 205’e ulaştı ve trafikteki her bin otomobilden 15’i elektrikli oldu. 2024 yılının sonunda elektrikli araçların toplam otomobiller içindeki payı yüzde 1.1 iken, Mayıs 2025 itibarıyla bu oran yüzde 1.5’e yükseldi.Toplam otomobil sayısı ise 16.6 milyonu geçerken hibrit araç sayısı da ilk kez 500 bini aşarak 513 bin 382’ye çıktı ve toplam otomobiller içindeki payı yüzde 3.1’e geldi.

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