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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/rus-ordusu-ukraynada-silah-sanayi-tesislerini-vurdu-1097085339.html
Rus ordusu Ukrayna’da silah sanayi tesislerini vurdu
Rus ordusu Ukrayna’da silah sanayi tesislerini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece Kiev ve Zaporojye bölgelerinde Ukrayna silah sanayisi tesislerine yönelik grup saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T12:49+0300
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rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
ukrayna
kiev
zaporojye
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece Kiev Bölgesi ve Zaporojye Bölgesi'nde Ukrayna silah sanayisi tesislerine yönelik hava, kara ve deniz bazlı hassas silahlar ve taarruz İHA'ları ile bir grup saldırı gerçekleştirdi.Açıklamada, "Saldırıların amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm tesisler vuruldu" ifadesi kullanıldı.Bakanlık ayrıca Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri de paylaştı.Cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus güçler son bir günde taktik konumlarını iyileştirirken Ukraynalı silahlı oluşumların verdiği kayıp bin 430 asker ve 13 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu mühimmat ve teçhizat depoları ile Ukraynalı askerlerin, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 5 adet JDAM güdümlü uçak bombası ve 233 uçak tipi İHA engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/putin-spief-kapsaminda-uluslararasi-haber-ajanslarinin-baskanlariyla-gorusecek-1097084501.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, kiev, zaporojye, özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, kiev, zaporojye, özel askeri harekat

Rus ordusu Ukrayna’da silah sanayi tesislerini vurdu

12:49 17.06.2025 (güncellendi: 12:55 17.06.2025)
© Sputnik / Konstantin MihalçevskiyRus taarruz birimleri
Rus taarruz birimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
© Sputnik / Konstantin Mihalçevskiy
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Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece Kiev ve Zaporojye bölgelerinde Ukrayna silah sanayisi tesislerine yönelik grup saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece Kiev Bölgesi ve Zaporojye Bölgesi'nde Ukrayna silah sanayisi tesislerine yönelik hava, kara ve deniz bazlı hassas silahlar ve taarruz İHA'ları ile bir grup saldırı gerçekleştirdi.
Açıklamada, "Saldırıların amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm tesisler vuruldu" ifadesi kullanıldı.
Bakanlık ayrıca Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri de paylaştı.
Cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus güçler son bir günde taktik konumlarını iyileştirirken Ukraynalı silahlı oluşumların verdiği kayıp bin 430 asker ve 13 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu mühimmat ve teçhizat depoları ile Ukraynalı askerlerin, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 5 adet JDAM güdümlü uçak bombası ve 233 uçak tipi İHA engelledi.
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