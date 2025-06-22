https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/turkiyeye-yerlesti-ter-kokusuna-geliyor-nasil-korunmali-1097224227.html

Türkiye'ye yerleşti: Ter kokusuna geliyor, nasıl korunmalı?

Türkiye'ye yerleşti: Ter kokusuna geliyor, nasıl korunmalı?

Sputnik Türkiye

Türkiye’de kene ısırığı nedeniyle ölümler artıyor. İstanbul’da binlerce vaka kayda geçti. Uzmanlar, ter kokusuna gelen yeni kene türüne ve korunma yollarına dikkat çekiyor.

2025-06-22T11:04+0300

2025-06-22T11:04+0300

2025-06-22T11:04+0300

yaşam

kene

kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)

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Türkiye, yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte yeniden kene tehlikesiyle karşı karşıya. Sivas’ta kene sebebiyle can kaybı 8’e yükselirken Tokat’ta da bir bebek kene ısırığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Ancak tehdit sadece kırsal bölgelerle sınırlı değil, İstanbul’da da bu yıl içinde 7 bini aşkın kene ısırığı vakası kaydedildi. Üstelik bu vakaların büyük kısmı, havaların ısındığı son 3 ayda yaşandı.Endişeyi artıran bir diğer gelişme ise Türkiye’de ilk kez tespit edilen yeni bir kene türü olan Haemaphysalis longicornis. Uzak Doğu kökenli bu türün Türkiye’ye 3-4 yıl önce geldiği, artık yerleştiği ve çoğalmaya başladığı belirtiliyor. Bu kene, 30’dan fazla hastalık etkenini taşıyabiliyor.Artvin Çoruh Üniversitesi’nden Orman Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Göktürk, Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada kenelerin sadece kırsal alanlarda değil, şehir merkezlerinde de görülebileceğini vurguluyor:En tehlikeli türDünya genelinde 850 civarı kene türü bulunduğunu aktaran Göktürk, Türkiye'de bugüne kadar bilinen kene türü sayısının 55 olduğunu, son keşifle bu sayının 56’ya çıktığını söylüyor.Kokuya geliyorlarKenelerin koku duyusuyla hareket ettiğini hatırlatan Göktürk, şu çarpıcı bilgileri paylaşıyor:Kene ısırığı hemen hissedilmezKene ısırığının genellikle fark edilmediğini belirten Göktürk, dikkat edilmesi gereken bir diğer detaya da dikkat çekiyor:Şehirlerde de kene riskinin hafife alınmaması gerektiğini vurgulayan Göktürk, kokuya duyarlılık konusunda uyarıyor:Nasıl Korunmalı?Uzmanlara göre piknik ya da doğa gezilerinden sonra mutlaka vücut kontrolü yapılmalı. Kene fark edilirse panik yapılmadan en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Arazide bulunulacaksa açık renkli ve uzun kıyafetler tercih edilmeli, pantolon paçaları çorap içine sokulmalı. Kimyasal içermeyen doğal kovucular—kekik, nane, karanfil yağları—vücudun açıkta kalan bölgelerine uygulanabilir. Parfüm ya da kokulu kolonyadan kaçınılmalı.Yeni türün yerleşmiş olması ve yaz sıcaklarının etkisiyle kene kaynaklı hastalıklarda artış yaşanması olasılığı oldukça yüksek. Bu nedenle özellikle kırsalda ve açık alanlarda geçirilen zaman sonrası dikkatli olmak büyük önem taşıyor.

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