Türkiye'ye yerleşti: Ter kokusuna geliyor, nasıl korunmalı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
OZEL HABER
ABD'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisinin tüm detayları
07:18
6 dk
SESLİ HABER
İsrail’in ‘demir kubbesini’ delen İran füzeleri
09:08
4 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılar İstanbul'da down*, Anadolu'da elayn*
09:19
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Dr. Hazar Vural: 'Hedef İran rejimi değil, İran halkı'
09:28
20 dk
ÖZEL HABER
Özdağ’ın duruşmasında okunan İstiklal Marşı akıllara 12 Eylül MHP davasını getirdi
09:55
2 dk
SESLİ HABER
İsrail saldırılarında hangi silahları kullanıyor?
10:04
5 dk
SESLİ HABER
Erdoğan ‘caydırıcılık’ dedi: Türkiye’nin füze ve uçak envanteri ne durumda?
10:17
6 dk
SESLİ HABER
Reklamın yeni mecrası nereye kaydı ?
10:40
5 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın hava savunma gücü
10:50
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Sabahın şekeri, kazancın bereketi’
12:04
2 dk
ÖZEL HABER
Savaş teknolojisinin kısa tarihi: Füzenin izinde
12:14
8 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:40
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Gazeteci Pepe Escobar, Radyo Sputnik’e konuştu
13:12
6 dk
SESLİ HABER
Trump geri döndü, Zelenskiy zora düştü
13:27
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şehrazad'ın bestecisiydi
13:37
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Dr. Hazar Vural: 'Hedef İran rejimi değil, İran halkı'
14:17
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ÖZEL HABER
Turizmde tepki çeken görüntüler için düğmeye basıldı
15:11
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Radyo Sputnik’e konuştu
15:20
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Kehanetten değil, tecrübeden: ‘Abdala malum olur’
16:06
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Tıbbın babası: İbn-i Sina
16:32
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Gürdeniz: ‘Dünya savaşının çıkacağına inananlardan değilim’
17:12
34 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Trump geri döndü, Zelenskiy zora düştü
09:21
2 dk
ÖZEL HABER
Turizmde tepki çeken görüntüler için düğmeye basıldı
09:43
3 dk
SESLİ HABER
İsrail’in ‘demir kubbesini’ delen İran füzeleri
10:30
4 dk
ÖZEL HABER
Özdağ’ın duruşmasında okunan İstiklal Marşı akıllara 12 Eylül MHP davasını getirdi
10:41
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Radyo Sputnik’e konuştu
10:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Gürdeniz: ‘Dünya savaşının çıkacağına inananlardan değilim’
13:07
34 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılar İstanbul'da down*, Anadolu'da elayn*
13:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın hava savunma gücü
14:10
6 dk
SESLİ HABER
Reklamın yeni mecrası nereye kaydı ?
14:22
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Radyo Sputnik’e konuştu
14:33
4 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Askeri seçenekler Trump’ın masasında
14:44
3 dk
SESLİ HABER
İsrail saldırılarında hangi silahları kullanıyor?
14:51
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Konut seçiminde artık ilk sırada o var.
17:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Gazeteci Pepe Escobar, Radyo Sputnik’e konuştu
18:10
6 dk
OZEL HABER
ABD'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisinin tüm detayları
18:12
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:18
9 dk
ÖZEL HABER
Savaş teknolojisinin kısa tarihi: Füzenin izinde
18:23
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Radyo Sputnik’e konuştu
19:07
4 dk
ÖZEL HABER
Küresel güç dengesi ve füze kapasiteleri
19:19
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Dr. Hazar Vural: 'Hedef İran rejimi değil, İran halkı'
20:30
20 dk
SESLİ HABER
Erdoğan ‘caydırıcılık’ dedi: Türkiye’nin füze ve uçak envanteri ne durumda?
22:30
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/turkiyeye-yerlesti-ter-kokusuna-geliyor-nasil-korunmali-1097224227.html
Türkiye'ye yerleşti: Ter kokusuna geliyor, nasıl korunmalı?
Türkiye'ye yerleşti: Ter kokusuna geliyor, nasıl korunmalı?
Sputnik Türkiye
Türkiye’de kene ısırığı nedeniyle ölümler artıyor. İstanbul’da binlerce vaka kayda geçti. Uzmanlar, ter kokusuna gelen yeni kene türüne ve korunma yollarına dikkat çekiyor.
2025-06-22T11:04+0300
2025-06-22T11:04+0300
yaşam
kene
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/01/1044401628_0:36:1600:936_1920x0_80_0_0_e45521ecd092b9459545ca6a69fd7628.jpg
Türkiye, yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte yeniden kene tehlikesiyle karşı karşıya. Sivas’ta kene sebebiyle can kaybı 8’e yükselirken Tokat’ta da bir bebek kene ısırığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Ancak tehdit sadece kırsal bölgelerle sınırlı değil, İstanbul’da da bu yıl içinde 7 bini aşkın kene ısırığı vakası kaydedildi. Üstelik bu vakaların büyük kısmı, havaların ısındığı son 3 ayda yaşandı.Endişeyi artıran bir diğer gelişme ise Türkiye’de ilk kez tespit edilen yeni bir kene türü olan Haemaphysalis longicornis. Uzak Doğu kökenli bu türün Türkiye’ye 3-4 yıl önce geldiği, artık yerleştiği ve çoğalmaya başladığı belirtiliyor. Bu kene, 30’dan fazla hastalık etkenini taşıyabiliyor.Artvin Çoruh Üniversitesi’nden Orman Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Göktürk, Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada kenelerin sadece kırsal alanlarda değil, şehir merkezlerinde de görülebileceğini vurguluyor:En tehlikeli türDünya genelinde 850 civarı kene türü bulunduğunu aktaran Göktürk, Türkiye'de bugüne kadar bilinen kene türü sayısının 55 olduğunu, son keşifle bu sayının 56’ya çıktığını söylüyor.Kokuya geliyorlarKenelerin koku duyusuyla hareket ettiğini hatırlatan Göktürk, şu çarpıcı bilgileri paylaşıyor:Kene ısırığı hemen hissedilmezKene ısırığının genellikle fark edilmediğini belirten Göktürk, dikkat edilmesi gereken bir diğer detaya da dikkat çekiyor:Şehirlerde de kene riskinin hafife alınmaması gerektiğini vurgulayan Göktürk, kokuya duyarlılık konusunda uyarıyor:Nasıl Korunmalı?Uzmanlara göre piknik ya da doğa gezilerinden sonra mutlaka vücut kontrolü yapılmalı. Kene fark edilirse panik yapılmadan en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Arazide bulunulacaksa açık renkli ve uzun kıyafetler tercih edilmeli, pantolon paçaları çorap içine sokulmalı. Kimyasal içermeyen doğal kovucular—kekik, nane, karanfil yağları—vücudun açıkta kalan bölgelerine uygulanabilir. Parfüm ya da kokulu kolonyadan kaçınılmalı.Yeni türün yerleşmiş olması ve yaz sıcaklarının etkisiyle kene kaynaklı hastalıklarda artış yaşanması olasılığı oldukça yüksek. Bu nedenle özellikle kırsalda ve açık alanlarda geçirilen zaman sonrası dikkatli olmak büyük önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/ankara-buyuksehir-belediyesinden-kene-uyarisi-ciddi-artis-var-1097016394.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/01/1044401628_154:0:1447:970_1920x0_80_0_0_af2598b65ef77c090b067ad8bb43dfc8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kene ısırığı, kene vakaları 2025, i̇stanbul kene vakası, haemaphysalis longicornis, kırım kongo kanamalı ateşi, kene nasıl çıkarılır, kene ter kokusu, yeni kene türü türkiye, kene korunma yolları, kene hangi hastalıklara yol açar
kene ısırığı, kene vakaları 2025, i̇stanbul kene vakası, haemaphysalis longicornis, kırım kongo kanamalı ateşi, kene nasıl çıkarılır, kene ter kokusu, yeni kene türü türkiye, kene korunma yolları, kene hangi hastalıklara yol açar

Türkiye'ye yerleşti: Ter kokusuna geliyor, nasıl korunmalı?

11:04 22.06.2025
© DHAKKKA, Kene ısırması
KKKA, Kene ısırması - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2025
© DHA
Abone ol
Türkiye, yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte yeniden kene tehlikesiyle karşı karşıya. Can kayıpları haberleri gündem olurken uzmanlar, yeni kene türünün Türkiye'ye yerleştiğini, kenelerin insanlarda neye geldiğini ve kenelerden nasıl korunacağını açıkladı. İşte detaylar.
Türkiye, yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte yeniden kene tehlikesiyle karşı karşıya. Sivas’ta kene sebebiyle can kaybı 8’e yükselirken Tokat’ta da bir bebek kene ısırığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Ancak tehdit sadece kırsal bölgelerle sınırlı değil, İstanbul’da da bu yıl içinde 7 bini aşkın kene ısırığı vakası kaydedildi. Üstelik bu vakaların büyük kısmı, havaların ısındığı son 3 ayda yaşandı.
Endişeyi artıran bir diğer gelişme ise Türkiye’de ilk kez tespit edilen yeni bir kene türü olan Haemaphysalis longicornis. Uzak Doğu kökenli bu türün Türkiye’ye 3-4 yıl önce geldiği, artık yerleştiği ve çoğalmaya başladığı belirtiliyor. Bu kene, 30’dan fazla hastalık etkenini taşıyabiliyor.
Artvin Çoruh Üniversitesi’nden Orman Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Göktürk, Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada kenelerin sadece kırsal alanlarda değil, şehir merkezlerinde de görülebileceğini vurguluyor:
“Anadolu’dan İstanbul’a getirilen küçükbaş hayvanlar da yoğun şekilde kene taşıyabiliyor. Bu yıl havaların geç ısınması, doğada kış uykusuna yatan kenelerin ortaya çıkışını geciktirdi. Şu an yaşananlar, popülasyon artışından çok, kenelerin bir anda uyanıp doğaya yayılmasıyla ilgili.”

En tehlikeli tür

Dünya genelinde 850 civarı kene türü bulunduğunu aktaran Göktürk, Türkiye'de bugüne kadar bilinen kene türü sayısının 55 olduğunu, son keşifle bu sayının 56’ya çıktığını söylüyor.
“Türkiye'de en yaygın bulunan kene türleri Ixodes ricinus, Hyalomma marginatum ve Rhipicephalus sanguineus'tur. Bu keneler, insanları ve hayvanları ısırarak kanlarını emerler ve bazı hastalıkları taşıyabilirler. Bunlardan en tehlikeli olan Ixodes ricinus türü olup Lyme hastalığı ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi hastalıkları taşıyabilen bir türdür.”

Kokuya geliyorlar

Kenelerin koku duyusuyla hareket ettiğini hatırlatan Göktürk, şu çarpıcı bilgileri paylaşıyor:

“Ağaç ve çalılara tırmanarak altlarından geçen konakların üzerine kendilerini bırakıyorlar. Bazen de otlar üzerinden konaklarının üzerine tırmanıyorlar. Konak bulmada en belirgin özellik kokudur. Özellikle koyun ve keçilerde diğer hayvanlara nazaran daha fazla kene bulunur. İnsanların piknik alanları ve tarlalarda otlar ve çalıların, ağaçların altında dolaşması orada daha önceden bulunan kenelerin üzerinde gezmelerine neden olabilir. Kene vücutta kan emmek için uygun bir yer bulur ve orada ağız kısımlarıyla deriyi deler ve buraya sabitlenir.

Kene ısırığı genellikle hemen hissedilmez. Kenenin ısırırken salgıladığı tükürüğünde bulunan maddeler ağrı ve kaşıntıyı önleyerek ısırığın hissedilmesini engeller. Isırığın hissedilmemesi sebebiyle kene bazen günlerce vücutta kalabilir”

Kene ısırığı hemen hissedilmez

Kene ısırığının genellikle fark edilmediğini belirten Göktürk, dikkat edilmesi gereken bir diğer detaya da dikkat çekiyor:
“Kene vücutta kan emmek için uygun bir yer bulur ve buraya sabitlenir. Kene ısırığı genellikle hemen hissedilmez. Kenenin ısırırken salgıladığı tükürüğünde bulunan maddeler ağrı ve kaşıntıyı önleyerek ısırığın hissedilmesini engeller. Isırığın hissedilmemesi sebebiyle kene bazen günlerce vücutta kalabilir.”
Şehirlerde de kene riskinin hafife alınmaması gerektiğini vurgulayan Göktürk, kokuya duyarlılık konusunda uyarıyor:
“Keneler en çok idrar ve ter kokusuna gelir, parfüm kokularından bazıları da keneyi üzerinize çekebilir. Kişinin ter kokmaması, özen göstermesi gerekli.”

Nasıl Korunmalı?

Uzmanlara göre piknik ya da doğa gezilerinden sonra mutlaka vücut kontrolü yapılmalı. Kene fark edilirse panik yapılmadan en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Arazide bulunulacaksa açık renkli ve uzun kıyafetler tercih edilmeli, pantolon paçaları çorap içine sokulmalı. Kimyasal içermeyen doğal kovucular—kekik, nane, karanfil yağları—vücudun açıkta kalan bölgelerine uygulanabilir. Parfüm ya da kokulu kolonyadan kaçınılmalı.
Yeni türün yerleşmiş olması ve yaz sıcaklarının etkisiyle kene kaynaklı hastalıklarda artış yaşanması olasılığı oldukça yüksek. Bu nedenle özellikle kırsalda ve açık alanlarda geçirilen zaman sonrası dikkatli olmak büyük önem taşıyor.
Kene - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
TÜRKİYE
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kene uyarısı: 'Ciddi artış var'
13 Haziran , 17:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала