https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/burak-yilmaz-kasimpasadan-ayrildi-gonlum-hep-sizinle-olacak-1097230575.html
Burak Yılmaz, Kasımpaşa'dan ayrıldı: 'Gönlüm hep sizinle olacak'
Burak Yılmaz, Kasımpaşa'dan ayrıldı: 'Gönlüm hep sizinle olacak'
Sputnik Türkiye
Burak Yılmaz, Kasımpaşa’daki teknik direktörlük görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. 39 yaşındaki çalıştırıcı, paylaşımında fikir... 22.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-22T18:10+0300
2025-06-22T18:10+0300
2025-06-22T18:11+0300
spor
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Burak Yılmaz, yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle Kasımpaşa’daki teknik direktörlük görevinden ayrıldığını açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Burak Yılmaz ''Futbol da fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle olacak. Başarılar diliyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/kayserispor-teknik-direktoru-burak-yilmaz-istifa-ettigini-acikladi-1088631592.html
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burak yılmaz, kasımpaşa, maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu
burak yılmaz, kasımpaşa, maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu
Burak Yılmaz, Kasımpaşa'dan ayrıldı: 'Gönlüm hep sizinle olacak'
18:10 22.06.2025 (güncellendi: 18:11 22.06.2025)
Burak Yılmaz, Kasımpaşa’daki teknik direktörlük görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. 39 yaşındaki çalıştırıcı, paylaşımında fikir ayrılıkları yaşandığını belirterek camiaya başarılar diledi.
Burak Yılmaz, yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle Kasımpaşa’daki teknik direktörlük görevinden ayrıldığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Burak Yılmaz ''Futbol da fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle olacak. Başarılar diliyorum" dedi.