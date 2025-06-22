https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/burak-yilmaz-kasimpasadan-ayrildi-gonlum-hep-sizinle-olacak-1097230575.html

Burak Yılmaz, Kasımpaşa'dan ayrıldı: 'Gönlüm hep sizinle olacak'

Burak Yılmaz, Kasımpaşa'dan ayrıldı: 'Gönlüm hep sizinle olacak'

Sputnik Türkiye

Burak Yılmaz, Kasımpaşa’daki teknik direktörlük görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. 39 yaşındaki çalıştırıcı, paylaşımında fikir... 22.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-22T18:10+0300

2025-06-22T18:10+0300

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spor

burak yılmaz

kasımpaşa

maç

maç yayını

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye futbol federasyonu

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Burak Yılmaz, yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle Kasımpaşa’daki teknik direktörlük görevinden ayrıldığını açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Burak Yılmaz ''Futbol da fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle olacak. Başarılar diliyorum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/kayserispor-teknik-direktoru-burak-yilmaz-istifa-ettigini-acikladi-1088631592.html

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burak yılmaz, kasımpaşa, maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu