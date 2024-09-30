https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/kayserispor-teknik-direktoru-burak-yilmaz-istifa-ettigini-acikladi-1088631592.html
Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, istifa ettiğini açıkladı
Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, istifa ettiğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Kayserispor sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşma sonrası Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, istifa ettiğini... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T23:16+0300
2024-09-30T23:16+0300
2024-09-30T23:22+0300
spor
burak yılmaz
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kayserispor
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a 3-0 yenilen Kayserispor'da Teknik Direktör Burak Yılmaz istifa ettiğini açıkladı.Kayserispor'dan istifa ettiğini açıklayan Burak Yılmaz "Bir değişiklik lazım, kan değişikliği lazım. Her şeyi yaptık bir tane bir şey kaldı, benim gitmem. Bu şehri çok sevdiğim için bırakma kararı aldım" dedi.Burak Yılmaz kimdir ?15 Temmuz 1985 tarihinde Antalya'da doğan Burak Yılmaz Antalyaspor'da futbola başladı. Ardından Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor takımlarında forma giyen oyuncu yurt dışı kariyeri sonrası futbolu bıraktı. Son olarak Kayserispor'da teknik direktörlük yaptı.
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burak yılmaz, istifa, kayserispor, kayseri
burak yılmaz, istifa, kayserispor, kayseri
Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, istifa ettiğini açıkladı
23:16 30.09.2024 (güncellendi: 23:22 30.09.2024)
Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Kayserispor sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşma sonrası Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, istifa ettiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a 3-0 yenilen Kayserispor'da Teknik Direktör Burak Yılmaz istifa ettiğini açıkladı.
Kayserispor'dan istifa ettiğini açıklayan Burak Yılmaz "Bir değişiklik lazım, kan değişikliği lazım. Her şeyi yaptık bir tane bir şey kaldı, benim gitmem. Bu şehri çok sevdiğim için bırakma kararı aldım" dedi.
15 Temmuz 1985 tarihinde Antalya'da doğan Burak Yılmaz Antalyaspor'da futbola başladı. Ardından Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor takımlarında forma giyen oyuncu yurt dışı kariyeri sonrası futbolu bıraktı. Son olarak Kayserispor'da teknik direktörlük yaptı.