https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/kayserispor-teknik-direktoru-burak-yilmaz-istifa-ettigini-acikladi-1088631592.html

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, istifa ettiğini açıkladı

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, istifa ettiğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Kayserispor sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşma sonrası Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, istifa ettiğini... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T23:16+0300

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spor

burak yılmaz

istifa

kayserispor

kayseri

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a 3-0 yenilen Kayserispor'da Teknik Direktör Burak Yılmaz istifa ettiğini açıkladı.Kayserispor'dan istifa ettiğini açıklayan Burak Yılmaz "Bir değişiklik lazım, kan değişikliği lazım. Her şeyi yaptık bir tane bir şey kaldı, benim gitmem. Bu şehri çok sevdiğim için bırakma kararı aldım" dedi.Burak Yılmaz kimdir ?15 Temmuz 1985 tarihinde Antalya'da doğan Burak Yılmaz Antalyaspor'da futbola başladı. Ardından Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor takımlarında forma giyen oyuncu yurt dışı kariyeri sonrası futbolu bıraktı. Son olarak Kayserispor'da teknik direktörlük yaptı.

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burak yılmaz, istifa, kayserispor, kayseri