https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/abd-disisleri-bakanligi-turkiyedeki-vatandaslarini-uyardi-1097232031.html
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki gelişmeler doğrultusunda ülkedeki personeline yönelik yeni bir güvenlik uyarısı yayımladı. Açıklamada, Türkiye’de görevli... 22.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-22T20:04+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de bulunan vatandaş ve personeline güvenlik uyarısı yayımlandı.Bakanlık, Türkiye’de görevli ABD hükümeti personelinin düşük profilli hareket etmelerini ve Türkiye'nin güneydoğusundaki 22 ili kapsayan Adana Konsolosluk bölgesine kişisel seyahatlerden kaçınmalarını istedi. ABD dış politikasına yönelik artan olumsuz görüşlerin, ülkedeki ABD ve Batı çıkarlarına yönelik protestoları tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Bu tür tepkilerin geçmişte gösteriler, ABD ürünlerine yönelik boykot çağrıları, duvar yazıları ve ABD karşıtı söylemler şeklinde ortaya çıktığı hatırlatıldı.Ayrıca, büyük kalabalıkların toplanabileceği etkinliklerde polis varlığının artabileceği, yolların kapatılabileceği ve trafik akışının aksayabileceği ifade edildi. Barışçıl olarak başlayan gösterilerin dahi kısa sürede şiddet olaylarına dönüşebileceği vurgulandı. Açıklamada, ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları ve yerel güvenlik uyarılarını takip etmeleri çağrısında bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/izmirde-abd-askerinin-basina-cuval-gecirilmisti-mahkeme-kararini-acikladi-1097169905.html
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abd, dışişleri bakanlığı, türkiye, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana valiliği, adana emniyet müdürlüğü
abd, dışişleri bakanlığı, türkiye, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana valiliği, adana emniyet müdürlüğü
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı
20:04 22.06.2025 (güncellendi: 20:06 22.06.2025)
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki gelişmeler doğrultusunda ülkedeki personeline yönelik yeni bir güvenlik uyarısı yayımladı. Açıklamada, Türkiye’de görevli ABD hükümeti personelinin düşük profilli hareket etmeleri ve Türkiye'nin güneydoğusundaki 22 ili kapsayan Adana Konsolosluk bölgesine kişisel seyahatlerden kaçınmaları istendi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de bulunan vatandaş ve personeline güvenlik uyarısı yayımlandı.
Bakanlık, Türkiye’de görevli ABD hükümeti personelinin düşük profilli hareket etmelerini ve Türkiye'nin güneydoğusundaki 22 ili kapsayan Adana Konsolosluk bölgesine kişisel seyahatlerden kaçınmalarını istedi.
ABD dış politikasına yönelik artan olumsuz görüşlerin, ülkedeki ABD ve Batı çıkarlarına yönelik protestoları tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Bu tür tepkilerin geçmişte gösteriler, ABD ürünlerine yönelik boykot çağrıları, duvar yazıları ve ABD karşıtı söylemler şeklinde ortaya çıktığı hatırlatıldı.
Ayrıca, büyük kalabalıkların toplanabileceği etkinliklerde polis varlığının artabileceği, yolların kapatılabileceği ve trafik akışının aksayabileceği ifade edildi. Barışçıl olarak başlayan gösterilerin dahi kısa sürede şiddet olaylarına dönüşebileceği vurgulandı. Açıklamada, ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları ve yerel güvenlik uyarılarını takip etmeleri çağrısında bulunuldu.