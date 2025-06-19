https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/izmirde-abd-askerinin-basina-cuval-gecirilmisti-mahkeme-kararini-acikladi-1097169905.html
İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirilmişti: Mahkeme kararını açıkladı
İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirilmişti: Mahkeme kararını açıkladı
Sputnik Türkiye
İzmir'de ABD'li askerin başına çuval geçirilmesine ilişkin davada, TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin'e 'kasten basit yaralama' suçundan 10 bin lira adli para... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T20:01+0300
2025-06-19T20:01+0300
2025-06-19T20:01+0300
türki̇ye
abd
asker
paralı asker
çuval
çuval olayı
amerikalı
gemi
i̇zmir
i̇zmir valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/02/1050415260_2:0:998:560_1920x0_80_0_0_b06723c68d0fce9603371b390988cdc2.jpg
İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirilmesine yönelik davada 14 sanık beraat etti.2 Eylül 2024’te Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde ABD'li askerin başına çuval geçirilmesine ilişkin açılan davada karar çıktı. Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Kayahan Çetin, 'kasten basit yaralama' suçundan 10 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, TGB üyesi 14 sanığın ise tüm suçlamalardan ayrı ayrı beraatine hükmetti. Çetin hakkında verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı. Olayın ardından gözaltına alınan 15 kişiden 10'u tutuklanmış, daha sonra mahkeme kararıyla serbest bırakılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/abd-askerinin-basina-cuval-gecirmislerdi-tutuklanan-10-kisi-icin-tahliye-karari-cikti-1087749761.html
türki̇ye
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/02/1050415260_126:0:873:560_1920x0_80_0_0_6825c210a6255b5c1909fc673b21ca77.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, asker, paralı asker, çuval, çuval olayı, amerikalı, gemi, i̇zmir, i̇zmir valiliği, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir barosu, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
abd, asker, paralı asker, çuval, çuval olayı, amerikalı, gemi, i̇zmir, i̇zmir valiliği, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir barosu, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirilmişti: Mahkeme kararını açıkladı
İzmir'de ABD'li askerin başına çuval geçirilmesine ilişkin davada, TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin'e 'kasten basit yaralama' suçundan 10 bin lira adli para cezası verildi. TGB üyesi 14 sanık ise tüm suçlamalardan beraat etti.
İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirilmesine yönelik davada 14 sanık beraat etti.
2 Eylül 2024’te Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde ABD'li askerin başına çuval geçirilmesine ilişkin açılan davada karar çıktı. Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Kayahan Çetin, 'kasten basit yaralama' suçundan 10 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, TGB üyesi 14 sanığın ise tüm suçlamalardan ayrı ayrı beraatine hükmetti. Çetin hakkında verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı. Olayın ardından gözaltına alınan 15 kişiden 10'u tutuklanmış, daha sonra mahkeme kararıyla serbest bırakılmıştı.