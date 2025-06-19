https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/izmirde-abd-askerinin-basina-cuval-gecirilmisti-mahkeme-kararini-acikladi-1097169905.html

İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirilmişti: Mahkeme kararını açıkladı

İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirilmişti: Mahkeme kararını açıkladı

Sputnik Türkiye

İzmir'de ABD'li askerin başına çuval geçirilmesine ilişkin davada, TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin'e 'kasten basit yaralama' suçundan 10 bin lira adli para... 19.06.2025, Sputnik Türkiye

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İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirilmesine yönelik davada 14 sanık beraat etti.2 Eylül 2024’te Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde ABD'li askerin başına çuval geçirilmesine ilişkin açılan davada karar çıktı. Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Kayahan Çetin, 'kasten basit yaralama' suçundan 10 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, TGB üyesi 14 sanığın ise tüm suçlamalardan ayrı ayrı beraatine hükmetti. Çetin hakkında verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı. Olayın ardından gözaltına alınan 15 kişiden 10'u tutuklanmış, daha sonra mahkeme kararıyla serbest bırakılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/abd-askerinin-basina-cuval-gecirmislerdi-tutuklanan-10-kisi-icin-tahliye-karari-cikti-1087749761.html

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