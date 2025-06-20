https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/unlu-amerikali-blog-yazari-mario-naufal-ermenistan-yetkilileri-kiliseyi-kontrol-altina-almaya-1097203891.html

Ünlü Amerikalı blog yazarı Mario Naufal: Ermenistan yetkilileri kiliseyi kontrol altına almaya çalışıyor

Ünlü Amerikalı blog yazarı Mario Naufal: Ermenistan yetkilileri kiliseyi kontrol altına almaya çalışıyor

Sputnik Türkiye

Ünlü Amerikalı blog yazarı Mario Naufal, Ermenistan’da iktidarın Ermenistan Apostolik Kilisesi’ni kontrol altına almaya çalıştığını belirtti. 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T20:01+0300

2025-06-20T20:01+0300

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dünya

samvel karapetyan

ermenistan

nikol paşinyan

kilise

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blog yazarı

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X'te 2 milyondan fazla takipçisi olan ünlü Amerikalı blog yazarı Mario Naufal, Ermeni asıllı Rus iş insanı Samvel Karapetyan’ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Ermeni Apostolik Kilisesi'yle yaşadığı tartışmaların ardından tutuklanmasını, Ermenistan yetkililerinin kiliseyi kontrol altına alma çabalarıyla ilişkilendirdi.Naufal, "Ermenistan Apostolik Kilisesi’nin dünyadaki en eski Hıristiyan kuruluşlarından biri olmasına rağmen, devletin baskısına maruz kalıyor ve yetkililer kilise üzerinde daha sıkı bir kontrol kurmaya çalışıyor" ifadelerine yer verdi. Naufal, mesajında kiliseyi yetkililerin eleştirilerinden koruyan girişimci Samvel Karapetyan'ın tutuklandığını da anımsattı.Daha önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Ermeni Apostolik Kilisesi'yle yaşadığı tartışmalar ışığında Kilise'yi savunan iş insanı Samvel Karapetyan, 'darbe çağrısı' suçlamasıyla tutuklanarak hapse atılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/ermenistanda-pasinyana-karsi-kiliseyi-savunan-karapetyanin-tutuklanmasina-karsi-tepkiler-buyuyor-1097202350.html

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samvel karapetyan, ermenistan, nikol paşinyan, kilise, x, blog yazarı