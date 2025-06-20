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Ermenistan'da Paşinyan'a karşı Kilise'yi savunan Karapetyan'ın tutuklanmasına karşı tepkiler büyüyor
Ermenistan'da Paşinyan'a karşı Kilise'yi savunan Karapetyan'ın tutuklanmasına karşı tepkiler büyüyor
Sputnik Türkiye
Ermenistan'da Paşinyan ile Kilise arasında yaşanan cepheleşmede dini kurumun yanında yer alan Rus iş insanı Samvel Karapetyan'ın 'darbe çağrısı' suçlamasıyla... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya'nın en büyük ticari gayrimenkul şirketlerinden Taşir Grubu'nun sahibi olan Ermeni asıllı Rus iş insanı Samvel Karapetyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Ermeni Apostolik Kilisesi'yle yaşadığı tartışmaların ardından, kiliseden yana tavır koyması nedeniyle Ermenistan hükümeti tarafından hedef alınmıştı.Sırp yönetmen Emir Kusturica, Samvel Karapetyan'ın Ermenistan'da tutuklanmasını Sputnik’e değerlendirdi. Ukrayna'da Kilise'ye yönelik baskıları anımsatan Kusturica, Ortodoks Kilisesi’nin medeniyet açısından özgür dünyanın son savunma hattı, son kalesi olduğunu belirterek, şunları ifade etti:Ermenistan'ın eski ombudsmanı Arman Tatoyan, Karapetyan olayının Ermenistan'da cezai kovuşturmanın yetkililerin doğrudan siyasi talimatıyla başlatılabileceğini ve siyasi takdir yetkisine dayandığını açıkça gösterdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:Samvel Karapetyan'ın eşi Eteri Karapetyan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ailelerinin her zaman Ermeni halkının ve Ermeni Apostolik Kilisesi'nin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirterek, şunları vurguladı:Avrupa Ermeni Dernekleri ve Slovakya Ermeni Diasporası Forumu Başkanı Aşot Grigoryan, RT’ye yaptığı değerlendirmede, Karapetyan’ın Karabağ'a çok büyük yardımlarda bulunduğunu kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/ermenistanda-pasinyana-karsi-kiliseyi-savunan-karapetyan-tutuklandi-1097181168.html
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samvel karapetyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, ortodoks kilisesi, belgrad, kafkasya, avrupa, russia today (rt)
samvel karapetyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, ortodoks kilisesi, belgrad, kafkasya, avrupa, russia today (rt)

Ermenistan'da Paşinyan'a karşı Kilise'yi savunan Karapetyan'ın tutuklanmasına karşı tepkiler büyüyor

18:34 20.06.2025 (güncellendi: 19:16 20.06.2025)
© Sputnik / Asatur YesayantsDoanh nhân người Nga-Armenia, chủ sở hữu của công ty cổ phần "Tashir Group" Samvel Karapetyan
Doanh nhân người Nga-Armenia, chủ sở hữu của công ty cổ phần Tashir Group Samvel Karapetyan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© Sputnik / Asatur Yesayants
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Ermenistan'da Paşinyan ile Kilise arasında yaşanan cepheleşmede dini kurumun yanında yer alan Rus iş insanı Samvel Karapetyan'ın 'darbe çağrısı' suçlamasıyla tutuklanarak hapse atılmasına tepkiler büyüyor.
Rusya'nın en büyük ticari gayrimenkul şirketlerinden Taşir Grubu'nun sahibi olan Ermeni asıllı Rus iş insanı Samvel Karapetyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Ermeni Apostolik Kilisesi'yle yaşadığı tartışmaların ardından, kiliseden yana tavır koyması nedeniyle Ermenistan hükümeti tarafından hedef alınmıştı.
Sırp yönetmen Emir Kusturica, Samvel Karapetyan'ın Ermenistan'da tutuklanmasını Sputnik’e değerlendirdi. Ukrayna'da Kilise'ye yönelik baskıları anımsatan Kusturica, Ortodoks Kilisesi’nin medeniyet açısından özgür dünyanın son savunma hattı, son kalesi olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

Zelenskiy bunu şu anda Ukrayna'da yapıyor, Karadağ'da da yapmaya çalıştılar, ancak orada halk ayaklandı ve Belgrad Kiliseyi savunabildi, bu yüzden biz Ortodoksların da korunacağına inanmaya ve bunu kardeş ülkemiz Rusya'da aramaya devam etmeliyiz. Ortodoks Kilisesi, medeniyet açısından özgür dünyanın son savunma hattı, kalesidir.

Ermenistan'ın eski ombudsmanı Arman Tatoyan, Karapetyan olayının Ermenistan'da cezai kovuşturmanın yetkililerin doğrudan siyasi talimatıyla başlatılabileceğini ve siyasi takdir yetkisine dayandığını açıkça gösterdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

İktidar demokratik ilkelerden o kadar uzaklaştı ki, Başbakan bizzat bu uygulamaları Facebook sayfasında kamuoyuna duyuruyor, ardından aynı şeyi Meclis'te tekrarlıyor. Bu, her vatandaşı etkileyebilecek son derece endişe verici ve tehlikeli bir eğilim. Devletin Ermeni Apostolik Kilisesi ile artan çatışması toplumda bölünmeye yol açmakta ve yasayı açıkça ihlal etmektedir. İş adamına yönelik baskının, onun Ermeni Apostolik Kilisesi'ni destekleyen açıklamalarının ardından başladığını hatırlamak gerekiyor.

Samvel Karapetyan'ın eşi Eteri Karapetyan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ailelerinin her zaman Ermeni halkının ve Ermeni Apostolik Kilisesi'nin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirterek, şunları vurguladı:

Samvel hiçbir zaman yıkım veya şiddetin destekçisi olmadı. Barış fikrine bağlı olan Samvel, sürekli çatışan taraflar arasında arabulucu rolünü üstlendi. Onun yatırımları, hayırseverlik programları ve Ermenistan'ı güçlü kılma konusundaki israrlı arzusu, onun değerlerini herhangi bir sözden daha iyi anlatıyor. Gerçeklerden korkmuyoruz, ancak intikam değil adalet istiyoruz. Hiçbir baskı, hiçbir tehdit, hiçbir yalan bizi yolumuzdan saptıramaz. Sadece bugünün değil, yarının nesillerine karşı da sorumluyuz.

Avrupa Ermeni Dernekleri ve Slovakya Ermeni Diasporası Forumu Başkanı Aşot Grigoryan, RT’ye yaptığı değerlendirmede, Karapetyan’ın Karabağ'a çok büyük yardımlarda bulunduğunu kaydetti:

Her bakımdan bu adama en yüksek devlet ödülleri verilmeli ve yaptığı her şey için teşekkür edilmelidir. Ve son zamanlarda, bu Turkoman ya da Nikola Paşinyan'ı başka nasıl adlandırabilirim bilmiyorum (ama onun Ermeni olmadığı ortada), Ermeni Apostolik Kilisesi'ne saldırmaya başladığında, bunun kimseye hoş gelmediği açıktı. Biz de burada çok sert tepki gösterdik. Paşinyan'ın Katolikosa (Ermeni Apostolik Kilisesi'nin başkanı) ve Eçmiadzin'e (Ermenistan Patriği'nin ikametgahı) karşı saldırıya geçmesi, bizim için Tanrı'ya karşı bir saldırıdır. Tüm Avrupa Ermenileri Samvel Karapetyan'ın yanındadır.

Премьер-министр Никол Пашинян на открытии отремонтированной высоковольтной подстанции Ахтанак (24 октября 2019). Еревaн - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
DÜNYA
Ermenistan'da Paşinyan'a karşı Kilise'yi savunan Karapetyan tutuklandı
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