Ermenistan'da Paşinyan'a karşı Kilise'yi savunan Karapetyan'ın tutuklanmasına karşı tepkiler büyüyor

Her bakımdan bu adama en yüksek devlet ödülleri verilmeli ve yaptığı her şey için teşekkür edilmelidir. Ve son zamanlarda, bu Turkoman ya da Nikola Paşinyan'ı başka nasıl adlandırabilirim bilmiyorum (ama onun Ermeni olmadığı ortada), Ermeni Apostolik Kilisesi'ne saldırmaya başladığında, bunun kimseye hoş gelmediği açıktı. Biz de burada çok sert tepki gösterdik. Paşinyan'ın Katolikosa (Ermeni Apostolik Kilisesi'nin başkanı) ve Eçmiadzin'e (Ermenistan Patriği'nin ikametgahı) karşı saldırıya geçmesi, bizim için Tanrı'ya karşı bir saldırıdır. Tüm Avrupa Ermenileri Samvel Karapetyan'ın yanındadır.