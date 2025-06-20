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Motorin ve benzine büyük zam geliyor: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişecek
Motorin ve benzine büyük zam geliyor: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişecek
Sputnik Türkiye
Yarın itibarıyla akaryakıt fiyatlarına yeni zam geliyor. Devam eden İsrail-İran gerilimiyle artan petrol fiyatları, litre başına benzine 1.51 TL, motorine ise... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T09:16+0300
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ekonomi̇
benzin
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motorin
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akaryakıt fiyatları
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Akaryakıt fiyatları bir kez daha zamlanacak. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 1.51 TL, motorinin litre fiyatına ise 3.30 TL zam bekleniyor. Zamlar gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.Zam kararının arkasında, İsrail-İran çatışması nedeniyle tırmanan Brent petrol fiyatları bulunuyor. Uluslararası piyasalarda 79 dolara dayanan Brent petrol, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, jeopolitik risklerin artması durumunda fiyatların daha da yükselebileceğine dikkat çekiyor.1 haftada benzi̇ne 3, motori̇ne 5 TL zam geldi̇12 Haziran 2025’te İstanbul’da benzinin litre fiyatı 46,96 TL, motorinin litre fiyatı ise 46,27 TL idi. Ancak o tarihten bu yana akaryakıta art arda gelen zamlarla birlikte benzine toplamda 3 TL, motorine ise 5 TL zam gelmiş oldu.20 Haziran güncel akaryakıt fiyatları20 Haziran 2025 itibarıyla büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları şu şekilde:İstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/akaryakit-fiyatlarina-pes-pese-zam-motorin-ve-benzinde-fiyatlar-gece-yarisi-degisti-1097139589.html
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akaryakıt fiyatları, benzin zammı, motorin fiyatı, brent petrol, i̇srail i̇ran çatışması, 21 haziran zam, güncel akaryakıt fiyatları
akaryakıt fiyatları, benzin zammı, motorin fiyatı, brent petrol, i̇srail i̇ran çatışması, 21 haziran zam, güncel akaryakıt fiyatları

Motorin ve benzine büyük zam geliyor: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişecek

09:16 20.06.2025 (güncellendi: 10:05 20.06.2025)
© AA / Ahmet Serdar EserBenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© AA / Ahmet Serdar Eser
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Yarın itibarıyla akaryakıt fiyatlarına yeni zam geliyor. Devam eden İsrail-İran gerilimiyle artan petrol fiyatları, litre başına benzine 1.51 TL, motorine ise 3.30 TL zam olarak yansıyacak. Son bir haftada motorine toplamda 5 TL, benzine ise 3 TL artış yaşandı.
Akaryakıt fiyatları bir kez daha zamlanacak. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 1.51 TL, motorinin litre fiyatına ise 3.30 TL zam bekleniyor. Zamlar gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.
Zam kararının arkasında, İsrail-İran çatışması nedeniyle tırmanan Brent petrol fiyatları bulunuyor. Uluslararası piyasalarda 79 dolara dayanan Brent petrol, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, jeopolitik risklerin artması durumunda fiyatların daha da yükselebileceğine dikkat çekiyor.

1 haftada benzi̇ne 3, motori̇ne 5 TL zam geldi̇

12 Haziran 2025’te İstanbul’da benzinin litre fiyatı 46,96 TL, motorinin litre fiyatı ise 46,27 TL idi. Ancak o tarihten bu yana akaryakıta art arda gelen zamlarla birlikte benzine toplamda 3 TL, motorine ise 5 TL zam gelmiş oldu.

20 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

20 Haziran 2025 itibarıyla büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 49.99 TL
Motorin: 51.39 TL
LPG: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 49.84 TL
Motorin: 51.27 TL
LPG: 24.49 TL

Ankara

Benzin: 50.66 TL
Motorin: 52.24 TL
LPG: 24.99 TL

İzmir

Benzin: 50.99 TL
Motorin: 52.59 TL
LPG: 24.94 TL
benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
EKONOMİ
Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam: Motorin ve benzinde fiyatlar gece yarısı değişti
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