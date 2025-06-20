https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/motorin-ve-benzine-buyuk-zam-geliyor-akaryakitta-tabelalar-bir-kez-daha-degisecek-1097178168.html

Motorin ve benzine büyük zam geliyor: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişecek

Motorin ve benzine büyük zam geliyor: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişecek

Sputnik Türkiye

Yarın itibarıyla akaryakıt fiyatlarına yeni zam geliyor. Devam eden İsrail-İran gerilimiyle artan petrol fiyatları, litre başına benzine 1.51 TL, motorine ise... 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T09:16+0300

2025-06-20T09:16+0300

2025-06-20T10:05+0300

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akaryakıt zammı

akaryakıt fiyatları

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Akaryakıt fiyatları bir kez daha zamlanacak. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 1.51 TL, motorinin litre fiyatına ise 3.30 TL zam bekleniyor. Zamlar gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.Zam kararının arkasında, İsrail-İran çatışması nedeniyle tırmanan Brent petrol fiyatları bulunuyor. Uluslararası piyasalarda 79 dolara dayanan Brent petrol, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, jeopolitik risklerin artması durumunda fiyatların daha da yükselebileceğine dikkat çekiyor.1 haftada benzi̇ne 3, motori̇ne 5 TL zam geldi̇12 Haziran 2025’te İstanbul’da benzinin litre fiyatı 46,96 TL, motorinin litre fiyatı ise 46,27 TL idi. Ancak o tarihten bu yana akaryakıta art arda gelen zamlarla birlikte benzine toplamda 3 TL, motorine ise 5 TL zam gelmiş oldu.20 Haziran güncel akaryakıt fiyatları20 Haziran 2025 itibarıyla büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları şu şekilde:İstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/akaryakit-fiyatlarina-pes-pese-zam-motorin-ve-benzinde-fiyatlar-gece-yarisi-degisti-1097139589.html

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