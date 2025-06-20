https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/motorin-ve-benzine-buyuk-zam-geliyor-akaryakitta-tabelalar-bir-kez-daha-degisecek-1097178168.html
Motorin ve benzine büyük zam geliyor: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişecek
Motorin ve benzine büyük zam geliyor: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişecek
Sputnik Türkiye
Yarın itibarıyla akaryakıt fiyatlarına yeni zam geliyor. Devam eden İsrail-İran gerilimiyle artan petrol fiyatları, litre başına benzine 1.51 TL, motorine ise... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T09:16+0300
2025-06-20T09:16+0300
2025-06-20T10:05+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
motorin
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akaryakıt zammı
akaryakıt fiyatları
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Akaryakıt fiyatları bir kez daha zamlanacak. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 1.51 TL, motorinin litre fiyatına ise 3.30 TL zam bekleniyor. Zamlar gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.Zam kararının arkasında, İsrail-İran çatışması nedeniyle tırmanan Brent petrol fiyatları bulunuyor. Uluslararası piyasalarda 79 dolara dayanan Brent petrol, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, jeopolitik risklerin artması durumunda fiyatların daha da yükselebileceğine dikkat çekiyor.1 haftada benzi̇ne 3, motori̇ne 5 TL zam geldi̇12 Haziran 2025’te İstanbul’da benzinin litre fiyatı 46,96 TL, motorinin litre fiyatı ise 46,27 TL idi. Ancak o tarihten bu yana akaryakıta art arda gelen zamlarla birlikte benzine toplamda 3 TL, motorine ise 5 TL zam gelmiş oldu.20 Haziran güncel akaryakıt fiyatları20 Haziran 2025 itibarıyla büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları şu şekilde:İstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/akaryakit-fiyatlarina-pes-pese-zam-motorin-ve-benzinde-fiyatlar-gece-yarisi-degisti-1097139589.html
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akaryakıt fiyatları, benzin zammı, motorin fiyatı, brent petrol, i̇srail i̇ran çatışması, 21 haziran zam, güncel akaryakıt fiyatları
akaryakıt fiyatları, benzin zammı, motorin fiyatı, brent petrol, i̇srail i̇ran çatışması, 21 haziran zam, güncel akaryakıt fiyatları
Motorin ve benzine büyük zam geliyor: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişecek
09:16 20.06.2025 (güncellendi: 10:05 20.06.2025)
Yarın itibarıyla akaryakıt fiyatlarına yeni zam geliyor. Devam eden İsrail-İran gerilimiyle artan petrol fiyatları, litre başına benzine 1.51 TL, motorine ise 3.30 TL zam olarak yansıyacak. Son bir haftada motorine toplamda 5 TL, benzine ise 3 TL artış yaşandı.
Akaryakıt fiyatları bir kez daha zamlanacak. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 1.51 TL, motorinin litre fiyatına ise 3.30 TL zam bekleniyor. Zamlar gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.
Zam kararının arkasında, İsrail-İran çatışması nedeniyle tırmanan Brent petrol fiyatları bulunuyor. Uluslararası piyasalarda 79 dolara dayanan Brent petrol, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, jeopolitik risklerin artması durumunda fiyatların daha da yükselebileceğine dikkat çekiyor.
1 haftada benzi̇ne 3, motori̇ne 5 TL zam geldi̇
12 Haziran 2025’te İstanbul’da benzinin litre fiyatı 46,96 TL, motorinin litre fiyatı ise 46,27 TL idi. Ancak o tarihten bu yana akaryakıta art arda gelen zamlarla birlikte benzine toplamda 3 TL, motorine ise 5 TL zam gelmiş oldu.
20 Haziran güncel akaryakıt fiyatları
20 Haziran 2025 itibarıyla büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları şu şekilde: