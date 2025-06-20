https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/bes-hayvan-yardim-derneginden-25-milyon-liralik-vurgun-yardim-paralarini-kendi-hesaplarina-1097188343.html
Beş hayvan yardım derneğinden 25 milyon liralık vurgun: Yardım paralarını kendi hesaplarına geçirmişler
Beş hayvan yardım derneğinden 25 milyon liralık vurgun: Yardım paralarını kendi hesaplarına geçirmişler
Sputnik Türkiye
Sokak hayvanlarına yardım için para toplayan beş hayvan yardım derneğine yönelik operasyonda 10 kişi tutuklandı. Bağışlanan 25 milyondan fazla parayı kendi... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T13:07+0300
2025-06-20T13:07+0300
2025-06-20T13:07+0300
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sokak hayvanları
dernek
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
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Pati Koruyucuları Derneği, Ankara Patili Canlar Derneği, Patileri Koruma Derneği, Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği ve Can Paticikler Koruma Derneği isimli 5 farklı dernek aracılığıyla sokak hayvanları için toplanan 25 milyon lirayı kendi hesaplarına geçiren 10 kişi tutuklandı. MASAK raporlarıyla tespit edildiAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sokak hayvanları için toplanan yardımları usulsüz şekilde kullandıkları belirlenen 5 dernekle bağlantılı 10 şüpheli tutuklandı.Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "Pati Koruyucuları Derneği", "Ankara Patili Canlar Derneği", "Patileri Koruma Derneği", "Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği" ve "Can Paticikler Koruma Derneği" isimli 5 farklı dernek aracılığıyla, sokak hayvanları ve evcil hayvanların bakımı için hayvanseverlerden bağış toplandığı tespit edildi.25 milyondan fazla parayı kendi hesaplarına aktardılarToplanan 25 milyon 440 bin 584 liranın, dernek yöneticileri ve derneklerle bağlantılı bazı kişiler tarafından şahsi amaçla kullanıldığı iddiası üzerine, MASAK raporu ve diğer deliller doğrultusunda 16 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.Ankara merkezli, İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 10 şüpheli ise tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/yasama-tutunan-patiler-dernegi-yoneticilerine-kara-para-aklama-davasi-12-yil-3-ay-hapis-cezasi-1095583781.html
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masak, cumhuriyet başsavcılığı, ankara, sokak hayvanları, dernek, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
masak, cumhuriyet başsavcılığı, ankara, sokak hayvanları, dernek, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
Beş hayvan yardım derneğinden 25 milyon liralık vurgun: Yardım paralarını kendi hesaplarına geçirmişler
Sokak hayvanlarına yardım için para toplayan beş hayvan yardım derneğine yönelik operasyonda 10 kişi tutuklandı. Bağışlanan 25 milyondan fazla parayı kendi hesaplarına geçirdikleri tespit edildi.
Pati Koruyucuları Derneği, Ankara Patili Canlar Derneği, Patileri Koruma Derneği, Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği ve Can Paticikler Koruma Derneği isimli 5 farklı dernek aracılığıyla sokak hayvanları için toplanan 25 milyon lirayı kendi hesaplarına geçiren 10 kişi tutuklandı.
MASAK raporlarıyla tespit edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sokak hayvanları için toplanan yardımları usulsüz şekilde kullandıkları belirlenen 5 dernekle bağlantılı 10 şüpheli tutuklandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "Pati Koruyucuları Derneği", "Ankara Patili Canlar Derneği", "Patileri Koruma Derneği", "Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği" ve "Can Paticikler Koruma Derneği" isimli 5 farklı dernek aracılığıyla, sokak hayvanları ve evcil hayvanların bakımı için hayvanseverlerden bağış toplandığı tespit edildi.
25 milyondan fazla parayı kendi hesaplarına aktardılar
Toplanan 25 milyon 440 bin 584 liranın, dernek yöneticileri ve derneklerle bağlantılı bazı kişiler tarafından şahsi amaçla kullanıldığı iddiası üzerine, MASAK raporu ve diğer deliller doğrultusunda 16 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Ankara merkezli, İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 10 şüpheli ise tutuklandı.