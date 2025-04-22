https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/yasama-tutunan-patiler-dernegi-yoneticilerine-kara-para-aklama-davasi-12-yil-3-ay-hapis-cezasi-1095583781.html

Yaşama Tutunan Patiler Derneği yöneticilerine kara para aklama davası: 12 yıl 3 ay hapis cezası istendi

Yaşama Tutunan Patiler Derneği yöneticilerine kara para aklama davası: 12 yıl 3 ay hapis cezası istendi

Sputnik Türkiye

Yaşama Tutunan Patiler Derneği yöneticilerine 'kara para aklama' davası açıldı. İddianamede, derneğe yapılan bağışların kişisel hesaplara aktarıldığı... 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T12:44+0300

2025-04-22T12:44+0300

2025-04-22T12:44+0300

yaşam

buket özgünlü

cumhuriyet başsavcılığı

masak

yaşama tutunan patiler derneği

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Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün de aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında kara para aklama suçundan 12 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, bağış paralarının şahsi hesaplara aktarıldığı belirtilirken, sahte fatura düzenlendiği belirtildi. Yine mama şirketinden köpek maması alınmamasına rağmen mama alınmış gibi gösterilerek fatura düzenlendiği iddianamede kaydedilirken, sanıkların kamuyu 18 milyon 627 bin 848 lira zarara uğrattıkları vurgulandı. Dernek yöneticileriyle şirketler arasında finansal ilişki tespit edildiAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, aralarında dernek başkanı Özgünlü'nün de bulunduğu sanıkların, sokak hayvanlarıyla ilgili yürüttükleri sivil toplum faaliyetleriyle sokak hayvanlarına sağlanan mama veya hayvan sağlığına yönelik ürünlerin imalat ve ticaretini yapan şirketler arasında finansal ilişki olduğu belirtildi.İddianamede, sanıkların Yaşama Tutunan Patiler Derneğine gönderilen bağış paralarını, dernek amacıyla bağdaşmayacak şekilde tasarruf ederek kişisel zenginleşme ve mal varlığı edinme amacıyla kullandıkları bildirildi.Bağış paralarını şahsi hesaplarına aktardılarSanıkların bağış paralarını şahsi hesaplarına aktardıkları kaydedilen iddianamede, "Aklama faaliyetlerinde dernek tüzel kişiliği ile bazı mama şirketlerinin araç olarak kullanıldığı, öncül suçtan elde edilen gelirlerin sahte fatura düzenlenmesi, taşınır ve taşınmaz alımı ile bankacılık işlemleri yoluyla suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklandığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.İddianamede, dernek yönetim kurulu tarafından genel kurul kararı olmaksızın hukuka aykırı şekilde yönetim kurulu üyelerine "huzur hakkı" tahsis edildiği, dernek hesabından çekilen paraların yeniden dernek hesabına yatırılmadığı ve sanıkların kişisel hesaplarında aklandığı aktarıldı.Mama almamalarına rağmen almış gibi gösterdilerAyrıca, mama şirketinden köpek maması alınmamasına rağmen sahte faturalar düzenlenerek, mama alınmış gibi gösterildiği bu yöntemle derneğin zarara uğratıldığı tespit edildi.İddianamede, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) raporuna da yer verilerek, derneğin banka hesaplarındaki transfer hareketlerinin dernek faaliyetleri kapsamında kullanılmadığı, hesaplarda bulunan tutarların bir kısmının çeşitli işlemlerle dernek yönetim kurulu başkanı Buket Özgünlü ve diğer sanıkların hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.Kamuyu 18 milyondan fazla zarara uğrattıkları iddia edildiKamuyu 18 milyon 627 bin 848 lira zarara uğrattıkları belirtilen sanıklar, Aleyna Nur Sarıoğlu, Alev Erçetin, Aynur Temel, Birkan Soysal, Buket Özgünlü, Cemal Özgünlü, Demet Kılıç, Ertan Işık, Evren Kılıç, Rüya Bilgi, Fatma Özgünlü, Tahsin Malkoç, Tuğba Törüsel, Tuğçe Soysal, Tuna Boyacı ve Yosma Bilgi'nin, zincirleme şekilde "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 12 yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/20-milyon-liralik-skandal-kopek-velisi-buket-ozgunlu-tutuklandi-1091079549.html

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buket özgünlü, cumhuriyet başsavcılığı, masak, yaşama tutunan patiler derneği