https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/abdde-protestocular-gocmenlik-binasina-girdi-1097174883.html
ABD'de protestocular göçmenlik binasına girdi
ABD'de protestocular göçmenlik binasına girdi
Sputnik Türkiye
ABD'de gerçekleştirilen eylemlerde 250'den fazla eylemcinin, Göçmenlik Dairesi binasına zorla girerek federal görevlilerle çatıştığı ve havai fişekler ile... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T04:02+0300
2025-06-20T04:02+0300
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ABD’nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde kitlesel sınır dışı uygulamalarına karşı çıkan 250'den fazla eylemcinin, Göçmenlik Dairesi binasına zorla girerek federal görevlilerle çatıştığı ve havai fişekler ile patlayıcılar kullandıkları bir saldırı düzenlediği bildirildi.İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Tricia McLaughlin, yayına yaptığı açıklamada, “Dün gece Portland’daki isyancılar federal memurlara saldırdı, 250 kişi havai fişek kullandı, memurları geçici olarak kör etmek amacıyla gözlerine lazer tuttu ve ardından ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza binasına zorla girdi.” dedi.Yetkililer, federal görevlilere saldırı da dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla en az beş kişinin gözaltına alındığını bildirdi.Başta KOIN TV olmak üzere yerel medya, bazı protestocuların havai fişekleri ateşe verdiğini ve bir çöp konteyneriyle binaya çarpmaya çalıştığını bildirdi. Güvenlik güçleri göstericilere ses bombalarıyla karşılık verdi.Eylemler, Başkan Donald Trump'ın geniş çaplı sınır dışı edilmeleri öngören göçmenlik politikasına yönelik protestoların arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Newsweek, federal bina dışındaki protestoların ikinci haftasında olduğunu belirtti.McLaughlin, “Bu korkakların ortalığı kasıp kavurmasına seyirci kalmayacağız.” diye vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/beyaz-saray-abd-iran-ile-temaslarini-surdurecek-1097171576.html
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abd, portland, abd, gümrük muhafaza
abd, portland, abd, gümrük muhafaza
ABD'de protestocular göçmenlik binasına girdi
ABD'de gerçekleştirilen eylemlerde 250'den fazla eylemcinin, Göçmenlik Dairesi binasına zorla girerek federal görevlilerle çatıştığı ve havai fişekler ile patlayıcılar kullandıkları bir saldırı düzenlediği bildirildi.
ABD’nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde kitlesel sınır dışı uygulamalarına karşı çıkan 250'den fazla eylemcinin, Göçmenlik Dairesi binasına zorla girerek federal görevlilerle çatıştığı ve havai fişekler ile patlayıcılar kullandıkları bir saldırı düzenlediği bildirildi.
İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Tricia McLaughlin, yayına yaptığı açıklamada, “Dün gece Portland’daki isyancılar federal memurlara saldırdı, 250 kişi havai fişek kullandı, memurları geçici olarak kör etmek amacıyla gözlerine lazer tuttu ve ardından ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza binasına zorla girdi.” dedi.
Yetkililer, federal görevlilere saldırı da dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla en az beş kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Başta KOIN TV olmak üzere yerel medya, bazı protestocuların havai fişekleri ateşe verdiğini ve bir çöp konteyneriyle binaya çarpmaya çalıştığını bildirdi. Güvenlik güçleri göstericilere ses bombalarıyla karşılık verdi.
Eylemler, Başkan Donald Trump'ın geniş çaplı sınır dışı edilmeleri öngören göçmenlik politikasına yönelik protestoların arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Newsweek, federal bina dışındaki protestoların ikinci haftasında olduğunu belirtti.
McLaughlin, “Bu korkakların ortalığı kasıp kavurmasına seyirci kalmayacağız.” diye vurguladı.