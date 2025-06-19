https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/beyaz-saray-abd-iran-ile-temaslarini-surdurecek-1097171576.html

Beyaz Saray: ABD, İran ile temaslarını sürdürecek

Beyaz Saray: ABD, İran ile temaslarını sürdürecek

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin İran’la hem doğrudan hem de dolaylı formatta temaslarını sürdürdüğünü söyledi. 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T22:21+0300

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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt nükleer anlaşma olasılığı ve Tahran ile gelecekteki diyalog konusunda yaptığı değerlendirme sırasında yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’la hem doğrudan hem de dolaylı formatta temaslarını sürdürdüğünü söyledi.Levitt, iletişimin devam ettiğini teyit edebileceğini belirterek, “Bildiğiniz gibi daha önce hem doğrudan hem de dolaylı olmak üzere altı tur görüşme yapıldı.” dedi.ABD ile İran arasındaki olası bir anlaşmanın, Tahran’ın uranyum zenginleştirmeden tamamen vazgeçmesini ve nükleer silah üretme kapasitesine sahip olamamasını içermesi gerektiğini vurgulayan Levitt, “Herhangi bir anlaşma mutlaka İran'ın uranyum zenginleştirmeden tamamen vazgeçmesi ve nükleer kapasiteye ulaşma kabiliyetini kaybetmesi anlamına gelmelidir.” ifadelerini kullandı.İran'da olası bir iktidar değişikliğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Beyaz Saray sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump'ın temel önceliğinin İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek ve Ortadoğu'da istikrarı korumak olduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/peskov-abdnin-irandaki-hedeflere-olasi-bir-saldirisi-bolgede-gerginligi-daha-da-artirir-1097171023.html

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abd, ortadoğu, karoline leavitt, donald trump, abd, i̇ran, tahran