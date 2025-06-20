https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/a-milli-kadin-voleybol-takimi-cumhurbaskani-erdogani-ziyaret-etti-1097204577.html
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik heyetiyle Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi öncesi İstanbul’da bir... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T20:51+0300
2025-06-20T20:51+0300
2025-06-20T20:53+0300
spor
recep tayyip erdoğan
türkiye a milli voleybol takımı
türk a milli kadın voleybol takımı
ziyaret
resmi ziyaret
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Voleybol Milletler Ligi'nde başarılı performans sergileyen Filenin Sultanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.Dominik Cumhuriyeti ve Kanada'yı set vermeden geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli takım forması hediye etti. Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi öncesi gerçekleşen buluşmada Erdoğan, tüm takımı tebrik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/filenin-sultanlari-kanadayi-sildi-turkiye-kanadayi-3-0la-gecti-6da-6-yapti-1097171374.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye a milli voleybol takımı, türk a milli kadın voleybol takımı, ziyaret, resmi ziyaret
recep tayyip erdoğan, türkiye a milli voleybol takımı, türk a milli kadın voleybol takımı, ziyaret, resmi ziyaret
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti
20:51 20.06.2025 (güncellendi: 20:53 20.06.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik heyetiyle Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi öncesi İstanbul’da bir araya geldi. 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi’ndeki başarılarından dolayı millileri tebrik eden Erdoğan’a, Melissa Vargas tarafından milli takım forması hediye edildi.
Voleybol Milletler Ligi'nde başarılı performans sergileyen Filenin Sultanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.
Dominik Cumhuriyeti ve Kanada'yı set vermeden geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli takım forması hediye etti. Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi öncesi gerçekleşen buluşmada Erdoğan, tüm takımı tebrik etti.