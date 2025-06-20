Voleybol Milletler Ligi'nde başarılı performans sergileyen Filenin Sultanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.Dominik Cumhuriyeti ve Kanada'yı set vermeden geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli takım forması hediye etti. Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi öncesi gerçekleşen buluşmada Erdoğan, tüm takımı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik heyetiyle Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi öncesi İstanbul’da bir... 20.06.2025, Sputnik Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

© AA / TCCB/Mustafa Kamacı Recep Tayyip Erdoğan © AA / TCCB/Mustafa Kamacı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik heyetiyle Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi öncesi İstanbul’da bir araya geldi. 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi’ndeki başarılarından dolayı millileri tebrik eden Erdoğan’a, Melissa Vargas tarafından milli takım forması hediye edildi.