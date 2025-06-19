https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/filenin-sultanlari-kanadayi-sildi-turkiye-kanadayi-3-0la-gecti-6da-6-yapti-1097171374.html
Filenin Sultanları Kanada'yı sildi: Türkiye, Kanada’yı 3-0'la geçti, 6'da 6 yaptı
Filenin Sultanları Kanada'yı sildi: Türkiye, Kanada’yı 3-0'la geçti, 6'da 6 yaptı
Sputnik Türkiye
Filenin Sultanları, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin İstanbul ayağında Kanada’yı 3-0 mağlup ederek yenilmezliğini sürdürdü. Ay-yıldızlılar bu sonuçla turnuvadaki... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T22:08+0300
2025-06-19T22:08+0300
2025-06-19T22:08+0300
spor
kanada
türkiye
voleybol
avrupa voleybol konfederasyonu (cev)
türkiye a milli voleybol takımı
türkiye a milli kadın voleybol takımı
türkiye voleybol federasyonu
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Voleybol Kadınlar 2025 Milletler Ligi’nin ikinci haftasında Türkiye ve Kanada, İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, etkili performans sergilediği karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup ederek namağlup unvanını sürdürdü. Türkiye bu galibiyetle organizasyondaki 6. maçını da kazanarak turnuvada yoluna kayıpsız devam etti.2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi’nde namağlup yoluna devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 21 Haziran Cumartesi günü saat 19.30’da Güney Kore'yle, 22 Haziran Pazar günü ise yine 19.30’da güçlü rakip Brezilya'yla karşı karşıya geleceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/milli-voleybolcu-zehra-gunes-maca-gozlukle-cikti-bir-kismimi-goremiyorum-gorusumu-kaybettim-1097133899.html
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kanada, türkiye, voleybol, avrupa voleybol konfederasyonu (cev), türkiye a milli voleybol takımı, türkiye a milli kadın voleybol takımı, türkiye voleybol federasyonu
kanada, türkiye, voleybol, avrupa voleybol konfederasyonu (cev), türkiye a milli voleybol takımı, türkiye a milli kadın voleybol takımı, türkiye voleybol federasyonu
Filenin Sultanları Kanada'yı sildi: Türkiye, Kanada’yı 3-0'la geçti, 6'da 6 yaptı
Filenin Sultanları, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin İstanbul ayağında Kanada’yı 3-0 mağlup ederek yenilmezliğini sürdürdü. Ay-yıldızlılar bu sonuçla turnuvadaki altıncı maçını da kazanarak namağlup unvanını korudu.
Voleybol Kadınlar 2025 Milletler Ligi’nin ikinci haftasında Türkiye ve Kanada, İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlılar, etkili performans sergilediği karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup ederek namağlup unvanını sürdürdü. Türkiye bu galibiyetle organizasyondaki 6. maçını da kazanarak turnuvada yoluna kayıpsız devam etti.
2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi’nde namağlup yoluna devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 21 Haziran Cumartesi günü saat 19.30’da Güney Kore'yle, 22 Haziran Pazar günü ise yine 19.30’da güçlü rakip Brezilya'yla karşı karşıya geleceği açıklandı.