https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/filenin-sultanlari-kanadayi-sildi-turkiye-kanadayi-3-0la-gecti-6da-6-yapti-1097171374.html

Filenin Sultanları Kanada'yı sildi: Türkiye, Kanada’yı 3-0'la geçti, 6'da 6 yaptı

Filenin Sultanları Kanada'yı sildi: Türkiye, Kanada’yı 3-0'la geçti, 6'da 6 yaptı

Sputnik Türkiye

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin İstanbul ayağında Kanada’yı 3-0 mağlup ederek yenilmezliğini sürdürdü. Ay-yıldızlılar bu sonuçla turnuvadaki... 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T22:08+0300

2025-06-19T22:08+0300

2025-06-19T22:08+0300

spor

kanada

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voleybol

avrupa voleybol konfederasyonu (cev)

türkiye a milli voleybol takımı

türkiye a milli kadın voleybol takımı

türkiye voleybol federasyonu

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Voleybol Kadınlar 2025 Milletler Ligi’nin ikinci haftasında Türkiye ve Kanada, İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, etkili performans sergilediği karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup ederek namağlup unvanını sürdürdü. Türkiye bu galibiyetle organizasyondaki 6. maçını da kazanarak turnuvada yoluna kayıpsız devam etti.2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi’nde namağlup yoluna devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 21 Haziran Cumartesi günü saat 19.30’da Güney Kore'yle, 22 Haziran Pazar günü ise yine 19.30’da güçlü rakip Brezilya'yla karşı karşıya geleceği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/milli-voleybolcu-zehra-gunes-maca-gozlukle-cikti-bir-kismimi-goremiyorum-gorusumu-kaybettim-1097133899.html

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Sputnik Türkiye

kanada, türkiye, voleybol, avrupa voleybol konfederasyonu (cev), türkiye a milli voleybol takımı, türkiye a milli kadın voleybol takımı, türkiye voleybol federasyonu