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Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası, son dakika haziran ayı faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 46 seviyesinde... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T14:00+0300
2025-06-19T15:10+0300
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), merakla beklenen haziran ayı faiz kararını kamuoyuyla paylaştı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, politika faizinin yüzde 46 seviyesinde sabit tutulduğu belirtildi. Böylece bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.Merkez Bankası, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'da gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'te sabit tuttu.Piyasalarda beklenti sabit tutma yönündeydiAA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler de bu yönde bir karar bekliyordu. Ankete göre, ekonomistlerin tamamına yakını TCMB'nin faiz oranını yüzde 46 seviyesinde bırakacağı tahmininde bulunmuştu. Öte yandan, yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 35.50 olarak kaydedildi.Faiz artışı son olarak 13 ay sonra gelmiştiHatırlanacağı üzere, Merkez Bankası, önceki toplantısında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46’ya yükseltmişti. Bu karar, yaklaşık 13 aylık bir aranın ardından yapılan ilk faiz artırımı olarak kayda geçmişti.TCMB'nin bir sonraki toplantısı 24 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.Jeopolitik gelişmeler ve küresel ticarette artan korumacılık yakından izleniyorToplantıdan sonra yapılan açıklamada şöyle denildi:"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’da sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’te sabit tutmuştur.Enflasyonun ana eğilimi mayıs ayında gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimdeki düşüşün haziran ayında da sürdüğüne işaret etmektedir. İkinci çeyreğe ait veriler yurt içi talebin yavaşladığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."Merkez Bankası faiz kararları ne oldu?Ocak 2024: Politika faizi yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmuştur.Şubat 2024: Politika faizi yüzde 45'te sabit bırakılmıştır.Mart 2024: Politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50'ye yükseltilmiştir.Nisan 2024: Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştur.Mayıs 2024: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştır.Haziran 2024: Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştur.Temmuz 2024: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştır.Ağustos 2024: Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştur.Eylül 2024: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştır.Ekim 2024: Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştur.Kasım 2024: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştır.Aralık 2024: Politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,5'e düşürülmüştür.Ocak 2025: Politika faizi 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekildi.Mart 2025: Politika faizi 250 baz puanlık indirimle yüzde 42.5’e çekildi.Nisan 2025: Politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 46'ya çekildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/merkez-bankasi-faiz-kararini-bugun-aciklayacak-beklentiler-ne-yonde-1097139627.html
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Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı

14:00 19.06.2025 (güncellendi: 15:10 19.06.2025)
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
© AA
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Merkez Bankası, son dakika haziran ayı faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 46 seviyesinde sabit tuttu. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir" denildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), merakla beklenen haziran ayı faiz kararını kamuoyuyla paylaştı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, politika faizinin yüzde 46 seviyesinde sabit tutulduğu belirtildi. Böylece bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.
Merkez Bankası, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'da gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'te sabit tuttu.

Piyasalarda beklenti sabit tutma yönündeydi

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler de bu yönde bir karar bekliyordu. Ankete göre, ekonomistlerin tamamına yakını TCMB'nin faiz oranını yüzde 46 seviyesinde bırakacağı tahmininde bulunmuştu. Öte yandan, yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 35.50 olarak kaydedildi.

Faiz artışı son olarak 13 ay sonra gelmişti

Hatırlanacağı üzere, Merkez Bankası, önceki toplantısında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46’ya yükseltmişti. Bu karar, yaklaşık 13 aylık bir aranın ardından yapılan ilk faiz artırımı olarak kayda geçmişti.
TCMB'nin bir sonraki toplantısı 24 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

Jeopolitik gelişmeler ve küresel ticarette artan korumacılık yakından izleniyor

Toplantıdan sonra yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’da sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’te sabit tutmuştur.
Enflasyonun ana eğilimi mayıs ayında gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimdeki düşüşün haziran ayında da sürdüğüne işaret etmektedir. İkinci çeyreğe ait veriler yurt içi talebin yavaşladığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.
Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.
Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.
Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.
Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

Merkez Bankası faiz kararları ne oldu?

Ocak 2024: Politika faizi yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmuştur.
Şubat 2024: Politika faizi yüzde 45'te sabit bırakılmıştır.
Mart 2024: Politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50'ye yükseltilmiştir.
Nisan 2024: Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştur.
Mayıs 2024: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştır.
Haziran 2024: Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştur.
Temmuz 2024: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştır.
Ağustos 2024: Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştur.
Eylül 2024: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştır.
Ekim 2024: Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştur.
Kasım 2024: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştır.
Aralık 2024: Politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,5'e düşürülmüştür.
Ocak 2025: Politika faizi 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekildi.
Mart 2025: Politika faizi 250 baz puanlık indirimle yüzde 42.5’e çekildi.
Nisan 2025: Politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 46'ya çekildi.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
EKONOMİ
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak: Beklentiler ne yönde?
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