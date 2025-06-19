https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/merkez-bankasi-faiz-kararini-bugun-aciklayacak-beklentiler-ne-yonde-1097139627.html

Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak: Beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak: Beklentiler ne yönde?

Sputnik Türkiye

merkez bankası faiz kararı

2025-06-19T09:38+0300

2025-06-19T09:38+0300

2025-06-19T09:38+0300

ekonomi̇

merkez bankası

faiz

faiz indirimi

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faiz artırımı

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Yurt içinde gözler faiz kararına çevrildi.Borsa gerilediDün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 değer kaybederek 9.196,13 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 10.346,00 puanda işlem gördü.Faiz kararı ne olur?Yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.İki ekonomist 100 baz puan, 1'i 150 baz puan ve 1'i ise 350 baz puan indirim yapılabileceği yönünde görüş bildirdi.Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.Dolar ne kadar?Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 39,5220'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 39,5570'ten işlem görüyor.Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:10.00 Türkiye, nisan ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri10.00 Türkiye, mayıs ayı konut satışları10.30 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması13.30 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı14.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleriABD'de piyasalar tüm gün kapalı olacak

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