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Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak: Beklentiler ne yönde?
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak: Beklentiler ne yönde?
Sputnik Türkiye
merkez bankası faiz kararı
2025-06-19T09:38+0300
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Yurt içinde gözler faiz kararına çevrildi.Borsa gerilediDün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 değer kaybederek 9.196,13 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 10.346,00 puanda işlem gördü.Faiz kararı ne olur?Yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.İki ekonomist 100 baz puan, 1'i 150 baz puan ve 1'i ise 350 baz puan indirim yapılabileceği yönünde görüş bildirdi.Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.Dolar ne kadar?Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 39,5220'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 39,5570'ten işlem görüyor.Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:10.00 Türkiye, nisan ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri10.00 Türkiye, mayıs ayı konut satışları10.30 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması13.30 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı14.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleriABD'de piyasalar tüm gün kapalı olacak
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merkez bankası faiz kararını, faiz kararı, merkez bankası faiz
merkez bankası faiz kararını, faiz kararı, merkez bankası faiz

Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak: Beklentiler ne yönde?

09:38 19.06.2025
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
© AA
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Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını bugün açıklayacak. Son olarak nisan ayında politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 46 seviyesine yükseltilmişti.
Yurt içinde gözler faiz kararına çevrildi.

Borsa geriledi

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 değer kaybederek 9.196,13 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 10.346,00 puanda işlem gördü.

Faiz kararı ne olur?

Yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.
İki ekonomist 100 baz puan, 1'i 150 baz puan ve 1'i ise 350 baz puan indirim yapılabileceği yönünde görüş bildirdi.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.

Dolar ne kadar?

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 39,5220'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 39,5570'ten işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, nisan ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri
10.00 Türkiye, mayıs ayı konut satışları
10.30 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması
13.30 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması
14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı
14.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
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